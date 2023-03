Grünen-Antrag abgelehnt: Nandlstadt tritt „Tempo 30“-Initiative nicht bei

Aus dem Gemeinderat

Obwohl der Beitritt zur „Tempo 30“-Initiative weder rechtliche noch finanzielle Verbindlichkeiten birgt, hat der Marktrat Nandlstadt einen entsprechenden Antrag der Grünen abgelehnt.

Nandlstadt – „Die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern, mobilitätsbeeinträchtigten Menschen, älteren Menschen und Kindern muss einen deutlich höheren Stellenwert bekommen und wichtiger werden als der Verkehrsfluss des Autoverkehrs“, sind die Grünen-Markträte Bernd Stöckeler und Erhard Schönegge überzeugt. Deshalb beantragten sie in der jüngsten Sitzung des Nandlstädter Marktrats, dass sich die Gemeinde der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit“ des Deutschen Städtetags anschließen sollte.

Ziel der Initiative ist es, dass Gemeinden überall dort, wo sie es für notwendig erachten, Tempo 30 anordnen können – was aktuell nur vor Schulen, Kindergärten, Altenheimen und Co. erlaubt ist, in allen anderen Bereichen muss sich die Gemeinde an die Straßenverkehrsordnung halten.

Der Beitritt zu dieser Initiative hat für die Gemeinde Nandlstadt weder rechtliche noch finanzielle Verbindlichkeiten zur Folge. Vielmehr bedeutet es laut CSU-Gemeinderat Sebastian Unger „mehr Freiraum für die Gemeinde“. Auch Alexander Mörwald (UWN) fand den Antrag „super“ und würde das Thema gerne „verantwortlich angehen“.

Doch nicht alle waren von der „Tempo 30“-Initiative begeistert. „Prinzipiell ist die Geschichte gut“, sagte Patrick Nocker (UWN), allerdings befürchtet er, dass „in jeder Sitzung fünf Anträge“ auf Temporeduzierung eintrudeln. Das wiederum hätte möglicherweise einen „Schilderwald“ zur Folge, was 3. Bürgermeister Michael Schranner (BLN) missfiel. „Ich sehe das kritisch“, sagte er.

Und auch Franz Mayer (CSU) betonte: „Ich gehe den Weg, flächendeckend 30, nicht mit.“ Zumal er sich „verwundert“ zeigte, da der einst von der CSU gestellte Antrag auf Geschwindigkeitsreduzierung in der Penkerstraße „durchgefallen“ sei – mit der Begründung: „brauchen wir nicht“. Jetzt einem solchen Antrag zuzustimmen, widerspreche sich. Auch Andreas Selmayer (CSU) erklärte, dass er dem Antrag „nicht zustimmen“ werde.

Sebastian Unger konnte die negative Einstellung seiner Marktratskollegen nicht verstehen: „Das heißt ja nicht, dass wir 30 machen müssen – wir haben mehr Freiheit und müssen nicht die Polizei fragen.“ Und mit Blick auf die damalige Diskussion über die Penkerstraße sagte er: „Mich hat das gestört, dass uns die Polizei in der Penkerstraße so auflaufen hat lassen.“ Zur Erklärung: In einer Stellungnahme teilte die Polizei Moosburg damals mit, dass es nach Polizei-Recherche keinen Grund für ein Tempolimit gebe – obwohl immer wieder Bürger moniert hatten, dass in diesem Bereich zu schnell gefahren und auch zu wild geparkt würde.

Der Antrag der Grünen, die Gemeinde solle sich an der Tempo 30-Initiative beteiligen, wurde schließlich mit 8:12-Stimmen abgelehnt.

