„Bockerl fahr zua“-Ausstellung in Nandlstadt fasziniert fast 4000 Besucher – Nächster Termin schon in Planung

Teilen

Großer Andrang: Zahlreiche Besucher kamen zur Ausstellung „Mit dem Bockerl durch Nandlstadt“. Neben der Anlage gab es Infostände und sogar ein kleines Kino. © Verein

Es war eine besondere Modellbahn-Ausstellung: „Mit dem Bockerl durch Nandlstadt“ begeisterte an die 4000 großen und kleinen Besucher.

Nandlstadt – „Mit dem Bockerl durch Nandlstadt“ war ein voller Erfolg. Dieses Resümee ziehen die Verantwortlichen des Vereins „Bockerl fahr zua“ zum Ende der Modellbahn-Ausstellung zur Heimatgeschichte. An drei Wochenenden konnten knapp 4000 Besucher sämtliche Bahnstationen des südlichen Teils der Hallertauer Nebenbahn originalgetreu im Maßstab 1:87 betrachten.

Über das Interesse freuen sich (v. l.) die Bockerl-Mitglieder Günther Schreiner, Reinhard Altmann und Manfred Lohr sowie Kulturreferent Rainer Klier. © Verein

Die Besucher wurden von einer Allee von 20 Plakaten mit Informationen zum Bockerl und der Hallertau sowie mit historischen Luftbildschrägaufnahmen empfangen. Nach Erhalt einer Fahrkarte am eigens dafür gebauten Fahrkartenschalter konnte die „Fahrt“ entlang der Modellanlage beginnen. Das Konzept mit Geschichten, Anekdoten und historischen Bildern direkt an der Anlage, passend zu den jeweiligen Modulen, kam gut an. Besonderen Spaß machte das Drücken der roten Knöpfe, die verschiedene Szenerien mit liebevoll gestalteten Details in Bewegung setzten. So mancher erschrak sich sogar vom Geräusch des Gewehrs in der Hand des Jägers, der auf Knopfdruck das Wildschwein erlegte. Nebenan zeigte ein kleines Kino Bilder und Filmsequenzen zum Bockerl und der historischen Hallertau.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Es gab nicht weniger als 21 Sonderführungen, angefangen vom Kindergarten, der Grundschule über Vereine und Vereinigungen wie die Krieger, Bogenschützen, der Sportverein oder die Feuerwehr. Die Begeisterung war allseits deutlich spürbar, resümieren die Verantwortlichen. Zahlreich konnten auch Kinder, die im Sommer am Ferienprogramm teilgenommen haben, begrüßt werden. Wer noch die gestempelte Fahrkarte von der Sonderfahrt in Enzelhausen im August dabeihatte, durfte sich ein Geschenk aussuchen. An dieser Stelle bedankt sich der Verein bei den Firmen Faller, Herpa, Noch und Auhagen, die die Ausstellung finanziell unterstützt hatten. Aufgrund zweier Artikel in der bedeutendsten Fachzeitschrift für den Eisenbahnmodellbau, der MIBA, mit entsprechendem Hinweis auf die Ausstellung, sind auch viele von weit her angereist – sogar aus dem österreichischen Linz.

„Authentisch, augenzwinkernd und mit viel Liebe zum Detail“

Als Ehrengast begrüßten die vier Vereinsmitglieder Manfred Lohr, Bernhard Steinhauser, Reinhard Altmann und Günter Schreiner auch Staatsminister Florian Hermann. Er zeigte sich beeindruckt, wie es gelang, die Besucher in die alte Welt des Hallertauer Bockerl zu entführen. „Authentisch, augenzwinkernd und vor allem mit unheimlich viel Liebe zum Detail und unserer Heimat – das spürt man bei jedem einzelnen Abschnitt“, lautete sein Fazit.

Und für die Zukunft ist noch mehr geplant: Um die alten Geschichten und Erlebnisse für die Nachwelt festzuhalten, fanden auch zwei Zeitzeugentreffen statt. Genau solche Geschichten inspirieren den Verein zum Nachbau historischer Ereignisse. Diese sollen aufgearbeitet und in den nächsten Ausstellungen präsentiert werden.

Die nächste in Nandlstadt ist mit Vize-Bürgermeister und Kulturreferent Rainer Klier auf jeden Fall schon vereinbart: 2025 sind Lohr, Steinhauser, Altmann und Schreiner erneut eingeladen, um das Bockerl kleinen und großen Besuchern näherzubringen. Sie versprechen: Man dürfe schon jetzt gespannt sein.

Manfred Lohr

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.