Charmant unbeeindruckt: Kreishandwerksmeister Martin Reiter trägt sich ins Goldene Buch ein

Nandlstadt hat einen neuen Eintrag im Goldenen Buch: (v. l.) Gemeinderätin Sibylle Thiermann-Mayrhofer, Kreishandwerksmeister Martin Reiter und 2. Bürgermeister Rainer Klier. © rL

Weil Martin Reiter den Bayerischen Verdienstorden verliehen bekam, durfte er sich jetzt ins Goldene Buch von Nandlstadt eintragen. Was gar nicht so einfach war.

Nandlstadt – Die Auszeichnung mit dem Bayerischen Verdienstorden ist eine gewaltige und die höchste, die der Freistaat zu vergeben hat. Anfang Juli wurde dieser auch an einen Nandlstädter verliehen – an Kreishandwerksmeister Martin Reiter. Auf Einladung von Vize-Bürgermeister Rainer Klier besuchte das politische Urgestein Reiter vergangene Woche das Rathaus, um sich im Goldenen Buch einzutragen. Das war aber gar nicht so einfach.

Der Grund der Startschwierigkeiten, den Reiter gleich anmahnte: „Ja, Herrgott, jetzt geht der Stift ned!“ Überhaupt war es Reiter eigentlich gar nicht so recht, in das Ehrenbuch schreiben zu sollen, denn im Vordergrund und damit erneut im Rampenlicht zu stehen, war ihm sichtbar zuwider.

Martin Reiter, Kreishandwerksmeister und Politiker, Träger des Bayerischen Verdienstordens

Dabei hatte er Anfang Juli die höchste Auszeichnung des Freistaates erhalten, und das von keinem Geringeren als dem Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder persönlich. Ausgezeichnet werden dabei Menschen, die sich außerordentlich in die Gesellschaft einbringen und sich für diese einsetzen. Der Orden gilt dabei als höchste Wertschätzung von der Staatsregierung.

Verdient gemacht hat sich Reiter neben seinem Engagement für das Handwerk unter anderem auch politisch: Zwölf Jahre lang war er in der Marktgemeinde zweiter Bürgermeister gewesen, knapp 30 Jahre lang ist er nun schon als Kreisrat aktiv. „Mir sind unglaublich stolz auf dich“, betonte Klier vor der Eintragung ins Goldene Buch.

Reiter zeigt sich unbeeindruckt vom Trubel ums eine Person

Wie es in der Münchner Residenz bei der Verleihung zuging, erzählte Reiter, wenn auch mit einem Augenzwinkern: „Die nehmen ja immer Ältere, weil den Preis nur 2000 lebende Menschen haben dürfen.“ Er selbst sei neben Florian Silbereisen gestanden, ausgezeichnet wurden aber auch noch unter anderem Rita Falk, Sascha Hehn und Ilse Neubauer – insgesamt erhielten heuer 88 Personen den Verdienstorden. Reiter, der seit 25 Jahren das Amt des Kreishandwerksmeisters innehat, zeigte sich aber charmant unbeeindruckt von all dem Trubel um seine Person.

Seine Antwort, welche Vorteile der Bayerische Verdienstorden mit sich bringen würde, war deshalb auch eine kurz und knappe: „Mei, jetzt derf i halt umsonst Schifferl fahren.“ Die Ausgezeichneten dürfen nämlich die staatlichen Schlösser und Museen besuchen und zudem gratis die Schifffahrt auf den bayerischen Seen nutzen.

Nach einigen Stift-Versuchen klappte es dann übrigens doch mit dem Eintrag ins Goldene Buch, wenngleich dann eine ganz andere Frage seitens Reiter im Raum stand: „Was schreibt man da jetzt eigentlich rein?“

von RICHARD LORENZ

