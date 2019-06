Freude in Nandlstadt: Bläserklasse siegt erneut beim Schulwettbewerb

Mit Pauken und Trompeten holte sich die Bläserklasse der Grundschule Nandlstadt beim bayerischen Schulwettbewerb des Blasmusikverbands in München den ersten Platz. Damit wiederholten die Kinder ihren Vorjahreserfolg.

Nandlstadt–Eine Kostprobe ihres Könnens zeigten die Viertklässler am Mittwoch im Musikzimmer. Wie schon beim Wertungsspielen, als die Musikschüler in der Alfonsschule aufspielten, kam die Amboss-Polka zu Gehör. Natürlich stilecht, nämlich mit einem Amboss auf einem Fass, dem der Schlagzeuger mit zwei Hämmerchen zum Klang verhalf. Das konnte sich nicht nur sehen, sondern auch hören lassen. So empfanden es auch die Wertungsrichter, die den 20 Nandlstädter Blasmusikschülern bei der Siegerehrung im alten Kongresshalle an der Theresienwiese die Frohbotschaft verkündeten: 275 von 300 Punkten, damit Platz eins von acht teilnehmenden Schulen in dieser Kategorie.

Bewertet wurden dabei weitere drei Stücke, nämlich die Stern-Polka, das Konzertstück „Pomp and Circumstance“ sowie die Bayernhymne, die sogar mit Sologesang vorgetragen wurde. Groß war der Jubel auch bei den mitgereisten Eltern bei der Bekanntgabe des Ergebnisses, und auch Konrektor Simon Pelzcer war ob des großen Erfolgs begeistert.

Mit 500 Euro Preisgeld schlug sich der Erfolg auch finanziell nieder, der für Notenmaterial sowie Taferl für die Ständer investiert werden soll.

Seit nunmehr zwei Jahren ertönen in Nandlstadts Grundschule Blasmusikklänge, wofür neben Trompeten auch Querflöten, Klarinetten, Saxophone, Euphonien, Posaunen sowie als Begleitinstrument Schlagwerk sorgen. Dafür, dass sich niemand im Ton vergreift, trägt Helmut Schranner Sorge, der wie Gattin Afra an der Grundschule als Fachlehrer tätig ist. Dass die Arbeit Früchte trägt und mit Musikschülern in der dritten Klasse bereits ein weiterer Jahrgang nachdrängt, freut Schranner sichtlich. Damit scheint sich auch das Vorhaben des Faistenbergers zu verwirklichen, in Nandlstadt demnächst eine eigene Jugendblaskapelle zu gründen.

Martin Hellerbrand

