Nach Sanierung: Die Badesaison im Nandlstädter Waldbad ist eröffnet

Von: Andrea Hermann

Traumhafte Idylle: Nach der Sanierung ist aus dem Waldbad ein „Paradies“ geworden, sagt Bürgermeister Gerhard Betz © Hermann

Das lange Warten hat ein Ende: Das Nandlstädter Waldbad ist nach fünf Jahren Badeverbot endlich wieder zum Schwimmen freigegeben.

Nandlstadt – Bürgermeister Gerhard Betz hat sein Versprechen wahr gemacht: Nachdem die umfangreiche Sanierung abgeschlossen war und das Gesundheitsamt sein „Go“ gegeben hatte, gab er am Mittwochvormittag sofort das Nandlstädter Waldbad zum Schwimmen frei.

Fünf Jahre lang mussten die Nandlstädter auf ihr geliebtes Naturbad verzichten. Grund: Das Naturbad war wegen Keimbelastungen immer wieder „gekippt“ – erstmals im August 2018. Trotz aller Bemühungen der Gemeinde, das Problem in den Griff zu bekommen, musste das Naturbad deshalb mehrmals gesperrt werden – seit Juli 2019 dann dauerhaft. Die Gemeinde kam um eine umfangreiche Sanierung nicht herum.

Nach dem offiziellen Spatenstich für die Sanierung im Juli 2021 ging’s richtig los: So wurde rund um die beliebte Badeinsel im großen Naturbecken eine Nassfilteranlage errichtet und hinter dem Kinderbecken eine Trockenfilteranlage angelegt. Eine enorme Aufwertung hat das Kinderbecken erfahren, das nicht nur attraktiv angelegt worden ist, sondern jetzt auch über ein Wasserspielgerät verfügt. Auch die Außenanlagen wurden neu hergerichtet, zudem ein barrierefreier Aufgang zum Waldbad errichtet. Rund 1,45 Millionen Euro hat die Gemeinde ins Waldbad investiert.

Stolz auf das neue Wasserspielgerät im Kinderbereich des Waldbads ist Bürgermeister Gerhard Betz. © Hermann

In den vergangenen Wochen wurde das Wasser im Naturbad abgelassen, das Becken gereinigt und schließlich mit frischem Wasser befüllt. Die letzte Entscheidung, ob und wann das Waldbad eröffnet werden kann, lag beim Gesundheitsamt: Wasserproben wurden gezogen und ausgewertet. Am Mittwoch kam dann die erlösende Nachricht: Alles in Ordnung, das Naturbad kann wieder eröffnet werden. Das freute vor allem Bürgermeister Gerhard Betz, der um die Ungeduld der Bürger wusste.

Im FT-Gespräch sprach der Rathauschef von einem „Paradies“, das in Nandlstadt entstanden ist. Und so freut er sich, wenn wieder viele Besucher kommen und das Waldbad genießen können. Er wünschte am Mittwoch allen Gästen „viel Spaß beim Baden“. Auch der dortige Biergarten hat geöffnet: Die Besucher können an schattigen Plätzen kulinarische Schmankerl genießen.

