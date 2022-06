Betreuungsplätze in Nandlstadt knapp: Lage in Mittagsbetreuung „sehr dramatisch“

Aus dem Gemeinderat

Ob Kindergärten, Mittagsbetreuung oder Offene Ganztagsschule: In Nandlstadt sind aktuell alle Betreuungsplätze belegt. Was vor allem fehlt, ist Personal.

Nandlstadt – Die Lage ist angespannt: In den Nandlstädter Kindergärten, in der Mittagsbetreuung und in der Offenen Ganztagsschule sind alle Plätze belegt. Mit einer Container-Anlage hat man zumindest in puncto Kindergartenplätze für eine Lösung gesorgt. Doch in der Mittagsbetreuung bleibt die Situation „sehr dramatisch“, wie Verwaltungsmitarbeiterin Laura Balas, die in der Gemeinde unter anderem für Jugend uns Soziales zuständig ist, den Markträten in der Sitzung am Donnerstag berichtete.

Containeranlage sorgt für „kleinen Puffer“ bei den Kindergärten

Sowohl im Johannes- (sechs Gruppen) als auch im Korbiniankindergarten (drei Krippen- und zwei Kindergartengruppen) sind alle Plätze belegt. Da die Warteliste immer länger wurde, hat die Gemeinde im Mai eine Containeranlage von der Gemeinde Gammelsdorf gekauft (wir haben berichtet). In dieser, so erklärte Laura Balas, können künftig 20 Kinder betreut werden – 14 seien bereits vorgemerkt. „Wir haben hier einen kleinen Puffer“, sagte die Verwaltungsmitarbeiterin – wohl wissend, dass sich „immer was tut“ und die Plätze möglicherweise auch schnell belegt sein werden.

Das Problem an der Geschichte: „Wir haben noch nicht genügend Personal“, betonte sie, weshalb die Suche auf Hochtouren laufe. Denn ab Januar, so ist es zumindest geplant, soll der Betrieb in der Containeranlage, die auf einem Nachbargrundstück des Korbiniankindergartens an der Korbinianstraße errichtet wird, an den Start gehen.

UWN-Marktrat Patrick Nocker weiß, dass „das Wort ,Container’ viele Leute abschreckt“. Doch wer so eine Anlage einmal gesehen habe, wisse, dass sie sich kaum von einem „normalen“ Kindergarten unterscheide. Das sah auch CSU-Marktrat Franz Mayer so: „Container hört sich immer abwertend an. Aber die sind speziell für diese Zwecke gebaut worden. Die Betreuung ist nicht schlechter“, ist Mayer überzeugt und machte deutlich: „Das ist kein Zweite-Klasse-Kindergarten.“ Zumal: Die Gruppe wird dem Korbiniankindergarten angegliedert und darf auch die Außenanlagen der Einrichtung mitnutzen. Auf Vorschlag von Patrick Nocker werden die insgesamt zwölf Kindergarten-Container der Öffentlichkeit vorgestellt, wenn diese aufgebaut sind.

Bei der Mittagsbetreuung ist es „sehr dramatisch“

„Sehr dramatisch“ ist laut Laura Balas die Situation der Mittagsbetreuung: Habe man bislang ausreichend Plätze für alle Kinder, deren Eltern nachmittags arbeiten müssen, gehabt, so sei dies heuer erstmals nicht der Fall. „Das ist das anmeldestärkste Jahr“, sagte sie. Und es werden nicht alle Familien den dringend benötigten Platz bekommen. „Wir versuchen alles, um das regeln zu können, aber es ist schwer.“

Das „Hauptproblem“ ist laut Bürgermeister Gerhard Betz überall das fehlende Personal. Das wiederum rühre auch daher, dass „Ausbildungsmöglichkeiten nicht vorhanden“ seien. In Landshut würden seine Bürgermeisterkollegen deshalb nun aktiv werden und einen „Brandbrief an die Regierung“ schreiben.

Offene Ganztagsschule: Alle Plätze sind voll

Nicht viel besser sieht die Situation an der Offenen Ganztagsschule aus: „Es sind alle Plätze voll“, berichtete Balas auch hier. Das Betreuungsproblem ziehe sich von „den Krippenkindern bis zu den 16-Jährigen“. Und „on top“ komme dazu, dass man auch noch Plätze für ukrainische Kinder einplanen müsse.

Personal wird dringend gesucht

Eine Lösung für das Betreuungsproblem ist (noch) nicht in Sicht. Aber man sei bemüht, Personal zu finden. „Wer also jemanden kennt...“, appellierte Balas an die Markträte, doch Werbung für die Einrichtungen zu machen.

