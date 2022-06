Trike-Fans kamen bis aus dem hohen Norden nach Nandlstadt

Segnung im Vorbeifahren: 106 Gefährte erhielten von Pfarrer Christian Kronthaler die Weihwasser-Spritzer, bevor die dreistündige Ausfahrt durch die Hallertau begann. © Hellerbrand

Von Freitag bis Sonntag war Nandlstadt wieder fest in Hand der motorisierten „Dreiradler“, die von ganz Deutschland aus das Hopfenland ansteuerten.

Nandlstadt – Ort des Geschehens waren Gelände und Gebäude am Zeilhof, die Organisation hatte der MSC Wolnzach. Die Begeisterung für die Fahrzeuge, die rechtlich mit einspuriger Achse vorne und mehrspuriger hinten definiert ist, unterstreicht ein Trike-Enthusiast aus dem hohen Norden: „Alzheimer-Harry“. Über 900 Kilometer nahm der 72-Jährige auf sich, um beim Drei-Tage-Treffen mit dabei zu sein. Jedoch ohne Vehikel, wie das Nordlicht bedauerte: „Ist in der Werkstatt.“

Ein Zustand, den rund 150 Triker, meist mit familiärem und befreundetem Anhang im Schlepptau, nicht teilen wollten. In Zelten und Wohnwägen machten es sich die Triker-Freunde auf der Wiese bequem, in unmittelbarer Nähe natürlich des motorisierten Dreirads, das für das Treffen noch besonders herausgeputzt wurde. Grund genug auch für Besucher, entlang der Wiese zu flanieren, um die Trikes der Marken „Boom“ oder „Rewaco“ genauer ins Visier zu nehmen.

„Holledau-Rundfahrt“ war der absolute Höhepunkt

Der Höhepunkt des Treffens war am Samstag um 14 Uhr: die „Holledau-Rundfahrt“. Pfarrer Christian Kronthaler aus Regensburg, ein junger Geistlicher mit Nandlstädter Wurzeln, war es vorbehalten, die Gefährte zu segnen. Dies geschah im Vorbeifahren, wobei sich die 106 an der Ausfahrt teilnehmenden „Driver“ mit Kreuzzeichen und Danke-Replik für die Weihwasser-Spritzer des Pfarrers als durchaus gottesfürchtig zeigten.

Der Tross war drei Stunden lang auf mehr als 70 Kilometern unterwegs

Das „geile Wetter“ für die Ausfahrt hatte zuvor Lorenz Hölzl vom Veranstalter bereits bestätigt, der trotz großer Beteiligung die verkehrsrechtlichen Anordnungen zu befolgen seien. War dann auch so, denn gemütlich schlängelte sich der Tross drei Stunden lang über 70 Kilometer über die Dörfer in den Gemeinden Nandlstadt, Rudelzhausen, Au, Wolfersdorf, Zolling, Attenkirchen und wieder zurück zum Ausgangspunkt Zeilhof.

Jung und Alt begutachteten auf der Wiese die zahlreichen Trikes, die Pfarrer Kronthaler (M.) später segnete. © Hellerbrand

Angeführt wurde der Tross von „Lokalmatador“ Georg Rauscher mit Wikingerhelm, dem Gattin Rosmarie am Rücksitz den Rücken stärkte. Ein Erlebnis war die Fahrt auch für manche Besucher, die Trike-Fahrer bei der Ausfahrt auf freien Plätzen Mitfahrt gewährten. Zwischenstation war am Hof von Paul Springer in Hirnkirchen, wo ein Rastplatz sowie Kaffee und Kuchen geboten waren.

Weil der Erlös des Triker-Treffen für wohltätige Zwecke verwendet wird, sorgten vier honorarfreie Bands am Freitag und Samstagabend, dass es den Trikern neben kulinarischen auch an musikalischen Genüssen an nichts fehlte.

Martin Hellerbrand