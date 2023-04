Gospel-Großprojekt mit Nandlstädter Beitrag: Chor Soul of Mosaic singt bei besonderen Konzerten mit

Derzeit wird intensiv geprobt für die beiden Konzerte unter dem Titel „Gospel-Night-Fever“ in Straubing und Regensburg, an denen unter anderem auch der Nandlstädter Chor Soul of Mosaic mitwirken wird. © privat/Eigenstetter

Ein besonderes Gospel-Konzert mit 100 Sängern verschiedener Chöre steht in Kürze in Straubing und Regensburg an. Teil davon ist auch ein Chor aus Nandlstadt.

Nandlstadt – 15 Jahre Wörthissimo: Dieses Jubiläum wollte der Pop- & Rockchor aus Wörth an der Donau (Kreis Regensburg) gebührend feiern – und stellte unter der Leitung von Andrea Feldmeier ein ganz besonderes Konzert auf die Beine. Mit dem Titel „Gospel-Night-Fever“ sollten 100 Sängerinnen und Sängern die Gospels und deren Botschaft aufleben lassen. Dazu hat sich der Chor am 23. April in Straubing den Markmiller-Saal reserviert und sich am 7. Mai im Jahnstadion in Regensburg eingemietet. Und man hat sich stimmgewaltige Unterstützung unter anderem aus Nandlstadt geholt. Doch dazu später mehr.

Die Sängerinnen und Sänger fiebern den „Gospel-Night-Fever“-Konzerten entgegen. © privat/Eigenstetter

„Gute Nachricht“: Das steckt hinter Gospels

Mancher fragt sich: Was sind eigentlich Gospels? Der Begriff kommt vermutlich durch die Zusammenziehung der englischen Begriffe „good spell“. Wörtlich ins Deutsche übersetzt heißt dies „gute Nachricht“. Die sogenannten Spirituals waren wie Volks- und Kirchenlieder für die afroamerikanischen Gemeinden der USA. Dazu kamen Anfang des 20. Jahrhunderts Elemente des Blues und es entwickelte sich die musikalische Stilrichtung Gospel. Diese Gesänge sollen Mut, Hoffnung, Freude und Zuversicht in die Herzen der Sänger und des Publikums bringen.

Für „Gospel-Night-Fever“ unter der Gesamtleitung von Andrea Feldmeier hat sich nun ihr Chor Wörthissimo mit dem Gospelchor Soul of Mosaic aus Nandlstadt und dem Gospelchor St. Martin aus Deggendorf, aber auch vielen einzelnen Sängerinnen und Sängern zusammengefunden, um mit der Band und den Solisten Esther Baar, Andrea Feldmeier und Markus Reichmann gemeinsam Gospelmusik auf die Bühne zu bringen. Bei den gemeinsamen Proben war bereits ein besonderer Spirit zu spüren.

Tritt beim „Gospel-Night-Fever“ auf: Der Nandlstädter Chor Soul of Mosaic. © privat

Silke Meiler-Krebs, Leiterin des Gospelchores Soul of Mosaic aus Nandlstadt erzählt im Interview, wie es zu der speziellen Kooperation kam:

Freisinger Tagblatt: Frau Meiler-Krebs, wie sind Sie Teil dieses Projekts geworden?

Silke Meiler-Krebs: Wir sind von Andrea Feldmeier angeschrieben worden, und als ich ihre begeisternde Nachricht auf dem Anrufbeantworter abgehört habe, wusste ich: Da machen wir mit, das wird ein tolles Projekt.

Nun haben sich die Chöre ja schon einige Male getroffen. Welchen Eindruck haben Sie bisher?

Meine Sängerinnen und Sänger waren ab der ersten Probe begeistert. Es beflügelt sie, mit neuen Menschen zu singen, in Kontakt zu kommen und gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten. Auch wenn die Probentage sehr anstrengend sind, überwiegt das positive Gefühl und man geht beschwingt und erfüllt nach Hause. Für mich selbst als Chorleiterin ist es klasse, wieder einmal selbst mitsingen zu können.

Die letzten Jahre waren oft nicht leicht für Chöre. Wie erging es Ihnen?

Wir, der Chor Soul of Mosaic, hatten anlässlich unserer zehnjährigen Gründung ein ganzes Jubiläumsjahr mit verschiedenen Konzerten geplant. Es konnte im Januar 2020 leider nur ein Konzert stattfinden, dann war alles auf Eis gelegt. Richtig neu begonnen haben wir erst im Dezember 2022. So kam das Gemeinschafts-Gospel-Projekt von Andrea Feldmeier und Wörthissimo für uns wie gerufen.

Gospel-Projekt vom Bund gefördert

Wie dem Chor aus Nandlstadt ging es vielen Chören, daher wurde vonseiten der Bundesregierung ein Förderprogramm namens „Neustart Amateurmusik/Impuls“ gestartet. Besondere Projekte erhielten nach einem aufwändigen Antragsverfahren Unterstützung. Ohne diese Förderung wäre das Projekt „Gospel-Night-Fever“ auf keinen Fall realisierbar gewesen, sagt Andrea Feldmeier. Sie ist daher sehr dankbar, diese Gemeinschaftskonzerte auf die Beine stellen zu können und so wieder Menschen zum Singen zu bringen.

100 Teilnehmer singen nun begeistert Gospels und bringen so ihre Leidenschaft zum Ausdruck. Zur Aufführung kommen viele bekannte Lieder wie „Bless the Lord“, „Cast All You Cares“ oder „Amazing Grace“. Mit „I Will Follow Him“ und „Ain´t No Mountain High Enough“ werden die Besucher zudem in den Film „Sister Act“ entführt. Der Chorleiterin ist klar: „Gospels sprechen nicht nur Sänger, sondern auch Zuhörer besonders an.“ Ihre eingängigen Melodien würden die Zuhörer beschwingen, Zuversicht geben und ermutigen, sich zur Musik zu bewegen oder sogar mitzusingen. Feldmeier: „So kann jeder für ein paar Stunden den stressigen Alltag vergessen und einen schönen Abend genießen.“

ft

Tickets und Infos zu „Gospel-Night-Fever“ Die Konzerte „Gospel-Night-Fever“ finden statt am Sonntag, 23. April, im Markmillersaal Straubing sowie am Sonntag, 7. Mai, im Jahnstadtion Regensburg. Beginn ist jeweils um 19, Einlass ab 18 Uhr. Karten gibt es online bei www.okticket.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Das Busunternehmen Schwarz aus Au bietet zu den Konzerten bei genügend Teilnehmern zudem jeweils eine Busfahrt an.

