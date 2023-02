Gaudiwurm durch Nandlstadt: Faschingsumzug mit Trommel-Bub und Bürgermoaster-Bapp

Die Wasserwacht erinnerte an den Diebstahl der Ortsschilder, Michael Reithmeier mit Zopfperücke und orangefarbener Sanitäterhose an Selfies des Bürgermeisters. © Hellerbrand

Einen Faschingsumzug voller Seitenhiebe auf lokale Themen erlebten die Nandlstädter am Dienstag. Besonders der Ortschef musste viele Lacher einstecken.

Nandlstadt – Strahlender Sonnenschein und zwei Jahre Gaudiwurm-Pause lockten am Faschingsdienstag jede Menge Besucher nach Nandlstadt, wo sich ab 14 Uhr der Gaudiwurm mit 24 Wägen und Gruppen den Weg durch die Marktstraße bahnte.

Der dreijährige Trommler Leopold Thoma senkte den Altersdurchschnitt der „Rentnerband“ erheblich. © Hellerbrand

Den musikalischen Auftakt bildete wie immer die „Rentnerband“. Verstärkung bekam die Gruppe der ehemaligen Spielmannszugmitglieder durch den Enkel von Sepp Thoma, dem kleinen Leopold, der die meisten Blicke auf sich zog. Doch auch sonst war der Umzug sehenswert, vor allem wegen verschiedener „ausgespielter“ Themen mit Lokalkolorit. Speziell Bürgermeister Gerhard Betz war mehrere Male Zielscheibe der Gaudi. In Rockermontur widmeten sich die Aiglsdorfer dessen Leidenschaft, wonach Betz alljährlich das Wacken-Festival besucht. Fazit: Wacken müsse auch mal in Nandlstadt stattfinden, denn da gäbe es bereits die „Toten Hosen aus’m Rathaus“.

Das Rock-Festival von Wacken wünschten sich die Aiglsdorfer nach Nandlstadt – inklusive der Band „Die Toten Hosen aus’m Rathaus“. © Hellerbrand

Die Gruppe von Anton Gebhard junior widmete sich bereits der nächsten Bürgermeisterwahl, wobei sie mutmaßte, dass Gerhard Betz vielleicht an seinem Amtssessel „kleben bleibt“. Zu Hilfe käme ihm der bewährte Fixierstoff, der auch seinen Vorgänger Jakob Hartl 30 Jahre lang im Amt hielt: „der Bürgermoaster-Bapp“. Ein Thema, das auch bei der Prominenz um Staatsminister Florian Herrmann, Bezirksrätin Marianne Heigl sowie den Gemeindeoberhäuptern Anita Wölfle aus Wolfersdorf, Anton Geier aus Haag und Mathias Kern aus Attenkirchen für Erheiterung sorgte.

Ein Lokalpolitik-Lacher: Anton Gebhard mimte Gemeindeoberhaupt Gerhard Betz, der dank „Bürgermoasta-Bapp“ am Amtssessel kleben bleibt. © Hellerbrand

Einem eher traurigen Thema, nämlich dem Diebstahl der Ortsschilder, widmete sich die Wasserwacht. Allerdings mit Augenzwinkern: So mimte etwa Rathaus-Geschäftsleiter Michael Reithmeier mit Zopfperücke seinen Chef, Bürgermeister Gerhard Betz, der mit Selfies jeden Schilderdiebstahl medienwirksam in die Zeitung zu bringen versuchte.

Regent im Rollstuhl: Mit Thomas und Angelika (v. l.) sowie Sophie und dem am Fuß lädierten Leo – geschoben von Andreas Stöckeler (v. r.) – steuerte die Familie Bauer gleich zwei Prinzenpaare bei. © Hellerbrand

Doch auch die heimische Narrhalla wurde „aufgezwickt“, die in ihrer Not heuer vier ehemalige Prinzenpaare als Hoheiten installiert hatte. So schickten auch die Königlichen zwei Prinzenpaare, nämlich Thomas und Angelika Bauer sowie deren Kinder Sophie und Leo, ins Rennen. Für einen weiteren Farbtupfer sorgte Jennifer Kawan mit ihrer Gruppe „Friseurteam & Kunden“, die mit Struwwelpeter-Frisuren an die Pandemie-Qualen für Handwerksbetriebe erinnerte: „Die letzten Jahre waren Haare sträubend“.

Das schönste Bild bot sich eigentlich nach dem Zug: als alle Prinzenpaare der beteiligten Narrhallen aus Au, Attenkirchen, Zolling, Mauern und Nandlstadt auf dem Rathausplatz friedlich vereint Walzer tanzten.

Martin Hellerbrand

