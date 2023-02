Beste Kaminkehrermeisterin Bayerns kommt aus Nandlstadt: „Brauchen in dem Handwerk eindeutig mehr Mädels“

Von: Andreas Beschorner

Jahresbestmeisterin 2022 wurde Mara Leyerer. Die junge Kaminkehrermeisterin aus Nandlstadt hofft auf mehr Frauen, die sich das Handwerk zutrauen. Foto: Lehmann © Lehmann

Mara Leyerer ist die beste Kaminkehrermeisterin des Jahres 2022. Dafür wurde sie ausgezeichnet. Im Interview spricht sie über ihre Leidenschaft für diesen Beruf.

Nandlstadt - Mara Leyerer hat etwas ganz Außergewöhnliches geschafft: Bei der Meisterfeier 2022 der Handwerkskammer wurde sie von Präsident Franz Xaver Peteranderl und Ministerpräsident Markus Söder als Jahresbestmeisterin ausgezeichnet. Das Freisinger Tagblatt hat bei der frisch gebackenen Meisterin aus dem Landkreis Freising nachgefragt, wie sie dazu kam, Kaminkehrerin zu werden, was Handwerk für sie bedeutet und wie das mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf läuft.

Frau Leyerer: Sind Sie eine Glücksbringerin? Ist das in Ihrem Arbeitsalltag oft Thema? Freuen die Menschen, Sie zu sehen?

Ich sage immer: Ich hoffe, dass ich den Leuten Glück bringe, und gebe immer mein Bestes. Es ist schön, wenn sich die Leute freuen und auch daran glauben, dass wir als Kaminkehrer Glück bringen. Gerade die etwas „ältere“ Generation freut sich immer sehr.

Wieso wollten Sie Kaminkehrerin werden? Gab es einen „Auslöser“ für diesen nicht alltäglichen Berufswunsch? Wann stand dieser fest?

Das war tatsächlich ein Vorschlag von meinem Papa. Und da ich zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung hatte, was ich beruflich machen möchte, habe ich dann ein dreitägiges Praktikum bei Wolfgang Staudinger in Freising gemacht. Mir war aber nach dem ersten Tag sofort klar, dass ich eine Ausbildung als Kaminkehrerin anfangen möchte. Was ich dann auch getan habe.

Wie hat ihr Umfeld – Familie, Freunde – auf den Berufswunsch reagiert?

Meine Familie und auch meine Freunde haben immer wieder gesagt, mach das, was dich glücklich macht. Viele, die mich nicht kennen, glauben mir anfangs aber immer nicht, dass ich als Kaminkehrerin arbeite.

Beschreiben Sie kurz Ihren beruflichen Alltag. Die Menschen bringen ihn vor allem mit Arbeiten in schwindelnder Höhe in Verbindung, oder?

Natürlich gehört das Arbeiten auf den Dächern auch mit dazu. Aber durch die ganzen neuen Heizungen und Vorschriften und gerade das große Thema Umweltschutz gehören auch viele andere Tätigkeiten zu unserem Aufgabenbereich, wie zum Beispiel die Messungen oder auch die Beratungen der Leute.

Was muss man also, außer schwindelfrei zu sein, noch mitbringen, um eine gute Kaminkehrerin zu werden?

Schwindelfrei ist nicht schlecht. Ich denke aber, man muss in allererster Linie Spaß am Umgang mit Menschen haben, da man täglich mit neuen Leuten zu tun hat. Wenn man Lust auf den Beruf hat, kann man den Rest auch lernen.

Sie sind die Jahresbestmeisterin in diesem Jahr? Hatten Sie das vor? War es viel Arbeit?

Also klar: Das Ziel war schon, den Meister so gut wie möglich zu machen, aber Jahresbestmeisterin war nicht von Anfang an mein Ziel. Umso glücklicher bin ich, dass ich das geschafft habe. Ja, es war tatsächlich nicht die leichteste Aufgabe, gerade weil ich eine kleine Tochter zu Hause habe. Ich war froh, dass ich meine Familie als Unterstützung hatte. Ohne die wäre es tatsächlich nicht möglich gewesen.

Kammerpräsident Franz Xaver Peteranderl hat in seiner Festrede betont, wie wichtig es ist, das Bild des Handwerks in der Gesellschaft zu korrigieren? Sehen Sie das auch so oder fühlen Sie sich als junge Handwerkerin ausreichend wertgeschätzt?

Ich finde, generell sollten alle Berufe gleich geschätzt werden, ob das jetzt mit Studium, in der Pflege oder eben im Handwerk ist. Jeder Beruf ist wichtig und verdient Wertschätzung. Ich finde, wir müssen anfangen, alle gleich zu schätzen – und da zählen nun einmal auch alle Handwerker und Handwerkerinnen mit dazu. Ich meine, wir merken es in der jetzigen Situation: Es gibt kaum Handwerker. Und da sieht man erst einmal, wie wichtig diese Berufsgruppe doch ist.

Rühren Sie mal kräftig die Werbetrommel für einen handwerklichen Beruf: Wieso sollen sich junge Menschen fürs Handwerk entscheiden?

Die Handwerksberufe sind alle enorm wichtig. Und so, wie es momentan leider aussieht, wird es immer schwieriger, das Handwerk aufrecht zu erhalten, wenn wir keine jungen Leute haben, die es noch lernen wollen. Das finde ich schade, weil man im Handwerk sehr viel erreichen kann, gute Aufstiegsmöglichkeiten hat. Und vor allem ist das Handwerk nach wie vor ein krisensicherer Beruf. Ich würde mir wünschen, dass ein paar Mädels anfangen würden, den Beruf der Kaminkehrerin zu lernen. Wir brauchen in diesem Handwerk eindeutig mehr Frauen, die sich das zutrauen.

Was könnte besser sein? Was wünschen Sie sich für Ihren Berufsstand?

Ich wünsche mir, dass der Beruf des Kaminkehrers und der Kaminkehrerin wieder etwas mehr erlernt wird und wieder mehr bei den jungen Leuten ins Gespräch gebracht wird. Es wäre schade, wenn es sonst irgendwann keine Kaminkehrer mehr geben würde.

Geht es privat auch gerne hoch hinaus? Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

In meiner Freizeit bin ich viel draußen mit meiner Tochter und unseren Schäferhunden. Hoch hinaus geht es zwar nicht, an der frischen Luft bin ich aber trotzdem immer.

