Große Pläne: Schnupfclub will die Weltmeisterschaft nach Nandlstadt holen

Die Führung des Nandlstädter Schnupfclubs in den kommenden beiden Jahren haben (v. l.) Georg Rauscher, Christine Altkrüger, Christine Bichlmaier, Max Weinmann und Rupert Grottenthaler inne. © Hellerbrand

Bei der Jahreshauptversammlung des Nandlstädter Schnupfclubs wurden jetzt überraschende Pläne verkündet: Der Verein plant für 2024, die WM auszurichten.

Nandlstadt – Im nächsten Jahr soll Nandlstadt wieder Ausrichter einer Weltmeisterschaft werden. Diese Überraschung servierten Schnupfclub-Vorsitzender Max Weinmann und Schriftführer Rupert Grottenthaler am Ende der Vereinsversammlung beim Bachwirt den Mitgliedern. Die Resonanz der 21 Anwesenden machte deutlich, dass die Truppe hinter diesem Vorhaben steht.

Synergieeffekt mit dem Hopfenfest

Angedacht ist die Ausrichtung der Schnupfer-Weltmeisterschaft im Oktober 2024: gleich eine Woche nach dem Hopfenfest, um die bestuhlte Festhalle samt Wirt für die Ausrichtung gewinnen zu können. Auch der bei der Versammlung anwesende Bürgermeister Gerhard Betz sagte die Unterstützung der Marktgemeinde sowie die Bereitstellung der Hopfenhalle zu: „Ich bin stolz, dass ihr das macht.“

Über das genauere Prozedere wird sich die neue Vorstandschaft beratschlagen, die wesentlich aus den bisherigen Amtsinhabern besteht. So wurden sowohl der 76-jährige Max Weinmann als „Schnupfer-Boss“ wiedergewählt, wie auch Schriftführer Rupert Grottenthaler sowie das Schatzmeister-Duo Georg und Rosmarie Rauscher. Neu in der Führung ist Christine Bichlmaier als zweite Vorsitzende, die damit die Nachfolge ihres 2021 verstorbenen Gatten Winfrieds antrat. Neben „dem Friedl“ wurde beim Totengedenken auch noch der Verstorbenen Hermann Kunert und Robert Ernst (beide 2022) sowie des im Januar heimgegangenen Ehrenmitglieds Georg Kollmannsberger besonders gedacht.

Riesenspaß für Schnupfer und Zuschauer

Weil die Corona-Zeit wenig Spielraum für Vereinsaktivitäten gelassen hatte, beschränkte sich der Rückblick über die vergangene Amtsperiode auf das Jahr 2022. Mit gemischtem Erfolg waren die Teilnahmen der Nandlstädter Schnupfer bei der Deutschen Meisterschaft in Dingisweiler sowie der „WM“ in Angelbachtal bei Heilbronn verlaufen. Während für die Herren im Höchstfall mittlere Platzierungen herauskamen, sorgte zumindest das Schnupferinnen-Quartett mit Rosmarie Rauscher, Christine Bichlmaier, Christine Altkrüger und Rotraud Grottenthaler für einen Sensationserfolg in der Damen-Teamwertung: WM-Dritte.

Ein weiterer Höhepunkt im Jahreskalender der Nasensportler war die heimische Vereinsmeisterschaft, bei der sich Rupert Grottenthaler den Gewinn des „Franz-Grottenthaler-Gedächtnispokals“ sicherte. Nebenbei sorgte Neumitglied Robert Berndl an jenem Tag noch für die eigentliche Überraschung: Denn er gewann den Zusatzwettbewerb „Jahreszahlschnupfen“, bei dem mithilfe einer filigranen Dosierung des Tabaks unter die Nasenflügel die Grammzahl von 2,022 möglichst genau zu erreichen war. Ein Riesenspaß für Schnupfer und Zuschauer gleichermaßen.

Langjährige Mitglieder wie (v. l.) Anton Gebhard (25 Jahre), Helmut Kronthaler (45) und Renate Gebhard (25) bekamen von Schnupfer-Vorsitzenden Max Weinmann bei der Versammlung im Gasthaus Bachwirt eine Urkunde. © Hellerbrand

Aktuell zählt der Nandlstädter Schnupfclub 63 Mitglieder, von denen in der Versammlung für besondere Treue Helmut Kronthaler (45 Jahre), Angelika Kronthaler (40 Jahre) sowie Renate und Anton Gebhard (je 25 Jahre) geehrt wurden. Feststehende Termine in diesem Jahr sind die Meisterschaften in Markt Erlbach bei Nürnberg am 22. Juli sowie die „Bayerische“ in Dettenhofen. Außerdem dürfen sich die Mitglieder wieder auf das Grillfest sowie die Weihnachtsfeier freuen. Einen Appell richtete Rotraud Grottenthaler beim Punkt „Wünsche und Anträge“ an die Werbung interessierter Neumitglieder, die im Verein jederzeit willkommen seien: „vor allem junge Frauen“.

Martin Hellerbrand

