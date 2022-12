Feuerwehr Nandlstadt will mit Notstrom-Gerät vorsorgen, doch so leicht ist es nicht

Die Nandlstädter Feuerwehr will auch für den Fall eines Stromausfalls gerüstet sein. (Symbolbild) © Armin Forster

In Nandlstadt hat jetzt ein Antrag auf die Beschaffung eines Stromerzeugers die Markträte beschäftigt. Doch mit einem Aggregat alleine ist es nicht getan.

Nandlstadt – Aktuell ist das ein Thema, das viele Gemeinden und Feuerwehren umtreibt: nämlich die Beschaffung von Notstrom-Aggregaten, falls irgendwann dann doch mal aufgrund eines länger andauernden Stromausfalls die Lichter ausgehen sollten. Auch die Floriansjünger in Nandlstadt wollen jetzt nachrüsten und legten deshalb bei der jüngsten Marktratsitzung einen diesbezüglichen Antrag auf den Tisch. Doch mit einem Aggregat alleine ist es nicht getan.

Die Sachlage ist komplex, wie das Freisinger Tagblatt bereits im Oktober mit dem Kreisbrandrat und dem örtlichen Leiter im Katastrophenfall, Manfred Danner, ausführlich erörtert hat. Denn eines ist völlig klar: Kommt es zum Stromausfall, kann unter anderem von zuhause aus auch kein Notruf mehr abgesetzt werden. Heißt im Klartext: Angehörige müssen dann zum Feuerwehrhaus laufen, um dort über die Leitstelle einen Notarzt rufen zu können. Damit aber die Feuerwache als Anlaufstelle überhaupt funktionieren kann, braucht die eine gute Notstrom-Versorgung via Aggregat.

Die Feuerwehr wird zum deutlich sichtbaren Leuchtturm

Bei der jüngsten Marktratssitzung in Nandlstadt lag nun genau dafür ein Antrag von der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr vor, nämlich über die Beschaffung eines 60-kVA-Stromerzeugers. „Auf die Feuerwehr und somit auch die Gemeinde kommen bei Stromausfall sehr spezielle Aufgaben zu“, heißt es in der Antragsstellung – unter anderem die Errichtung eines Meldekopfs für die Bevölkerung. Heißt: Die Wehr wird zu einem deutlich sichtbaren, weil illuminierten, Leuchtturm, den die Bürger dann ansteuern können, wenn nix mehr geht.

Was sich aber auch damals im Gespräch mit Danner bereits herauskristallisiert hatte: Im Feuerwehrhaus selbst können trotz möglicher klirrender Kälte unmöglich die Einwohner einer ganzen Ortschaft untergebracht werden. Hier bräuchte es dann weitere Sammelstellen wie beheizte Turnhallen, so jedenfalls Danners Einschätzung im Oktober. Worüber die Feuerwehr freilich bereits verfüge, seien kleine Notstrom-Aggregate auf den Fahrzeugen, allerdings werden die ja weiterhin für Einsätze dringend benötigt, auch im Krisenfall. Von der Photovoltaik-Anlage auf dem Gerätehaus-Dach kann übrigens kein Strom im Ernstfall erwartet werden, sie reicht als zuverlässige Energiequelle nämlich überhaupt nicht aus.

Teure Anschaffungskosten - Bürgermeister erwartet Notfallkonzept

Die Anschaffungskosten für so ein Aggregat belaufen sich auf rund 40.000 Euro. Doch mit dem Kauf alleine sei es nicht getan, wie auch in der Beschlussvorlage des Gemeinderates zu lesen war. Anfang des Jahres, so erklärte Bürgermeister Gerhard Betz, soll nämlich erst mal ein Notfallkonzept auf die Beine gestellt werden, mit dem dann Punkte wie Wasserversorgung mittels Notbrunnen, Aufrechterhaltung der Verwaltung oder Wärmeräume für die Bevölkerung abgesteckt werden.

Die Kosten für das Aggregat sollen jetzt in den Haushalt eingestellt werden. Glaubt man den Rechnungen von Danner aus dem Oktober, wird es aber bei einem Stromerzeuger nicht bleiben – der Kreisbrandrat geht davon aus, dass jede Kommune bis zu vier Aggregate benötigt, um die wichtigsten Schnittstellen am Laufen zu halten.

Richard Lorenz

