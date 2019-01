Bunt und vielfältig

Mit der Märchenfee durch den Nandlstädter Wald, Türkisch kochen lernen oder Erste Hilfe leisten – das Jahr der Volkshochschule (Vhs) Nandlstadt verspricht, spannend zu werden. Nun stellte die Vhs ihr breit gefächertes Programm für Frühjahr und Sommer 2019 vor.

Nandlstadt – Den Wald vor der Haustür auf eine neue Art kennenzulernen, gelingt mit der Holledauer Märchenfee, die mit den Teilnehmern durch die Natur streift und passende Geschichten zu den Kräutern, Bäumen und Pflanzen erzählt. Siegfried Massier bietet im Mai eine Exkursion durch Nandlstadt an. Beim Rundgang erläutert der Experte die geschichtliche Entwicklung des Marktes anhand seiner Gebäude, Straßen und Plätze. „Sicher nicht nur für die vielen neu zugezogenen Nandlstädter eine interessante Runde“, heißt es vonseiten der Vhs.

Das Sprachangebot bereichern in diesem Jahr zwei neue Deutschkurse: Für Teilnehmer mit geringen Vorkenntnissen findet der Kurs am Vormittag statt, Fortgeschrittene sind im Nachmittagskurs willkommen. Neben den immer gut besuchten Italienisch- und Englischkursen wird der Spanischkurs mit dem neuen Dozenten Ariel Pineda weiterlaufen. Die Kochkurse der Vhs entführen die Teilnehmer geschmacklich in die Türkei, nach Japan und Mexiko. Zudem gibt es einen Thermomix-Kochkurs. Für Ruhe, Ausgleich und körperliche Fitness sorgen Gesundheitskurse wie Yoga, Pilates, QiGong, Fit Mix, Body Swing & Style, Rücken- und Bauchtraining sowie Aqua-Fitness. Etabliert hat sich der Selbstverteidigungskurs Krav Maga mit Trainer Stefan Greiderer.

Kreativ können sich sowohl Erwachsene als auch Kinder austoben. Nicht nur Filzen und Malen, sondern auch ein Handlettering-Kurs steht zum ersten Mal auf dem Programm.

Die pädagogische Fachkraft Janet Ann Strukelj aus Kanada bietet mittwochs erneut einen Englischkurs für Kinder zwischen vier und acht Jahren an. Im Anschluss findet die Englische Kunstbühne für Mädchen und Buben im Alter von sieben bis elf Jahre statt. Neu im Programm für Grundschüler sind orientalischer Tanz und Zumba. Der Selbstverteidigungskurs wird weiterhin angeboten. In den Osterferien können die Kinder – auch zusammen mit ihren Eltern – einen Inliner-Führerschein machen. Für Mütter und Väter wird ein Vortrag angeboten zum Thema „Eltern im Spagat zwischen behüten und loslassen“. Yvonne Stransky leitet die Kurse „Kommunikation to go – verschiedene Kommunikationsmodelle kennenlernen und anwenden“ sowie „Ziele finden – neue Wege gehen“. Zwei Vorträge mit Verkostung bietet Annette Holländer zu den Themen „Schätze der Erde: Kartoffelvielfalt“ und „Tomatenvielfalt in Garten und Küche“ an. Raus ins Freie geht es bei der Gartenführung mit Verkostung am „Nachmittag der Gemüseraritäten“ im Juli.

Wie reagiere ich richtig im Notfall? Im gesamten Marktgebiet von Nandlstadt sind Defibrillatoren installiert. In den Kursen mit Enrico Wendt lernen die Teilnehmer die richtige Handhabung der von Defibrillatoren, damit man sich nicht scheut, diese auch zu benutzen. In den Kursen „Erste Hilfe leisten – so geht´s“ wird Wissen rundum die Erstversorgung im Notfall vermittelt.

Informationen und Buchungen unter www.vhs-nandlstadt.de, per Mail an info@vhs-nandlstadt oder unter Tel. (0 87 56) 21 57.