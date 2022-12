Aufatmen beim Musikverein Nandlstadt: Markt übernimmt Miete für neuen Probenraum

Die Mitglieder des Musikvereins Nandlstadt haben ein neues Probenquartier. Symbolbild © MM-Archiv

Weihnachtsgeschenk beim Musikverein Nandlstadt: Die Marktverwaltung bezahlt zwei Jahre lang die Miete für den Probenraum.

Nandlstadt – Nach der jüngsten Marktratsitzung in Nandlstadt ist es jetzt amtlich: Für die kommenden zwei Jahre hat die Kommune die Spendierhosen an und übernimmt die Mietkosten für das neue Probenquartier des Musikvereins Nandlstadt – immerhin insgesamt über 9000 Euro. Die Ursache des Förderbegehrens liegt laut dem Verein vor allem in den fehlenden Einnahmemöglichkeiten während der Corona-Pandemie.

4750 Euro Miete pro Jahr

Die gute Nachricht: Der Musikverein Nandlstadt mit seiner Jugendblaskapelle, der Marktkapelle, Big- und Rentnerband sowie der A-cappella-Gruppe AuerVoices hat endlich ein neues Zuhause gefunden – und zwar in einer örtlichen Industriehalle, in der auch ein Erstaufnahmelager für Schutz suchende Menschen eingerichtet ist. Weil aber die Halle mit der Nutzungsfläche für den Verein von rund 160 Quadratmeter nicht der Gemeinde gehört, wird eine Miete in der Höhe von 4750 Euro im Jahr fällig. Zuvor hatten die Musiker unter anderem in der alten Schulturnhalle geübt oder auch im Feuerwehrhaus.

Die schlechte Nachricht: Der Verein kann die anfallende Miete aktuell wohl nicht berappen – trotz jährlicher Einnahmen von grob 10.000 Euro. Weshalb es dennoch eher mau im Vereinssäckel ausschaut, darüber gibt eine Aufstellung Auskunft, die für jedermann einsehbar ist. So gliedern sich die Einnahmen pro Jahr auf: Mit Beiträgen kann der Verein rund 1800 Euro generieren, mit Konzerten werden etwa 3200 Euro verdient, an Spenden fließen zirka 2000 Euro in die Vereinskasse.

Über 7000 Euro für Dirigentengagen

Überraschend ist hier aber auch eins: Der Markt Nandlstadt förderte wohl bereits in der Vergangenheit fleißig und nicht zu knapp – nämlich zum Beispiel für das zurückliegende Jahr 2022 mit einer „Zuschuss-Gage“ in Höhe von 2550 Euro. Die Ausgaben des Vereins sind im Grunde überschaubar: Für Versicherungen müssen pro Jahr 1000 Euro gezahlt werden, weitere 2000 Euro werden in Noten investiert.

Die zweite Überraschung der groben Bilanz: Der größte Batzen fließt in die sogenannten und nicht näher erklärten Dirigentengagen des Vereins – und zwar beeindruckende 7200 Euro pro Jahr. Summa summarum belaufen sich dann freilich die Ausgaben auf rund 10 000 Euro jährlich. Was im schriftlichen Förderbegehren auch noch zu lesen ist, ist der Umstand, dass bei den Ausgaben die Kosten für Instrumente, Technik, Kleidung, Probenwochenenden und Ausflüge mit den Vereinsmitgliedern noch gar nicht beachtet worden wären. Heißt: Das Defizit ist eigentlich noch größer als beschrieben.

Musikverein will mehr im Markt auftreten

Würde der Musikverein jetzt die Miete selbst zahlen müssen, würden die Rücklagen in kürzester Zeit aufgebraucht sein, wie der Verein zudem schriftlich anmerkte. Wie hoch diese Rücklagen sind, bleibt allerdings unbekannt.

Was für Bürgermeister Gerhard Betz auf Nachfrage des FT wichtig war: „Nach zwei Jahren setzen wir uns wieder zusammen. Dann sollte der Verein ein nachvollziehbares wirtschaftliches Konzept erarbeitet haben, um die laufenden Kosten selbst tragen zu können.“

Das schriftliche Versprechen des Musikvereins lautete: „Mit dieser Unterstützung können wir als Musikverein die Förderung und das Erleben von Musik in unserer Gemeinde weiter vorantreiben. Darüber hinaus wird sich der Musikverein verstärkt bei Veranstaltungen des Markts engagieren.“

Richard Lorenz

