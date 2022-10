Gemeinde unter Zugzwang: Nandlstadt will alte Windkraftpläne wiederbeleben

Von: Andrea Hermann

Die Gemeinde Nandlstadt will Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausweisen. (Symbolbild) © DPA

Weil Gemeinden wegen des Wind-an-Land-Gesetzes bald Flächen für Windräder anbieten müssen, will der Markt Nandlstadt alte Pläne wieder aus der Schublade holen.

Nandlstadt – Die Gemeinde Nandlstadt unternimmt einen neuen Anlauf, Konzentrationszonen für Windkraftanlagen auszuweisen. Dabei will man an den Plänen, die man vor zehn Jahren angefangen hat, festhalten.

Rückblick: Am 8. November 2012 hatte der Marktrat die Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplans zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen beschlossen. Von 2012 bis 2014 habe man „zig Varianten durchprobiert“, wo möglicherweise Windkraftanlagen entstehen könnten, erinnerte am Donnerstag Landschaftsarchitekt Ulrich Voerkelius in der Marktratssitzung. In einem ersten Entwurf waren damals fünf Flächen festgelegt worden – mit einem Mindestabstand von 1000 Metern zur nächstliegenden Bebauung im Hauptort und 650 Metern zu den nächstliegenden Gebäuden in den Ortsteilen sowie Weilern und Einöden.

Der Gemeinde wurde eine „Negativplanung“ vorgeworfen

Dem Landratsamt hatten diese Pläne damals allerdings nicht gefallen – man hatte der Gemeinde gar eine „Negativplanung“ vorgeworfen, wie Voerkelius berichtete. Begründung: Der Abstand von 650 Metern würde der Windkraft nicht ausreichen Raum bieten – einen Abstand von 600 Metern zur nächsten Bebauung würde man tolerieren und hierfür die entsprechende Genehmigung erteilen, heißt es im Sachstandsbericht der Gemeinde. Die Ablehnung aus dem Landratamt sei genau in die Zeit gefallen, „in der die 10H-Regelung kam“, erinnerte Voerkelius – und mit den darin verankerten Abständen sei sich der Marktrat somit sicher gewesen: „Bei uns passiert eh nix“, fasste Voerkelius die damalige Einstellung zusammen. Somit war der Plan zum Erliegen gekommen.

Mit Blick auf das Wind-an-Land-Gesetz, das am 1. Februar 2023 bundesweit in Kraft tritt, sind die Gemeinden nun jedoch aufgefordert, Flächen anzubieten. Somit beschäftigte sich am Donnerstag der Marktrat doch wieder mit dem Thema – einem Thema, das die Verwaltung laut Bürgermeister Gerhard Betz bereits vor knapp einem Jahr auf die Tagesordnung setzen wollte, dies aber von einigen Räten nicht als notwendig erachtet worden sei.

Mit Blick auf bereits bestehende Daten sprach sich Voerkelius dafür aus, den alten Plan „wiederzubeleben“, mögliche Änderungen oder Vorgaben abzuklären und mit dem Landratsamt zusammenzuarbeiten.

„Landratsamt ist schuld, dass bei uns noch kein Windrad steht“

3. Bürgermeister Michael Schranner (BLN) zeigte sich immer noch verärgert über die Ansichten des Landratsamts: „Wir waren damals alle zufrieden mit der Planung, aber das Landratsamt war dagegen. Das Landratsamt ist schuld, dass bei uns noch kein Windrad steht.“ Seine Forderung: „Vom Plan nicht abrücken – der ist in Ordnung.“ Auch für Martin Forster (CSU) ist es nicht nachvollziehbar, warum die Pläne einst vom Landratsamt als Negativplanung eingestuft worden waren – „wenn wir doch fünf Flächen ausweisen“.

Aus Sicht von Erhard Schönegge (Grüne) ist es jetzt „total wichtig“, mit dem Landratsamt gut und koordiniert zusammenzuarbeiten. Denn eines ist allen klar: Bei rund 20 Windrädern, die laut Voerkelius im Landkreis entstehen sollen, werde wohl ein Großteil im nördlichen Landkreis errichtet werden müssen. Der Süden etwa habe den Flughafen und „fällt raus“, so der Experte.

Um bei den Windrad-Plänen mitreden zu können, beschloss der Rat, das Verfahren zur Ausweisung von Konzentrationsflächen wieder aufzunehmen. Über erste Details wird sich der Energieausschuss in der Sitzung am 10. November unterhalten.

