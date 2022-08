Enormes Interesse am Glasfaserausbau: Fragen von Nandlstädtern bei Infoabend beantwortet

Eine große Resonanz hatte die Informationsveranstaltung zum Thema Glasfaser: bis 15. Oktober läuft nun die Vorvermarktung mit kostenlosem Hausanschluss. © Hellerbrand

Das Interesse am Infoabend der Leonet AG zum Glasfaserausbau in Nandlstadt war gewaltig: Etwa 300 Besucher kamen in die Hopfenhalle – und hatten viele Fragen.

Nandlstadt – Kommt die Glasfaser-Versorgung nach Nandlstadt? Zumindest die Resonanz bei der Infoveranstaltung am Montagabend lässt vermuten, dass die Marktgemeinde bis Mitte 2025 mit der Versorgung rechnen kann. Voraussetzung ist natürlich die Teilnahme der Gebäudeeigentümer.

Mit der Firma Leonet AG mit Sitz in Teisnach im Bayerischen Wald hatte die Gemeinde im Vorfeld ihren Favoriten ausgemacht, mit dem sie dieses Projekt umsetzen möchte. Mittels Postwurfsendung an die Haushalte wurde kräftig für den Infoabend geworben, zu dem dann rund 300 Besucher in die Hopfenhalle strömten. „Wahnsinnig beeindruckend“, fand Bürgermeister Gerhard Betz den Zulauf, auch Benigna Draschl von Leonet freute sich über die enorme Resonanz. Dabei verwies sie auf Infoabende in anderen Gemeinden, wo maximal 100 Interessierte vorbeigeschaut hätten. Ein gutes Zeichen?

3500 Kilometer Kabel verlegt

Zumindest dauerte es etwas, bis die Infos dann flossen. Denn zuerst ging es um die umsetzende Firma, die seit 2009 am Markt ist, inzwischen auch in Unterschleißheim einen Standort betreibt und seit 2021 als Leonet AG firmiert. Im Verbund mit 47 Vertriebspartnern wurden laut eigenen Angaben seit 13 Jahren in rund 190 Gemeinden aus 20 bayerischen Landkreisen 3500 Kilometer Glasfaser verlegt. So etwa auch im nahen Wolnzach. Für Benigna Draschl liegen die Vorteile auf der Hand: Man biete alles aus einer Hand an – von der Planung und Durchführung der Erdarbeiten, Installation der Netzelemente bis zum Betrieb der Glasfaserverbindungen.

Über die Verwirklichung des Projekts „Glasfaser für Nandlstadt“ standen Philipp Derepasko, Benigna Draschl und Florian Stiglloher (v. l.) von der ausführenden Firma Leonet AG Rede und Antwort. © Hellerbrand

Die ersten Fragen der Besucher sprudelten noch während des Vortrags heraus. Gleich zweimal musste der Bürgermeister ans Mikro treten, um auf die Beendigung des Vortrags zu verweisen, der dann sicher auf viele Fragen bereits eine Antwort geliefert habe. Nach weiteren Auskünften, wonach Nandlstadt etwa 1238 Gebäude mit 2051 Haushalten, besitze, war die Fragerunde eröffnet, bei denen Draschl von den Leonet-Mitarbeitern Florian Stiglloher und Philipp Derepasko unterstützt wurde.

Wie wird das Vorhaben umgesetzt?

Mittels Unterbodentechnik werden Kabel, die extra pink gehalten werden, in 60 Zentimetern Tiefe verlegt, je nach Bedarf gibt’s bis zu zehn Meter Leitung im Privatgrundstück beim Hausanschluss.

Wie gestalten sich die Verträge für Kunden?

Den Anschluss gibt’s gratis, falls ein Vertrag mit Leonet über zwei Jahre geschlossen wird, der sich preislich von anderen Anbietern wenig unterscheiden soll. Schonend erfolge dann der Anschluss bis ins Haus, an dessen Ende jedoch eine Fritz-Box stehen müsse. Die Telefonnummer könne bleiben, ebenso Verträge wie mit MagentaTV. Daneben übernehme Leonet den Wechsel-Papierkram.

Wie sieht es mit dem Kundenservice aus?

Und wie wird bei einer Fehlermeldung geholfen? Auch hier gab Stiglloher Entwarnung, denn mit Zunahme der Gemeinden habe Leonet auch im Kundenservice enorm aufgerüstet. Und was passiert im Falle einer Insolvenz des Anbieters? Dieses Szenario sei wenig realistisch, erklärten die Leonet-Mitarbeiter.

Wie sieht das weitere Prozedere aus?

Ein bis zwei Häuser könnten nach dem Startschuss, der vielleicht sogar heuer noch erfolgt, täglich angeschlossen werden. Die Voraussetzung: bis zur Vorvermarktung am 15. Oktober ist die nötige Zahl an Erstanmeldungen erfolgt. Über die genaue Zahl herrschte Stillschweigen, sie dürfte jedoch bei 20 Prozent der Gebäude liegen. Bis Mitte 2025 sei der Prozess beendet, die Umstellung erfolge gebietsweise in Teilabschnitten.

Was passiert bei einem Stromausfall?

Im Falle einer Unterbrechung der Stromversorgung gebe es keinen Unterschied zu vorher, wo auch heute dann das Leitungsnetz zum Erliegen komme.

Martin Hellerbrand

