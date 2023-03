Fehlende Betreuungsplätze: Erste Ideen für einen dritten Kindergarten vorgestellt

Von: Andrea Hermann

Trotz Bemühungen um weitere Kindergartenplätze gibt es schon wieder eine Warteliste. © Monika Skolimowska/dpa

Trotz zusätzlicher Container-Anlage fehlen in Nandlstadt Betreuungsplätze. Deshalb denkt man nun über den Neubau eines dritten Kindergartens nach.

Nandlstadt – Die Gemeinde Nandlstadt kommt um den Bau eines dritten Kindergartens wohl nicht herum. Obwohl mit der Errichtung einer Container-Anlage neben dem Korbinian-Kindergarten Platz für eine weitere Kindergartengruppe geschaffen worden ist und sich die Situation etwas entspannt hat, gibt es bereits wieder eine Warteliste für das neue Kindergartenjahr. Zudem fehlen etwa im Johannes-Kindergarten Räume fürs Personal. Erste Ideen, wie der dritte Kindergarten aussehen und wo er entstehen könnte, stellte Architektin Marion Meyer-Langner in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag vor.

Neues Kinderhaus könnte in Kronwinkl entstehen

In Kronwinkl gibt es ein Areal, auf dem neben zwei Doppelhäusern auch ein neuer Kindergarten entstehen könnte. Denkbar wäre ein Kinderhaus, in dem zwei Krippen- (26 Kinder) und drei Kindergartengruppen (75 Kinder) untergebracht werden, dazu die benötigten Personal-, Schlaf-, Mehrzweck-, Technik- und Lagerräume sowie Küche und sanitäre Anlagen. Eine erste Kostenschätzung wollte die Architektin nicht abgeben, verwies aber auf eine Einrichtung in ähnlicher Größenordnung in Gammelsdorf, die im vergangenen Jahr bezogen worden ist und die „knapp 4,3 Millionen Euro“ gekostet habe.

Wie notwendig ein dritter Kindergarten in Nandlstadt ist, machte Tanja Schranner-Seehofer, Leiter des Johannes-Kindergartens, deutlich. Aktuell würden dort vier Kinder auf der Warteliste stehen, im Korbinian-Kindergarten fünf Kinder. In der Krippe fehlen aktuell fünf Plätze. Das Problem: „Wir haben erst März. Erfahrungsgemäß kommen noch ein paar Anmeldungen dazu“, weiß die Pädagogin – etwa von Familien, die nach Nandlstadt ziehen. Mehr noch: „Nandlstadt wächst, und es werden immer mehr Kinder.“

Rückzugsort fürs Personal fehlt

Darüber hinaus gibt es noch ein weiteres Problem: „Bei uns im Johannes-Kindergarten gibt es keine richtige Küche und keinen Personalraum“, führte Tanja Schranner-Seehofer aus. Das bedeutet: „Keine Kollegin kann in Ruhe Mittagspause machen. Entweder sitzen sie in der Küche, wo gerade das Essen ausgeteilt wird, oder in den Gruppenräumen. Es gibt keinen Rückzugsort.“ Um die Situation zu entzerren, wäre es notwendig, eine Gruppe „auszulagern“.

Aktuell müsste man somit eine Gruppe aus dem Johannes-Kindergarten und die Container-Gruppe in einer neuen Einrichtung unterbringen, dazu die Kinder auf der Warteliste und die Mädchen und Buben, die einen Krippenplatz benötigen. Nicht zu vergessen eine Integrativgruppe, die laut Schranner-Seehofer „nur“ Platz für 15 Kinder (fünf Integrativ-kinder und zehn Regelkinder) statt 25 biete. Zudem gab Regina Schillinger (UWN) zu bedenken, dass auch Räume für einen Schnupperkindergarten und für das Eltern-Kind-Programm fehlen.

Kita-Erweiterung und noch ein Container keine Option

Die Erweiterung einer der beiden bestehenden Kindergärten sei nicht möglich – „und würde uns auch nicht genehmigt“, wusste Bürgermeister Gerhard Betz. Und auch ein weiterer Container sei keine Option: „Selbst wenn wir noch einen Container bekommen – wohin damit?“, gab Geschäftsführer Michael Reithmeier zu bedenken.

Folglich muss ein Neubau her. Das Problem: „Es geht nicht so schnell“, ist CSU-Marktrat Sebastian Unger bewusst. Und doch muss man – nicht zuletzt auch wegen des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz – über einen Neubau nachdenken. Auch wenn es „noch dauern“ wird, bis das Projekt umgesetzt wird: Für Bürgermeister Gerhard Betz steht es „weit oben auf der To-do-Liste“, wie er auf FT-Nachfrage sagte.

Immerhin: Die ersten Ideen für die neue Einrichtung gefielen den Gemeinderäten schon mal, wenngleich man sich noch intensiv Gedanken machen muss – über die Größe, die Raum- und Gartengestaltung, Heizart und vieles mehr. Nun gilt es, an dem Projekt dranzubleiben und eine Finanzierung auf die Beine zu stellen.

