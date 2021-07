„Extrem gute Leitung“ für Nandlstadt - Breitbandnetz-Ausbaugebiet beschlossen - Straßenarbeiten nötig

Gemeinde möchte Gigabit-fähige Internet-Infrastruktur

Im Markt Nandlstadt will man den Bürgern zukunftsfähige Internet-Geschwindigkeiten ermöglichen. Dazu wurden nun entsprechende Weichen gestellt.

Nandlstadt – Die Gemeinde Nandlstadt möchte ein Gigabit-fähiges Breitbandnetz aufbauen – gemäß den Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung und der Förderrichtlinien. Doch bevor das noch schnellere Internet kommt, müssen viele Straßen aufgegraben werden.

„Es wird ein komplett neues Netz aufgebaut“, erklärte Mario Lange von der Firma Höpfinger den Markträten in der Sitzung am Donnerstag. Will heißen: In einem von der Gemeinde festgelegten Gebiet soll Glasfaser bis zur Grundstücksgrenze verlegt werden. Ziel ist es, eine Übertragungsrate von 1 Gbit/s für gewerbliche Anschlüsse und 200 Mbit/s für Privatanschlüsse zu erreichen.

Sogenannte „graue Flecken“ im Gemeindegebiet, sprich Anschlüsse mit einer Übertragungsrate von bisher 30 bis 100 Mbit/s, sollen gemäß der Förderrichtlinien mit 5000 Euro gefördert werden, „weiße Flecken“ mit aktuell weniger als 30 Mbit/s, die laut Lange quasi „unterversorgt“ sind, mit 14.000 Euro. Es ist eine Gesamtförderung von sechs Millionen Euro zu erwarten. Auf die Gemeinde, so kündigte der Experte an, komme eine Eigenbeteiligung von 200.000 bis 300.000 Euro zu.

Viele Straßen müssen aufgegraben werden

In Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für Umwelt, Energie und Digitalisierung hat Lange im Vorfeld der Sitzung ein Gebiet festgelegt – Schwerpunkt Innenbereich. Denn: „Der Innenbereich ist in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden“, so Lange. Allerdings ist Grünen-Marktrat Erhard Schönegge aufgefallen, dass die Schule ausgenommen worden ist – deshalb hakte er nach. „Für Schulen gibt es ein eigenes Förderprogramm“, erklärte Bauamtsleiter Johann Pichlmaier. Zumal die Schule laut eigenen Angaben mit dem vorhandenen Anschluss ausreichend versorgt sei.

Franz Mayer (CSU) wollte wissen, wie die Zeitspanne für die Bauarbeiten ist: „Reden wir von Jahren oder Monaten?“ Hier wollte sich Lange nicht so recht festlegen, sprach aber von „ungefähr einem Jahr“. Ein Jahr, in dem abschnittsweise viele Straßen aufgegraben werden müssen.

Bevor es aber soweit ist, wird eine Markterkundung durchgeführt – um herauszufinden, wie groß der Bedarf an dieser „extrem guten Leitung“ ist, erklärte Betz auf FT-Nachfrage. Einstimmig segnete der Marktrat das vorgeschlagene Ausbaugebiet ab.

