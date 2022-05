Containeranlage für den Korbinian-Kindergarten: Nandlstadt schafft mehr Betreuungsplätze

Von: Andrea Hermann

Diese Containeranlage hat der Markt Nandlstadt der Gemeinde Gammelsdorf abgekauft. © ah

Um dem Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen gerecht zu werden, setzt Nandlstadt auf eine Containerlösung. Die stammt aus der Gemeinde Gammelsdorf.

Nandlstadt – Der Korbinian-Kindergarten in Nandlstadt soll um eine Gruppe erweitert werden. Da die Einrichtung mit drei Krippen- und zwei Kindergartengruppen komplett ausgelastet ist, hat die Gemeinde eine Containeranlage gekauft. In der Sitzung am Donnerstag wird der Bauausschuss über die Errichtung der Container auf dem Nachbargrundstück an der Korbinianstraße beraten.

Container schon kindgerecht hergerichtet

Wie in vielen Gemeinden ist auch in Nandlstadt die Nachfrage nach Betreuungsplätzen groß. „Wir haben aktuell mindestens 16 Kinder auf der Warteliste stehen“, berichtet Bürgermeister Gerhard Betz auf FT-Nachfrage. Um der Nachfrage gerecht zu werden, „haben wir schnell reagiert“, so Betz, und von der Gemeinde Gammelsdorf eine Containeranlage abgekauft. „Das ist wie ein Sechser im Lotto“, freut sich der Rathauschef über den Coup. „Das Tolle ist: Der Container ist schon kindgerecht hergerichtet.“ Schließlich wurde er auch in Gammelsdorf für den Nachwuchs benötigt.

„Jetzt brauchen wir nur noch Möbel, Anschlüsse und natürlich das Personal“, fasst Betz grob zusammen. Und natürlich die Zustimmung des Bauausschusses zum Bauantrag sowie diverse Genehmigungen und Gutachten, etwa für die Statik und den Brandschutz und vieles mehr. Das alles wird seine Zeit dauern. Doch der Bürgermeister hofft, dass die neue Gruppe „im Laufe des neuen Kindergartenjahres“ eröffnet werden kann.

Die Containeranlage soll auf einem freien Grundstück neben dem Korbinian-Kindergarten, das der Gemeinde gehört, errichtet werden. Neben einem Gruppenraum sind darin auch sanitäre Anlagen, ein Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter und eine kleine Küchennische untergebracht. Wie es mit der Außenanlage aussieht, steht noch nicht fest. Möglich, dass die Gruppe ein eigenes kleines Areal bekommt, aber auf jeden Fall darf sie den Garten des Kindergartens benutzen.

„Kommen um Erweiterung, Anbau oder Neubau nicht herum“

Betz ist froh über diese Lösung, wenngleich eines klar ist: „Das ist nur eine Kurzlösung.“ Langfristig muss sich die Gemeinde über einen dritten Kindergarten Gedanken machen. Doch dazu möchte der Rathauschef noh wenig sagen. Nur so viel: Im vergangenen Jahr wurde eine Kindertagesstättenbedarfsplanung in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse liegen mittlerweile vor, und für Betz ist klar, „dass wir um eine Erweiterung, einen Anbau oder einen Neubau nicht herumkommen“, wie er bereits im April gesagt hatte.

