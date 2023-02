Große Parade in Nandlstadt: Showtanzfestival mit gut 1000 Beteiligten ein Riesenerfolg

Perfekt durchchoreografiert: die Little Starfires des TSV Moosburg. Sie waren nur eine von vielen Gruppen, die beim 9. Showtanzfestival in Nandlstadt ihr Können zeigten. © Lorenz

Das 9. Nandlstädter Showtanzfestival wurde am Sonntag wieder zum großen Erfolg für die Veranstalter: Gut 1000 Beteiligte kamen in die Hopfenhalle.

Nandlstadt – Über 40 Showtanzgruppen mit rund 1000 Beteiligten verwandelten am vergangenen Sonntag das beschauliche Nandlstadt in ein Epizentrum der Showtanz-Bewegung. Knapp zwölf Stunden lang wurde dort in der Hopfenhalle getanzt, gesprungen und gejubelt. Für den Vorstand der Dancing Angels Nandlstadt e.V., Jens-Uwe Klein, der das gigantische Festival bereits zum neunten Mal auf die Beine gestellt hatte, war es auch heuer wieder vor allem eines: nämlich ein Riesenerfolg.

Große Sprünge gab es bei den Nandlstädter Gastgebern. © Lorenz

Am Sonntag steppte in Nandlstadt sozusagen der Bär: Während im Ortskern der Fastenmarkt unzählige Besucher trotz Schmuddelwetters anzog, ging in der Hopfenhalle ab neun Uhr morgens die Post ab. Bereits zum neunten Mal hatte der Verein Dancing Angels nämlich auch heuer wieder zum landkreisweit bekannten Showtanzfestival eingeladen. Gruppen aus dem Raum Landshut, Kehlheim, Erding und Freising waren angereist, um die durchgängig gut gefüllte Halle mit ihren perfekt einstudierten Show-Einlagen zu begeistern.

Durchgängig gut gefüllt: die Zuschauerreihen in Nandlstädter Hopfenhalle beim Showtanzfestival. © Lorenz

Deutlich mehr Showtanzfestivals

Und die hatten es in sich: Es wurde gestapelt, gesprungen und gestampft was das Zeug hielt – die einzelnen Performance-Kleinode immer ein Hingucker und nie gefällig. Was auffällt: Showtanz ist im Kommen, begeistert die jungen Menschen zunehmend und steht als solitäre Kunstform hoch im Kurs. Beobachtet hat diese Entwicklung auch Jens-Uwe Klein: „Ja, es finden deutlich mehr Showtanzfestivals statt hier im Landkreis – dafür gibt’s aber kaum mehr Kinderfaschings-Veranstaltungen.“ Ohne das Organisationstalent von Marianne Kaiser, und das betonte Klein, wäre es allerdings nicht gegangen. Und auch Kaiser, die als gute Seele den ganzen Tag durch die Hopfenhalle wanderte und für jeden ein offenes Ohr hatte, war zwar nach dem Festivaltag erledigt, aber glücklich. Wie lange die Vorbereitung für ein Festival in dieser Größenordnung braucht, zeigt auch, dass bereits am Sonntag die Vorplanungen für 2024 auf Hochtouren liefen und die ersten Gruppen für kommendes Jahr schon feststehen.

Hoch hinaus ging es bei der Young Revolution aus Gammelsdorf. © Lorenz

Punktgenau vorbereitet

Aus dem Landkreis Freising mit an Bord waren heuer unter anderem die Showtanzgruppen der Narrhalla Gammelsdorf, des TSV Moosburg und die Gruppen der Nandlstädter Dancing Angels. Hier zeigten sich auch das formidable Können und ein unwahrscheinliches Engagement von Tanzlehrern und Tanzschülern, sich auf solche Events derart punktgenau vorzubereiten. Jede einzelne Formation konnte durch individuelle Acts bestechen – wie etwa die jungen Frauen aus Moosburg, die zu einem Queen-Medley das Tanzbein schwangen. Leute durch die Luft katapultiert wurden hingegen bei den Nandlstädtern, was für großes Staunen bei den Zuschauern sorgte, während die Gammelsdorfer ganz und gar wunderbare Hebefiguren präsentierten.

Ein Novum gab es übrigens auch hinter der Theke des Oberbräu-Caterings: Über 150 Kilo Pommes waren nämlich im Lauf des Tages verkauft worden – was eines beweist: dass Tanzen nicht nur einen Mordsspaß macht, sondern scheinbar auch ziemlich hungrig.

Richard Lorenz

