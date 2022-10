Benefizkonzert der Holledauer Hopfareisser: Beglückende Klänge zugunsten einer todernsten Sache

Gerührt vom tosenden Applaus: Rainer Klier und seine Holledauer Hopfareisser bei ihrem großen Benefizkonzert. © LORENZ

Nach der Corona-Pause konnten die Holledauer Hopfareisser wieder eines ihrer großen Benefizkonzerte veranstalten. Der Andrang war enorm - und das Publikum begeistert.

Nandlstadt – Eines war am Samstag in der Nandlstädter Hopfenhalle schier unmöglich – nämlich noch einen einzigen freien Platz zu ergattern. Der Grund war denkbar einfach: Wieder einmal hatte die Kult-Formation Holledauer Hopfareisser unter der Leitung von Rainer Klier zu ihrem traditionellen Benefiz-Konzert zugunsten des Kinderhospiz St. Nikolaus eingeladen.

Der Zustrom der Leute, die gegen 19 Uhr in die Hopfenhalle drängten, wollte gar nicht mehr abreißen – ganz zur Zufriedenheit von Klier, dem es wieder mal gelungen war, nach der Corona-Pause ein Event auf die Beine zu stellen, das inzwischen weit über die Landkreisgrenze hinaus berühmt geworden ist. Denn eines muss man dem Vollblutmusiker lassen: Aufgeben in puncto Spendensammeln gehört nicht in seinen Sprachschatz. Seit 2008 spielen die Hopfareisser nun schon für das Kinderhospiz im Unterallgäu – eine so rührende wie unglaublich starke Aktion der Blasmusikanten.

Ein großes Lob gab es deshalb auch von der Vorstandsvorsitzenden des Hospizes, Marlies Breher, die zum Konzert angereist war, um Klier und seiner Mannschaft persönlich zu danken. „Sterbende und sterbenskranke Kinder brauchen unsere Solidarität und unseren Schutz“, so Breher, die auch darauf verwies, dass Hospize per se und Kinderhospize im Speziellen immer sehr stark auf Spenden angewiesen seien. Die Hopfareisser würden diesbezüglich eine „unglaubliche Treue“ an den Tag legen und Jahr für Jahr unermüdlich für das Kinderhospiz Geld sammeln.

Bisher bereits über 40.000 Euro gespendet

Für das Konzert am vergangenen Samstag hatte dann Breher auch noch einmal in die Bücher geschaut und zusammengerechnet, was die Volksmusikanten in all den Jahren schon erspielt hatten. Nämlich die unglaubliche Summe von über 40.000 Euro. „Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott, besonders im Namen der Kinder und der Eltern“, sagte Breher abschließend.

Volle Hütte: Die Nandlstädter Hopfenhalle war bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Erlös des Abends ging an das Kinderhospiz St. Nikolaus. © Lorenz

Für das diesjährige Konzert hatten sich die Hopfareisser auch einen ganz speziellen Gast eingeladen – und zwar die Bosstrompetn Musi aus der Steiermark. Diese Mischung hatte es tatsächlich in sich, denn der Sound aus Österreich ergänzte formidabel die Klangwelten des Hallertauer Ensembles, ohne diese zu brechen. Vielmehr bereicherten sich beide Kapellen derart galant, dass eine Wiederholung dieses Konzerts wünschenswert wäre. Ein Konzert, das auf der einen Seite einen Hauch Stubenmusi aus der Steiermark präsentierte, während andererseits die Hopfareisser neben traditionellen Blasmusikstücken zeitgenössische Songs in die Brasswelt katapultierten.

Bestes Beispiel: Klier gelang durch feine Arrangements von ABBA-Klassikern und Auszügen aus dem Oeuvre von Udo Jürgens die nahtlose Verquickung von bayerischer Tradition, die über den Tellerrand hinausschaut, mit Evergreens, ohne dabei allerdings dem Schunkel-Kitsch zu verfallen. Einer der Rausschmeißer und ein Dankeslied an die geduldigen „Spielerfrauen“ des rund zweistündigen Konzerts: „Aber dich gibt es nur einmal für mich“, bei dem Klier zusammen mit Hopfareisser-Mitglied Martin Gudera auch sein Gesangstalent zeigen konnte.

Moderiert wurde der Abend erneut vom Humoristen Weber Bene, der noch einen letzten Witz riss, bevor stilecht die Bayernhymne erklang und die Gäste selig nach Hause gingen.

Was beim Konzert noch eine Premiere fand: Die Bewirtung übernahmen Ewald Zechner und sein Team, der ab Anfang nächsten Jahres beim frisch renovierten Oberbräu in Nandlstadt bayerische Küche vom Feinsten servieren wird.

Übrigens: 3500 Euro sind bei dem diesjährigen Hopfareisser-Benefizkonzert zusammengekommen, wie Klier dem Freisinger Tagblatt am Wochenanfang verriet.

Richard Lorenz

