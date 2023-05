„Fuchsbau“ eingeweiht: Korbinian-Kindergarten freut sich über eine weitere Gruppe

Von: Andrea Hermann

Das Lied „Im Kindergarten“ sangen die Mädchen und Buben bei der offiziellen Einweihung mit Erzieherin Antonia Inderst (l.) und Kinderpflegerin Kübra Aydin (r.) – zur Freude auch von Pfarrerin Meye Hoesch de Orellana und Pfarrer Stephan Rauscher. © Hermann

Seit sechs Monaten ist der „Fuchsbau“ in Nandlstadt am Start. Nun wurde die neue Kindergartengruppe in der Container-Anlage offiziell eingeweiht.

Nandlstadt – Im „Fuchsbau“ in Nandlstadt herrscht seit sechs Monaten emsiges Treiben: Am 1. Dezember 2022 ging der Container-Anbau am Korbinian-Kindergarten an den Start. Nun wurde die Einrichtung, in der aktuell 17 Mädchen und Buben betreut werden, offiziell eingeweiht.

„Es gibt nichts Schöneres als ein Kinderlachen“, weiß Pfarrer Stephan Rauscher. Deshalb freute er sich am Freitag auch, dass er dem provisorischen Anbau zusammen mit der evangelischen Pfarrerin Meye Hoesch de Orellana aus Freising den Segen spenden durfte. Denn: „Da wo der Herrgott dabei ist, ist es gut.“ Und so hofft er, dass der Anbau „ein fröhlicher Ort zum Spielen und Lernen“ ist – und bleibt.

„Ein fröhlicher Ort zum Spielen und Lachen“ soll der „Fuchsbau“ sein – das zumindest ist der Wunsch von Pfarrer Stephan Rauscher, der die Einrichtung segnete. © Hermann

Wie wichtig der Anbau ist, machte Bürgermeister Gerhard Betz deutlich. Im März 2022 hätte ihn vom Johannes-Kindergarten die „Hiobsbotschaft“ erreicht, dass dort 16 Kinder auf der Warteliste stehen. Und auch die Gemeinde wusste von Familien, die keinen Betreuungsplatz bekommen haben. Die Suche nach einer Lösung begann. Durch Zufall hätte man von einer Containeranlage in Gammelsdorf erfahren. Im April habe der Gemeinderat „sehr gut und sehr schnell reagiert“ und dem Kauf der 130 000 Euro teuren und 169 Quadratmeter großen Containeranlage mit zwölf „Bausteinen“ zugestimmt. Zuzüglich Brandschutzmaßnahmen, Unterbau und Co. hat die Gemeinde insgesamt 210 000 Euro in den Anbau investiert. Geld, das „gut angelegt ist“, wie nicht nur Rauscher betonte.

Wie wohl sich die Kinder in dem liebevoll eingerichteten und geschmückten Anbau fühlen, wurde bei der Einweihung deutlich: Zusammen mit Erzieherin und Gruppenleiterin Antonia Inderst und Kinderpflegerin Kübra Aydin sangen die Kleinen das Lied: „Im Kindergarten fangen alle mal als kleine Leute an“. Anschließend durfte gespielt werden – im Gruppenraum mit Bau-, Puppen- und Leseecke sowie Kinderküche, im „Brotzeitstüberl“, im Schlafraum und natürlich im Garten. Auch die Gäste, darunter einige Gemeinderäte, nutzten die Gelegenheit, den kleinen Kindergarten zu inspizieren – „laut Landratsamt das beste provisorische Provisorium“, wie Betz voller Stolz zitierte.

Auch wenn die Kinder ihr eigenes kleines Reich haben: Natürlich dürfen sie auch den Garten des Korbinian-Kindergartens nutzen. Denn bis die Gemeinde einen dritten Kindergarten gebaut hat, für den jüngst erste Pläne vorgestellt wurden, ist der „Fuchsbau“ dem Korbinian-Kindergarten angegliedert.

