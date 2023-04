Endspurt bei der Waldbad-Sanierung: Nandlstadts Bürgermeister Richtet Appell an Bevölkerung

Von: Andrea Hermann

Die Vorbereitungen für die Badesaison laufen auf Hochtouren. Aktuell wird das Naturbecken (hinter der Nassfilteranlage) gereinigt und dann mit Wasser befüllt. © Hellerbrand

Die Sanierung im Waldbad Nandlstadt nähert sich der Zielgeraden. Damit es mit der Eröffnung in diesem Sommer etwas wird, braucht es aber disziplinierte Bürger.

Nandlstadt – Die Zeichen stehen gut, dass das Nandlstädter Waldbad im Sommer wieder eröffnet werden kann – die umfangreichen Sanierungsarbeiten, die im Juli 2021 begonnen haben, sind größtenteils abgeschlossen. Das „Go“ für den Saisonstart gibt allerdings das Gesundheitsamt – nachdem das Becken des Naturbads gereinigt, Wasserproben gezogen und die Ergebnisse gut sind.

Im Juli 2021 starteten die Sanierungsarbeiten

Die Vorfreude auf ungetrübten Badespaß im Waldbad ist groß. Denn seit knapp fünf Jahren gibt es im Naturbad immer wieder Probleme. Erstmals wurde im August 2018 ein Badeverbot verhängt, weil das Wasser „gekippt“ war und eine Keimbelastung nachgewiesen wurde. Trotz aller Bemühungen der Gemeinde, das Problem in den Griff zu bekommen (wir haben mehrfach darüber berichtet), musste das Naturbad immer wieder gesperrt werden. Und es kam noch schlimmer: Im Jahr 2019 wurde die Badesaison im Juli vorzeitig beendet, und die Saison 2020 musste komplett gestrichen werden. Die Gemeinde kam um eine große Sanierung nicht herum – der offizielle Spatenstich dafür erfolgte im Juli 2021. Seither ist das in der Region sehr beliebte Naturbad geschlossen.

Eine deutliche Aufwertung hat der Kinderbereich erfahren: Jetzt gibt’s auch Wasserspielgeräte. © Hellerbrand

Filteranlagen wurden eingebaut

In dieser Zeit hat sich einiges getan: So wurde etwa hinter dem Kinderbecken eine Trockenfilteranlage installiert und rund um die beliebte Badeinsel im großen Naturbecken eine Nassfilteranlage errichtet. Der Kinderbereich wurde aufgewertet – unter anderem mit einem 64 Quadratmeter großen Sandspiel-Areal und einem 123 Quadratmeter großen Planschbereich. Auch die Außenanlagen erstrahlen in neuem Glanz. Alles in allem hat die Sanierung 1,45 Millionen Euro gekostet, so Betz.

Becken wird aktuell gereinigt

Aktuell, so berichtet Bürgermeister Gerhard Betz auf FT-Nachfrage, ist das Wasser im Naturbad abgelassen – die Becken werden gereinigt und noch kleinere Reparaturarbeiten erledigt. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, wird das Wasser wieder eingelassen – was etwa zehn Tage dauern wird. Im Anschluss daran werden die Pumpen getestet, was ebenfalls gut eine Woche Zeit in Anspruch nehmen wird. Anschließend, so Betz, wird das Gesundheitsamt Wasserproben ziehen und auswerten. Wenn die Werte in Ordnung sind, gibt’s die lang ersehnte Freigabe.

In diesem Zusammenhang richtet der Rathauschef einen dringenden Appell an die Bürger: „Solange das ,Go’ vom Gesundheitsamt nicht da ist, bitte nicht ins Wasser gehen!“ Diese Bitte richtet sich nicht nur an potenzielle Badegäste, sondern auch an die Hundebesitzer. Sonnencreme, Hundehaare und Ähnliches würden die „Werte verfälschen“, so Betz – und das wiederum könnte zu einer Verzögerung der offiziellen Freigabe führen. Zumal Hunde im Wasser ohnehin nicht erlaubt sind: „Das ist kein Weiher, das ist ein Freibad“, betont der Rathauschef.

Der Bürgermeister weiß, wie sehr die Nandlstädter auf eine zeitnahe Öffnung des Bads hoffen – und drängen.

Vernünftig sein in der Probe-Phase

Aber in der „Probe-Phase“ gelte es, vernünftig zu sein und die Arbeiten ordentlich abzuschließen. „Wir wollen das Bad sauber aufmachen“, betont er. „Das geht aber nur, wenn wir alle zusammenhalten“ – und sich jeder an die Vorgabe der Gemeinde hält, betont der Rathauschef.

Ohne sich zeitlich festlegen zu wollen, verspricht er: „Sobald ich das ,Go’ habe, wird das Waldbad freigegeben.“ Die offizielle Einweihung soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

