Frauchen zuckt nach Hundebiss in Nandlstadt nur mit Schultern und flüchtet - Beschreibung veröffentlicht

In Nandlstadt hat am Montag ein Hund zugebissen. (Symbolbild) © dpa

Nachdem ihr Vierbeiner eine Frau gebissen hatte, ging eine Halterin in Nandlstadt einfach weiter. Die Polizei ermittelt nun - und beschreibt Tier und Besitzerin.

Nandlstadt - Vom Hund einer etwa 70-jährigen Halterin gebissen wurde am Montag gegen 8.50 Uhr in Nandlstadt eine 63-jährige Frau, meldet die zuständige Polizei Moosburg. Die Betroffene befand sich in Höhe des Anwesens Marktstraße 4, als ihr die ältere Dame mit ihrem angeleinten Hund entgegenkam, der sie unversehens in die rechte Wade biss.

Die Hundehalterin reagierte auf den Vorfall laut Polizei mit einem „Schulterzucken“ und ging weiter. Daher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei Moosburg unter Tel. (08761) 30180.

Die Beschreibung der Hundehalterin und des Tiers

Es handelt sich nach Angaben der Geschädigten um einen kleineren Hund, der ca. 40 cm lang bzw. 30 cm hoch ist und ein schwarz-braun-weiß geflecktes Fell hat. Die Hundehalterin ist ca. 70 Jahre alt, 160 cm groß und hat graumelierte kurze Haare, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

