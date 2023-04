„Es wird wieder was Lustiges“: Hallertauer Spielgruppe gibt voller Vorfreude Theater-Ausblick

Die Hallertauer Spielgruppe um (v. l.) Vorsitzenden Manuel Glomann, Andreas Bauer, Karlheinz Kleindienst, Tanja Hobmeier-Kißlinger, Markus Kurkowiak, Jenny Urban, Franz Sittenauer, Stefan Seidinger und Elisabeth Seidinger freuen sich schon auf das Theater im Herbst 2023. © Hellerbrand

Die Vorfreude ist groß: Im Herbst wollen die Mitglieder der Hallertauer Spielgruppe wieder ihr Publikum beglücken. Das wurde jetzt bei der Hauptversammlung deutlich.

Nandlstadt – Bis vor wenigen Tagen haben die Pfarrjugend und Seelsorger Stephan Rauscher in Nandlstadt die Bühnenbretter ordentlich „knarzen“ lassen. Doch das wird heuer nicht das letzte Schauspiel in der Marktgemeinde gewesen sein: Im November hebt sich auch im Schapfl-Saal im Ortsteil Altfalterbach wieder der Vorhang. Nach zweijähriger pandemischer Leidenszeit heißt es dann endlich wieder „Bühne frei“. Die Vorfreude der Mitglieder der Hallertauer Spielgruppe ist riesig.

Dies war kürzlich auch bei der Jahreshauptversammlung zu verspüren, als sich 15 Mitglieder in der Wirtsstube beim Schapfl einfanden. Mittendrin war auch Manuel Glomann, der in den vergangenen Jahren sowohl den Posten des Vorsitzenden als auch das Amt des Spielleiters innehatte. Und weiterhin hat, denn die Mitglieder ließen keinerlei Zweifel am weiteren Engagement des 30-Jährigen in beiden Funktionen aufkommen. Wiedergewählt wurden außerdem die weiteren Akteure im Führungsquartett: Karlheinz Kleindienst als Vize, Schriftführer Stefan Seidinger und Schatzmeisterin Elisabeth Seidinger. Weitere Führungsmitglieder sind Tanja Hobmeier-Kißlinger, Andreas Bauer und Markus Kurkowiak als Beisitzer sowie das Kassenprüfer-Duo Franz Sittenauer und Jenny Urban.

Vom Publikum schmerzlich vermisst

Aktuell zählt der Theaterverein 42 Mitglieder, darunter mit Gottfried Landes und Helmut Wagner auch zwei mit Ehrentitel. Ihnen galt der besondere Willkommensgruß von Manuel Glomann, der in seinem Rückblick bedauerte, dass die Pandemie den jährlichen Aufführungsterminen 2020, 2021 und 2022 einen Strich durch die Rechnung gemacht habe. Die vielen Nachfragen, wann es denn endlich wieder losgehe, hätten ihm offenbart, dass das Publikum die Bühnenpräsenz der Spielgruppe herbeisehne.

In diesem Herbst, genauer gesagt mit der Premiere am Freitag, 3. November, sowie insgesamt sechs weiteren Vorstellungen an diesem und dem darauffolgenden Wochenende, ist die Leidenszeit beendet. „Es wird wieder was Lustiges“, kündigte Glomann schon mal an, dass aktuell noch zwischen zwei Stücken gewählt werde. Genaueres hänge noch von den Rahmenbedingungen ab, also wie viele Akteure benötigt werden und wie die Verhandlungen mit dem entsprechenden Verlag verlaufen.

Doch für Kurzweil ist gesorgt, war sich Manuel Glomann sicher. Und für die ist die Spielgruppe bekannt, die in diesem Jahr sogar ihr 40-jähriges Bestehen feiern kann. Angefangen hatte alles 1983 mit den Aufführungen der beiden Thoma-Stücke „Die kleinen Verwandten“ und „Waldfrieden“, wie sich Spielgruppen-Urgestein Helmut Wagner bei der Versammlung als damaliger Regisseur erinnerte. In der Folge hatte die Spielgruppe alljährlich ihren Beitrag zum kulturellen Leben Nandlstadts geliefert, wobei Stücke wie „Brandner Kaspar“, „Der Geisterbräu“, „Hinterkaifeck“, „Der verkaufte Großvater“ oder „Gump und Gänswürger“ noch heute in bester Erinnerung sind. Auch die letzte Vorstellung, nämlich „Der Räuberpfaff“ im Jahr 2019, war viel umjubelt. Im Herbst soll daran nun angeknüpft werden.

Martin Hellerbrand

