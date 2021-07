Hohes Defizit in Nandlstadts Narrhalla-Kasse: Beiträge müssen erhöht werden

Vereinsmitglieder werden um Unterstützung gebeten

Wenig Gaudi, wenig Geld: So könnte man die aktuelle Lage der Narrhalla Nandlstadt beschreiben. Das hat Konsequenzen.

Nandlstadt - In der Kasse der Narrhalla Nandlstadt schaut es aktuell ziemlich unlustig aus. Aufgrund der Corona-Pandemie hatten zahlreiche Veranstaltungen ausfallen müssen, sodass die Ausgaben nun nicht mehr gedeckt werden können. Jetzt hat sich der Vorstand zu einem schweren Schritt entschieden.

Der Bericht von Schatzmeisterin Theresa Unger bei der Jahreshauptversammlung der Narrhalla am Sonntag hatte es in sich, auch weil mit großen Zahlen hantiert wurde. Eingenommen wurden rund 35 500 Euro, unter anderem aus diversen Veranstaltungen wie dem Faschingsdienstags-Event 2019, Mitglieder-Beiträgen und Zuschüssen. Ausgegeben wurden allerdings rund 45 000 Euro – beispielsweise für Bands, Gema-Gebühren, Sicherheitsdienst und Kostüme. Problem: Die zweite Jahreshälfte 2020 ist komplett weggebrochen als Einnahmequelle – kein Weihnachtsmarkt, kein „Fest der Sinne“ und auch kein Fasching per se. So konnte also die Kasse, in denen 10 000 Euro fehlen, einfach nicht mehr aufgefüllt werden. Sollte es für die nächste Saison wieder einen „normalen Fasching“ geben, könnte der Verlust unter Umständen größtenteils wieder reingeholt werden. Ein Defizit, so Unger, würde aber sicherlich bleiben.

Also was tun? Sebastian Fichtner, Vize-Präsident der Narrhalla Nandlstadt, machte es kurz und schmerzlos: Die Mitgliederbeiträge müssen erhöht werden. Beläuft sich der Jahresbeitrag aktuell noch auf 11,11 Euro, soll dieser demnächst um 100 Prozent auf 22,22 Euro nach oben geschraubt werden. „Ich weiß, das ist das Doppelte – aber das kann man stemmen“, betonte Fichtner und machte eine Rechnung auf. Im Monat wäre das ein Beitrag von 1,85 Euro, und das könne sich jeder leisten. Außerdem sei der Mitgliederbeitrag schon 20 Jahre lang nicht mehr erhöht worden – damals kostete ein Jahr Narrhalla noch 11,11 Mark. „Der Quotient der Erhöhung bleibt also gleich“, sagte Fichtner. Mit Austritten aufgrund der Preiserhöhung werde er aber dennoch rechnen, aber das würde seiner Meinung nach auch bei einem Beitrag von beispielsweise 15 Euro passieren – auch, weil es viele passive Mitglieder gäbe, die schon gar nicht mehr wüssten, dass sie bei der Narrhalla sind. Aber: Im Gegensatz zu anderen Vereinen, so Fichtner, sei die Narrhalla immer noch günstig.

Außerdem kann die Narrhalla mit einem Getränke-Stand beim diesjährigen Nandlstädter Kultursommer dabei sein, sodass auch hier Geld in die Kasse gespült wird. Für einen kleinen Geldregen könnte auch die Chronik zum 70-jährigen Bestehen der Narrhalla sorgen, die Anfang kommendes Jahr vorgestellt werden soll. Wie es mit der kommenden Faschingssaison ausschaut, steht noch in den Sternen – aber die Narrhalla plant bereits ihre Veranstaltungen.

Der Jahresrückblick selbst war schnell vorgetragen: Großen Anklang fanden die Orden und Pins, die heuer trotz ausgefallenem Fasching angeboten worden waren. Überaus positive Rückmeldungen gab es vor allem für den Einkaufsservice, den die Narrhalla während des Lockdowns angeboten hatte. Erfolgreich war auch das Social-Media- Team gewesen, das während der Zwangspause ein wenig Faschingsluft via Internet in die Wohnzimmer gebracht hatte. Nun also heißt es abwarten, wie es in der kommenden Saison weitergehen wird.

