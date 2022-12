„Brandner Kaspar“: Filmversion von Benefiz-Theaterstück jetzt auf DVD erhältlich

Bei einer Kino-Premiere wurde die Filmfassung des Brandner Kaspar gezeigt, die nun auf DVD erhältlich ist. © PRIVAT

Wegen Corona wurde das Theaterstück „Brandner Kaspar“ der Hilfsorganisation „Wir helfen heilen e.V.“ nie aufgeführt. Nun soll eine DVD des Stücks Spenden einbringen.

Hallertau – Nach mehrfachen Verschiebungen und insgesamt fast vier langen Produktionsjahren war es Anfang Dezember nun so weit: Die Benefizveranstaltung der Hilfsorganisation „Wir helfen heilen e.V.“ konnte im Rahmen einer Premierenvorstellung in den Räumlichkeiten der Amper-Lichtspiele in Wolnzach stattfinden. Gezeigt wurde die Filmversion des Theaterstücks „Brandner Kaspar und das ewig Leben“.

Regie hatte Steffi Bayer geführt, die Produktion Wolfgang Leuschner von „Wir helfen heilen e.V.“ verantwortet. Wie bereits bei vergangenen erfolgreichen Benefizveranstaltungen des Vereins zeichneten sich Afra und Helmut Schranner verantwortlich für die Organisation.

Unverschuldete Verzögerungen

Im Rahmen der Aktion sollten gleich vier Jubiläen gefeiert werden: 30 Jahre Musikschule Papageno, 25 Jahre Küchen Münsterer, 20 Jahre Holledauer Musikanten und 15 Jahre „Wir helfen heilen e.V.“. Durch die Corona-bedingten unverschuldeten Verzögerungen konnte die ursprüngliche Aufführung als Theaterstück jedoch nicht wie geplant stattfinden. Das mit Herzblut geprobte Stück wurde stattdessen verfilmt und ist ab sofort als DVD bestellbar.

Auf dem Filmplakat verewigten sich viele Premierengäste. © privat

Die Premierenvorstellung selbst erfolgte im kleinen Rahmen mit geladenen Gästen. Beim Sektempfang konnten sich die anwesenden rund 130 Gäste auf einem auf Leinwand gezogenes Filmplakat im Foyer per Unterschrift verewigen. Wolfgang Leuschner hielt vor dem begeisterten Publikum eine kurze Ansprache, in der er sich unter anderem bei allen Beteiligten rund um den Brandner Kaspar bedankte. Helmut Schranners Dank galt insbesondere dem Engagement seiner Frau Afra sowie den Unterstützern Petra Auer-Frey und Gerd Anthoff. Die Expertise von Anthoff war dem Produktionsteam besonders willkommen, ist er doch einer der letzten verbleibenden Schauspieler, die an der Urfassung des Brandner Kaspar mitgewirkt haben. Zum krönenden Finale übergab Schranner symbolisch ein Holzstück aus dem Bühnenbild an Regisseurin Steffi Bayer.

Hier gibt‘s die DVD zum Theaterstück

Mit dem Verkauf der DVDs zu je 20 Euro sollen die trotz Sponsoren entstandenen Verluste ausgeglichen werden. Der Verkauf erfolgt unter anderem online. Bestellungen per E-Mail sind via wl@wl-marketing.de oder wl@kuechen-muensterer.de möglich. (Lieferzeit zirka fünf bis sieben Werktage, zzgl. 3,50 Euro Verpackung und Versand). Außerdem sind die DVDs auch an folgenden Verkaufsstellen erhältlich: im Nandlstädter Marktladerl, bei der Bäckerei Schweller in Freising sowie bei Küchen Münsterer in Mainburg.

ft

Verein unterstützen Der Verein „Wir helfen heilen e.V.“ kann auch direkt mit einer Spende unterstützt werden – bei der Kreissparkasse Kelheim, IBAN: DE24 7505 1565 0010 6958 98, BIC: BYLADEM1KEH, oder der Raiffeisenbank Hallertau, IBAN: DE69 7016 9693 0000 7247 77, BIC: GENODEF1RHT.

Mehr Infos gibt es unter www.kuechen-muensterer.de/unternehmen/wir-helfen-heilen.

