Pionierarbeit ohne Garantie: Wie Waldbesitzer mit Unwetterfolgen und Klimaveränderung umgehen

Ein Jahr nach dem Sturmschaden: (v. l.) Förster Marcus Nißl, Landwirt Lorenz Sixt und sein Sohn Thomas prüfen den Erfolg der Nachpflanzung im Wald bei Gründl. © LORENZ

Immer extremere Klimaauswirkungen zwingen Bewirtschafter von Wald zum Handeln und Umdenken. Ein Beispiel aus Gründl offenbart die Herausforderungen im Forst.

Gründl – Es war ein Wetterereignis, das wohl niemand vergessen wird: Rund fünf Minuten haben am 20. Juni vorigen Jahres nämlich völlig ausgereicht, um zahlreiche Landstriche im Landkreis Freising gänzlich zu zerstören. Bis heute sind die enormen Schäden in vielen Wäldern noch deutlich sichtbar – Schäden, die das Gewitter mit Sturmböen und Hagel vor allem im nördlichen Landkreis angerichtet hat. Davon betroffen war und ist auch weiterhin der Landwirt Lorenz Sixt in Gründl (Markt Nandlstadt), der zusammen mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Ebersberg-Erding am Mittwoch zu einem Ortstermin geladen hatte – fast genau ein Jahr nach dem Unwetter des Jahrzehnts.

Woran sich Sixt noch gut erinnern kann, ist die erste Frage, die sich für seine Familie nach dem gewaltigen Wetterereignis am 20. Juni 2022 gestellt habe: „Was machen wir jetzt?“ Denn obwohl der Landwirt aus Gründl mit einer Schadensfläche von „nur“ 0,45 Hektar eher glimpflich davongekommen war, musste freilich zügig gehandelt werden. Insgesamt, so Marcus Nißl, Forstrevierleiter aus Moosburg, seien im Landkreis rund 2000 Hektar Fläche mit Getreide, Mais und Hopfen durch Hagel und Sturm stark beschädigt worden. Vielerorts wurden dabei 100 Prozent der Ernte vernichtet.

Im Wald sieht es nicht viel besser aus: Bis zu 700 Hektar sind insgesamt betroffen, bei 150 Hektar sind sehr starke Schäden bis zu großen Kahlflächen zu beobachten. Angefallen sind so im Unwetter-Gebiet bis zu 130.000 Festmeter Schadholz, das in einem Rekordtempo mithilfe von teils über 20 Harvestern aus den betroffenen Wäldern geholt werden konnte. Was Nißl auch betonte: „Besonders stark betroffen sind eher jüngere Wälder, aber auch Altbestände wurden stark beschädigt. Vor allem die Fichte ist flächig betroffen.“ Ein Problem: Viele stehengebliebene Fichten wurden durch die Böen gebogen und verletzt, wodurch sie dann einem hohen Risiko für Borkenkäferbefall ausgesetzt sind.

Eine Angelegenheit für Generationen

„Es war schnell klar, dass wir wieder Bäume nachpflanzen“, erklärte Sixt, für den Wald auch immer eine „Generationen-Angelegenheit“ ist, die so auch Verantwortung für die Kinder und Kindeskinder nach sich ziehe. Zusammen mit seiner Frau Susanne und seinem Sohn Thomas gelang es Sixt, in nur kurzer Zeit 2000 neue Bäume auf dem Windbruch-Areal zu pflanzen. „Bäume pflanzen ist aber nur das eine“, so Sixt, denn es sei ja vor allem die Pflege der Nachforstung, die Mühen und Kosten verursache – gerade in Zeiten von zunehmender Dürre und Hitze. Trotz Bewässerung der Jungpflanzen habe der Landwirt am Südhang mit einem Verlust von 15 Prozent leben müssen.

Womit Sixt auch umgehen muss: Ein weiteres Waldstück war stark vom Borkenkäfer befallen gewesen, dort forstete er vor drei Jahren neu auf – und zwar unter anderem mit Esskastanie, Elsbeere, Wildkirsche, Stieleiche und Winterlinde. Sein Fazit in puncto Wald der Zukunft und Umgang mit klimatischen Veränderungen samt möglicher Schäden: „Wald ist immer ein Generationenvertrag, bei dem die Wirtschaftlichkeit nicht an erster Stelle stehen darf. Deshalb werden wir auch weiterhin einen gesunden Mischwald aufbauen, so wie es schon unsere Vorfahren für uns gemacht haben, ohne über die Rentabilität nachzudenken.“

Den Wald zukunftsfähig zu machen – mit anderen Baumarten, die Hitze und Trockenheit besser aushalten: Das ist für Landwirt Lorenz Sixt durchaus eine „Pionierarbeit“, allerdings ohne Garantie. Und auch Forstrevierleiter Marcus Nißl zeigt sich beim Termin im Wald bei Gründl nachdenklich: „Wir wissen nicht, was in 50 oder 100 Jahren sein wird.“

Richard Lorenz

