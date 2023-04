CSU Nandlstadt watscht Rathauschef Gerhard Betz ab - „vertritt Gemeinde ganz schlecht“

Ausgezeichnete Urgesteine der Nandlstädter CSU: (v. l.) Ortsverbands-Chef Rainer Klier, Johann Tauber (50 Jahre), Marin Mayer (10 Jahre), Florian Herrmann, Siegfried Massier (50 Jahre), Anton Penger (50 Jahre), Jakob Forster (40 Jahre), Alois Seidenschwang (25 Jahre) und Simon Schindlmayr. © Lorenz

Als die CSU Nandlstadt zur Jahreshauptversammlung zusammenkam, dürften dem amtierenden Bürgermeister Gerhard Betz die Ohren geklingelt haben. Die CSU ließ kein gutes Haar am Bürgermeister.

Nandlstadt – Einige aus dem Ortsverband der CSU Nandlstadt sind ganz und gar nicht zufrieden mit den Leistungen des Nandlstädter Bürgermeisters Gerhard Betz. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung deutlich. Ziel: Nach der nächsten Kommunalwahl soll wieder einer oder eine aus den Reihen der CSU im Rathauschefsessel sitzen – am liebsten Ortsvorsitzender Rainer Klier selbst. Begeistert vom Ortschef war einleitend Staatsminister Florian Herrmann: „Der Klier ist der Motor vom Ortsverband Nandlstadt.“ Nicht weiter überraschend waren Herrmanns Seitenhiebe auf die Berliner Ampel-Koalition. Eines sei für ihn für die Zukunft völlig klar: „Eine Koalition mit den Grünen wollen wir auf keinen Fall“. Auch die „gesellschaftsideologischen Dinge“ der Ampel stören Herrmann – wie etwa das „Gender-Ideologie-Thema“. Hier setzte auch Simon Schindlmayr an: „Auch im Bezirkstag wird diskutiert, ob die Gender-Sprache eingeführt werden soll – aber das konnten wir abwenden!“

Deutlich zügiger verlief dann Kliers Bericht als Chef des Ortsverbandes, da ja erst vor einem halben Jahr neugewählt worden war und diese, eigentlich viel zu frühe Neuwahl nur nötig geworden war, weil durch die Pandemie alles durcheinander gekommen war. Was Klier sehr freute: „Wir haben fünf neue Mitglieder – wir brauchen eh frischen Wind für die kommende Kommunalwahl!“ Klier wurde als 1. Vorsitzender bestätigt, wie auch Lorenz Schweiger und Andreas Steininger als stellvertretende Ortsvorsitzende. Neu an Bord: Monika Popken als stellvertretende Ortsvorsitzende und Stephan Zischka als neuer Kassier. Bestätigt im Schriftführer-Amt wurde erneut Katharina Hollweck.

Und so sah es nach den Ehrungen so aus, als wäre die Jahreshauptversammlung nach nicht mal 90 Minuten vorbei – als dann doch noch einige Anregungen und Fragen bei den rund 30 Stimmberechtigten aufkamen.. Hier hatte die erste Wortmeldung dann auch gleich Sprengkraft „Sollen wir eigentlich nicht wieder einen Bürgermeister-Kandidaten aufstellen? Auch wenn der damit rechnen muss, dass er verheizt wird?“ Diese Frage ging vorrangig an Franz Mayer, der ja bereits 2020 schon mal seinen Hut in den Ring geworfen hatte und gegen Gerhard Betz gescheitert war.

Die neue Spitze: Stephan Zischka (Kassier), Lorenz Schweiger (Stellvertretung), Katharina Hollweck (Schriftführerin), Monika Popken (Stellvertretung) und Rainer Klier (Vorsitzender). © Lorenz

Mayer winkte ab: „Ich mach das nicht, da sollen jetzt Jüngere ran!“ Weshalb bei der nächsten Kommunalwahl dringend ein CSUler aufgestellt werden müsse, formulierte ein Mitglied so: „Wir haben einen Bürgermeister der Herzen – der aber nix zerreißt!“ Die Unzufriedenheit mit Betz war deutlich zu hören: „Der vertritt die Gemeinde nach außen ganz schlecht – dafür ist er jeden Tag aber in Facebook drinnen“. sagte einer. Ein Vorschlag eines Mitglieds: „Rainer, setz’ dir einfach eine Perücke auf und fahr mit einem Cabrio rum – des langt für Nandlstadt!“ Klier selbst äußerste sich zu keiner Wortmeldung und vermied es auch strikt, zu einer möglichen eigenen Kandidatur etwas zu sagen.

Was noch angesprochen wurde: Die gefühlte zunehmende Kriminalitätsrate bei Jugendlichen durch die Ausstrahlung von Fernsehkrimis und das geplante Verbot von „begleitetem“ Alkoholkonsum ab 14 Jahren. Hier fand ein Gast deutliche Worte: „Wir haben früher auch mal als Kind mitgetrunken – und sind nicht gleich blöd oder Alkoholiker geworden!“ Diesbezüglich versprach Herrmann, dass die CSU auf keinen Fall noch mehr Verbote wolle und die Entscheidung, ob Jugendliche ab 14 Jahren im Beisein der Eltern ein Bier trinken im familiären Kreis belasse werden sollte – wenngleich die CSU laut Herrmann nicht bei der Legalisierung von Cannabis mitgehen werde, das solle verboten bleiben.

Richard Lorenz