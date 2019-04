Hundertprozentigen „Brandschutz“ hatte jüngst die Nandlstädter Hopfenhalle. Alle Wehren im Landkreis hatten ihre Vertreter zur Frühjahrsversammlung geschickt.

+ Auch die Riege der ehemaligen Feuerwehr-Funktionäre um Ex-Kreisbrandrat Heinz Fischer (l) und den früheren KBI, Erwin Holzmann (r.) war in Nandlstadt vertreten. © hel Nandlstadt – Dem Anlass entsprechend kamen die Kommandanten und Stellvertreter mit Kreisbrandrat Manfred Danner an der Spitze natürlich im schicken, blauen Uniform-Zwirn. Die Anfang Januar stattgefundene Hilfsaktion anlässlich der Schneekatastrophe, bei der die „Freisinger“ den „Traunsteinern“ unter die Arme griffen, war natürlich noch „brandaktuell“.

Sowohl Manfred Danner lobte die spontane Einsatzbereitschaft der Helfer als auch Landrat Josef Hauner, der sichtlich stolz auf „seine“ Feuerwehren war, die diese „gewaltige Hilfeleistung auf die Beine gestellt haben“. Ins selbe Horn stieß MdL Benno Zierer, der hinzufügte, dass die Versorgung durch ehrenamtliche Ersthelfern nirgends besser sei als in Bayern.

Nandlstadts Bürgermeister Jakob Hartl freute sich, dass Nandlstadt als guter Gastgeber für die auch Feuerwehr fungieren dürfe, für die auch der Markt stets ein offenes Ohr habe. Neben sieben Amtskollegen hieß Hartl auch Landkreis-Bürgermeister und den Rathauschef Josef Wimmer aus der Gemeinde Surberg willkommen. Der Bürgermeister aus der Traunsteiner Gemeinde, in der die Feuerwehren Freisings beim Schneechaos vornehmlich im Einsatz waren, richtete ganz persönliche Dankesworte an alle Helfe: „Ihr ward uns eine ganz, ganz große Hilfe“. Als kleines Geschenk kam Wimmers Einladung an alle Helfer zur „Dankesfeier“ am 4. Mai nach Traunstein.

+ Auch mahnende Worte fand Kreisbrandrat Manfred Danner. © hel „Wir müssen zusammen halten“, erinnerte sich Kreisbrandrat Manfred Danner gerne auch an die Worte aus Traunstein, im Notfall auch im Landkreis Freising Gewehr bei Fuß zu stehen. „Ich hoffe, ihr könnt’s gut Sandsäcke füllen“, sprach Danner humorvoll in Richtung Wimmer sowie des ebenfalls anwesenden Traunsteiner Kreisbrandrats Christof Grundner mit Blick auf vielleicht bevorstehende Hochwasser-Katastrophen im Freisinger Raum.

Die Traunstein-Hilfe, die insgesamt 20 000 Stunden umfasste, wird sich erst in der Einsatzbilanz 2020 widerspiegeln. Für das Jahr 2018 schlugen kreisweit insgesamt 51373 Stunden Zu Buche, was im Vergleich zum Vorjahr mit 37738 bereits eine kräftige Erhöhung war.

Nicht mehr zeitgemäß sei die Bezuschussung verschiedener Maßnahmen, richtete Danner dann noch den Zeigefinger. Etwa bei Fahrzeugen, deren Kosten inzwischen über 500 000 Euro liegen würden, wären mit einem staatlichen Zuschuss von 140 000 Euro nur schwer zu finanzieren, sagte der Kreisbrandrat. Dies gelte auch für die vorzuhaltenden Stellplätze für übergeordnete Spezialfahrzeuge mit einer Förderung von 63 000 Euro, wo ein neues Feuerwehrhaus bekanntlich derzeit zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro Baukosten verursache.

Dass die Feuerwehr im Landkreis dennoch gut aufgestellt sei, machten verschiedene Investitionen wie der neue Brandschutz-Übungscontainer in Zolling sowie die beabsichtigten Anschaffungen von Abrollcontainer, Einsatzleitwagen und Drohne deutlich. Mit Fachvorträgen klang die Veranstaltung schließlich aus. Informationen über die Straßenmeisterei hatte Manuel Hobmeier im Gepäck. Zudem gab es mehrere Bilder und Grafiken in der Präsentation von Kreisbrandrat Christof Grundner über die Schneeeinsätze aus Traunstein. MARTIN HELLERBRAND