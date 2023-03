Große Pläne fürs „Kitzberger Feld II“ in Nandlstadt: Weg für ein Fachmarktzentrum wird geebnet

Von: Andrea Hermann

Vor den Toren Nandlstadts, gegenüber der Tankstelle, könnte ein Fachmarktzentrum entstehen. © privat

Ein Fachmarktzentrum mit Drogerie, Discounter und Lebensmittelmarkt möchte ein Investor im „Kitzberger Feld II“ in Nandlstadt errichten. Die Chancen stehen gut.

Nandlstadt – Im Gewerbegebiet „Kitzberger Feld II“, gegenüber der dortigen Freien Tankstelle, möchte ein Investor ein Fachmarktzentrum errichten. Ersten Plänen zufolge soll auf dem 13.000 Quadratmeter großen Areal ein Lebensmittelgeschäft (Edeka/1300 m2), ein Drogeriemarkt (Rossmann/500 m2), ein Discounter (Lidl/1200 m2) und ein Getränkemarkt (60 m2) samt der dazugehörigen Parkplätze entstehen, wie Architekt Peter Wacker ausführte. Auch vier Kfz-E-Ladesäulen mit Platz für acht Autos sollen errichtet werden. Um die nötigen Voraussetzungen zu schaffen, musste der Marktrat in der Sitzung am Donnerstag einer Änderung des Flächennutzungsplans und einer Neuaufstellung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Kitzberger Feld II“ zustimmen.

Das Vorhaben des Investors ist laut Bürgermeister Gerhard Betz eine „absolute Bereicherung für Nandlstadt“ und eine „einmalige Chance“. Und diese möchte der Rathauschef gerne nutzen. Vor zwei Wochen stellte er das Vorhaben den Markträten in einer nicht-öffentlichen Sitzung vor, am Donnerstag wurde auch die Öffentlichkeit darüber informiert. Die Reaktionen seitens der Markträte fielen unterschiedlich aus.

Ärger über „Nacht- und Nebelaktion“

Sebastian Unger (CSU) störte sich daran, dass das Vorhaben in einer „Nacht- und Nebelaktion eingefädelt“ und man in die Planung nicht mit eingebunden worden sei. Ins selbe Horn stieß auch GOL-Marktrat Erhard Schönegge: „Persönlich trifft mich das Vorgehen schon.“ Viele Abende würde er im Lenkungsausschuss verbringen, mit dem Ziel, die Gemeinde mitzugestalten. „Bei der Entwicklung von diesem Projekt waren wir nicht eingebunden.“ Er sei nicht im Gremium, um „nur noch die Hand zu heben“ – vielmehr möchte er „gestalterische Ideen einbringen“, sagte er. „Ich fühle mich mies behandelt.“

Schönegge hätte die Nandlstädter gerne vorab gefragt, „was die wollen“. Doch hier winkte Betz ab: Hätte man vorab eine (Bürger-)Befragung oder Ähnliches gemacht, wäre viel Zeit verstrichen – und der Investor wohl abgesprungen, erklärte er auf FT-Nachfrage. Denn: Dass das Fachmarktzentrum gebaut wird, stehe fest. „Die Frage ist nur wo. Und dann doch lieber bei uns.“

„Großer Nachteil ist riesige Flächenversiegelung“

Alexander Mörwald (UWN) sagte: „Ich tue mich sehr schwer mit der Entscheidung.“ Einen Drogeriemarkt vor Ort und Ladestationen „finde ich gut“, sagte er. „Ein großer Nachteil ist aber die riesige Flächenversiegelung.“

Sebastian Unger betrachtete „nur den finanziellen Aspekt“ und betonte, dass man mit der mit Kosten verbundenen Änderung des Flächennutzungsplans und der Bebauungsplanänderung eine „Wertsteigerung für andere Leute“ schaffe. Dabei „müssen wir unsere Finanzen in Ordnung halten“.

Kritik von den einen, Begeisterung bei den anderen

In einer ausführlichen Stellungnahme erklärte Bernd Stöckeler, warum die GOL gegen das Projekt stimmen werde. Man bezweifle, dass das geplante Fachmarktzentrum Kunden aus den Nachbargemeinden anziehen werde. Auch das Argument der rund 80 Arbeitsplätze, die entstehen könnten, ließ er nicht gelten: „Bei einem derzeitigen Fachkräftemangel sehe ich hier keinen Bedarf für zusätzliche Arbeitskräfte. Wer heute in der Lage ist, einer Arbeit nachzugehen, wird bei der derzeitigen Arbeitsmarktlage eine angemessene Arbeit haben.“ Zudem sei das Zentrum zu weit vom Ortskern entfernt, so dass man auf Autos angewiesen sei, was den CO2-Ausstoß erhöhe. Außerdem würde das innerörtliche Gewerbe „massiv darunter leiden“.

Sebastian Kühner (BL) findet das Vorhaben eine „super Sache“ und ist überzeugt, dass es für „junge Familien sehr wichtig“ sei. Martin Forster (CSU) bat darum zu schauen, „was man für die Gemeinde noch rausholen kann“ – etwa PV-Anlagen auf den Dächern.

Letztlich stimmten Bernd Stöckele, Erhard Schönegge, Regina Schillinger, Alexander Mörwald, Sebastian Unger und Martin Forster gegen die Neuaufstellung des Bebauungsplans, 14 Räte waren dafür. Nun beginnt die Arbeit für das Architekturbüro.

