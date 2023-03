Beim Kläranlagen-Kredit geht Nandlstadt auf Nummer sicher

Von: Andrea Hermann

Für gut fünf Millionen Euro wurde in Nandlstadt die Kläranlage ertüchtigt und erweitert sowie ein neues Regenüberlaufbecken gebaut. © Hellerbrand

Ein Schritt, der laut Marktrat Franz Mayer längst überfällig war, wird nun gemacht: Die Gemeinde Nandlstadt wird für den Kläranlagen-Kredit die Zinsen festschreiben lassen, um weitere Kosten zu vermeiden.

Nandlstadt – Der Markt Nandlstadt geht auf Nummer sicher: Für den Kredit, den die Gemeinde für die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage aufgenommen hat, will man nun die Zinsen festschreiben lassen, um eine weitere Zinssteigerung zu vermeiden. Ein Schritt, der laut CSU-Marktrat Franz Mayer längst überfällig war.

Rückblick: Rund 5,7 Millionen Euro hat die Gemeinde Nandlstadt für die Erweiterung und Ertüchtigung der Kläranlage ausgegeben (wir haben berichtet). Abzüglich 505 000 Euro für die Straßenentwässerung bleiben rund 5,2 Millionen Euro übrig, die auf die Bürger umgelegt werden müssen – so ist es gesetzlich verankert. In der Sitzung Mitte Februar hat sich der Marktrat für eine 50:50-Variante ausgesprochen. Will heißen: Die Kosten werden zu 50 Prozent durch die Verbesserungsbeiträge finanziert, die restlichen 50 Prozent werden auf die neu zu kalkulierenden Abwassergebühren umgelegt.

Für die Finanzierung hat die Gemeinde zwei Millionen Euro aus den Rücklagen entnommen und ein Darlehen von 3,9 Millionen Euro aufgenommen (aktuell ist man noch bei 3,4 Millionen Euro). Da der variable Zinssatz allein im vergangenen halben Jahr von 1,23 Prozent im Oktober 2022 auf 2,86 Prozent im März angestiegen ist, wie Kämmerer Martin Anneser in der jüngsten Sitzung ausführte, sprachen sich die Markträte dafür aus, den Zinssatz festschreiben zu lassen. Konkret bedeutet dies: Für die Darlehenssumme von 2,5 Millionen Euro soll ein fester Zinssatz zum aktuellen Tageszinssatz festgelegt werden, der restliche Betrag bleibt weiterhin variabel verzinst. „Damit besteht die Möglichkeit einer Sondertilgung, wenn die Verbesserungsbeiträge der Bürger eingegangen sind“, führte Anneser aus. Alternativ hätte man den Zinssatz für das gesamte Darlehen weiterhin variabel halten können – was aber mit einem finanziellen Risiko in Form von hohen Zinsen verbunden ist.

Franz Mayer sprach sich ganz klar für die „Sicherheitsvariante“ aus: „Das, was wir jetzt machen, hätten wir letztes Jahr machen müssen“, monierte er. Dies sei aber nicht so einfach möglich gewesen, sagte Geschäftsführer Michael Reithmeier, der den Markträten die Problematik dazu bereits im Vorfeld via Mail geschildert hatte. Erhard Schönegge (GOL) hatte mit Blick auf den gemeindlichen Haushalt eine andere Idee: „Es gibt doch ein Guthaben in ähnlicher Höhe“, wusste er. Für ihn wäre es eine Überlegung wert, „Teile des Guthabens zu verwenden, um die Darlehensaufnahme zu verringern“. Das aber, so Reithmeier, sei so nicht möglich: „Wir dürfen unseren Haushalt nicht mit Kläranlagen-Kosten belasten. Die Kläranlage darf im Haushalt nicht auftauchen.“

Somit einigte man sich einstimmig darauf, für 2,5 Millionen einen festen Zinssatz festzulegen, und den restlichen Kredit variabel zu halten.

