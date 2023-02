Große Pläne einer kleinen Wehr: FFW Airischwand möchte ein neues Feuerwehrhaus bauen

Von: Andrea Hermann

Die Tage des Feuerwehrhauses der FFW Airischwand in Hausmehring sind gezählt – ein Neubau ist geplant. hel © Hellerbrand

„Es geht nur mit Eigenleistung“: Diese Botschaft gab der Marktrat Nandlstadt der Feuerwehr Airischwand mit auf den Weg, die sich ein neues Feuerwehrhaus wünscht.

Nandlstadt – Die kleine Feuerwehr Airischwand hat große Pläne: Sie möchte in Hausmehring ein neues Feuerwehrhaus errichten. Der Marktrat stimmt dem Vorhaben zu – unter der Bedingung, dass die Kameraden viel Eigenleistung erbringen. Denn: „Als Gemeinde können wir es uns nicht leisten, 1,5 Millionen Euro auszugeben“, brachte CSU-Marktrat Sebastian Unger das Problem auf den Punkt.

„Guter Standard - kein Luxus“

Der Wunsch nach einem Feuerwehrhaus ist bei der FFW Airischwand groß. Denn bislang sind Fahrzeug, Ausstattung und Dienstkleidung der 25 Aktiven in einer „etwas größeren Garage“ (1961 gebaut und 2002 renoviert) untergebracht, wie Kommandant Alexander Mayerhofer auf FT-Nachfrage das aktuelle „Feuerwehrhaus“ beschreibt. Nun soll auf einer freien Fläche in Hausmehring, an der Straße von Hausmehring nach Hörgertshausen, ein Neubau entstehen – mit Platz für eine Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen, einem Schulungs- und Aufenthaltsraum, einer Werkstatt, Lager, Haustechnikraum, Umkleiden für Männer und Frauen, einem Kommandanten-Büro sowie sanitären Anlagen. Geschätzte Kosten laut Architekt Bernd Kieferl: rund 1,5 Millionen Euro. Für den Preis bekomme die Feuerwehr einen „guten Standard“ – „da ist kein Luxus drin“, so Kieferl.

Die Feuerwehr Airischwand ist sich der finanziell angespannten Lage der Gemeinde Nandlstadt bewusst – und hat enorme Eigenleistung angekündigt. So können etwa Kosten bei den Erd-, Baumeister- und Malerarbeiten sowie anderen Gewerken reduziert werden.

„Ich könnte mir keinen besseren Zeitpunkt vorstellen“, sagte Kommandant Alexander Mayerhofer am Donnerstag in der Sitzung des Gemeinderats. „Die Leute sind wahnsinnig motiviert.“ Sollte jetzt nichts passieren, „sind die 25 Leute weg“. Und es werde schwierig, neue Mitglieder zu werben: „Ich trau’ mich gar nicht, jemanden zu fragen, ob er dazu gehen will, weil ich mich schäme“, gab der Kommandant mit Blick auf das derzeitige „Feuerwehrhaus“ zu.

Eigenleistung ist zwingend notwendig

„Wir sind dafür, dass wir das in Angriff nehmen“, fasste Sebastian Unger die Stimmung im Gemeinderat zusammen. „Aber es geht nur mit Eigenleistung.“ Mit Blick auf die Aktiven, die mittels Unterschriftenliste ihrem Wunsch nach einem Feuerwehrhaus Ausdruck verliehen und damit auch ihren Willen, kräftig mit anzupacken, bekundeten haben, und die zudem zahlreich in ihren roten T-Shirts zur Sitzung gekommen waren, ist Unger auch „optimistisch, dass das funktioniert“.

Feuerwehrreferent Sebastian Kühner (BLN) weiß, dass sich „1,5 Millionen Euro heftig anhören“. Trotzdem findet er das Vorhaben eine „hervorragende Sache“ und bat die Räte um eine „wohlwollende Entscheidung“. Nach einem Blick auf die Kostenaufstellung, die nach Abzug von Fördergeldern (60 000 Euro je Stellplatz), Eigenleistung und alternativen bzw. günstigeren Angeboten „nur noch“ Gesamtkosten von rund 675 000 Euro ausweist, votierte das Gremium einstimmig dafür.

Was den genauen Zeitplan angeht, darüber konnten noch keine exakten Angaben gemacht werden. „Vor nächstem Jahr wird nicht angefangen“, sagte Bürgermeister Gerhard Betz mit Verweis auf das aktuell laufende Bauleitverfahren und die Planung, die in Auftrag gegeben werden muss. Auch müssen noch einige Details geklärt werden – etwa die Art der Heizung und die Dachkonstruktion, die laut GOL-Marktrat Bernd Stöckeler auch einer Photovoltaikanlage standhalten sollte. Immerhin wurde das Projekt, für das bereits vor vier Jahren erste Überlegungen angestellt worden waren, endlich konkret angestoßen.

