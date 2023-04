Meisterliche Maibaumdiebe haben wieder zugeschlagen - und wollen heuer ihren eigenen Rekord überbieten

Alle an einem Stamm: Die Diebe (auf der rechten Seite) helfen den, wie sie sagen, „netten Männern aus Langenpreising“ dabei, ihren Baum wieder in die Lagerhalle zu bringen. Dort wartet er jetzt darauf, am 1. Mai aufgestellt zu werden.

Holledauer nehmen des Brauchtum ernst

Spätestens seit vergangenem Jahr sind sie berühmt und berüchtigt: Die Maibaum-Diebe aus der Hallertau haben wieder zugeschlagen – und zwar schon fünf Mal. Ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Landkreis – Es ist schon ein beschauliches Fleckerl Erde da draußen rund um Baumgarten, Mauern und Tegernbach, tiefste Holledau. Und wahrscheinlich kommen die jungen Deandl und Burschen dort zwischen den Hopfenstangen auch deswegen auf so viele verrückte Ideen. Sechs Maibäume waren es, die die jungen Hallertauer im vergangenen Jahr landauf, landab, nun ja, sich recht dreist unter den Nagel gerissen hatten. Bayernweiter Rekord, großes Hallo, die mediale Aufmerksamkeit war den wiefen Baumgartnern sicher. Sogar überregionale Fernsehsender kamen vorbei, um zu erfahren, wie professionelle Maibaumdiebe so arbeiten und leben.

Was vor einem Jahr so gut geklappt hat, das könnte auch in diesem Frühjahr gut funktionieren, scheinen sich die Holledauer wohl gedacht haben. Und so machten sie sich zunutze, dass der Mensch im Allgemeinen wohl schnell vergisst – und sicherten sich, Stand Mittwochmorgen, erneut fünf der prächtigen Traditionsstangerl. Aus Bergen, Langenpreising, Auerbach, Mühlstetten und – der letzte von Dienstag auf Mittwoch – in Abens. Ausgang? Ungewiss.

Erwartungen übertroffen

Wieder wollen die jungen Baumgartner anonym bleiben, einer der Daltons der Hallertau, nennen wir ihn Jonas, freut sich wie ein Schnitzel, dass es auch ein Jahr später wieder läuft wie das berühmte „geschnitten Brot“. Hinfahren, auflegen, heimbringen, Auslöse verhandeln.

+ Erfolgreichster Coup: Der Maibaum, den die Holledauer in Mühlstetten geklaut haben, gehört eigentlich den Echingern im Kreis Landshut. Deshalb freuen sich die Diebe nun doppelt über ihre Beute. © privat

Zwar sind die Baumgartner fast schon alte Hasen in dem Geschäft, spannend war die ganze Sache auch heuer freilich wieder – und überhaupt nicht geplant in dieser Dimension. „Wir dachten eigentlich, dass es dieses Jahr schleppender geht“, erzählt Jonas von der Planungszeit. Maximal zwei Bäume hatte sich die Truppe zum Ziel gesetzt. „Letztes Jahr war nach Corona die Auswahl größer, zudem dürfte nicht überall ein neuer Baum aufgestellt werden.“

Zu Beginn lief’s tatsächlich zaach

Dem heiligen Maibaum-Gesetz nach darf ein Baum auch ein Jahr stehen bleiben. „Und anfangs lief’s auch zaach“, erinnert sich Jonas. Kein Baum lief den Holledauern über den Weg, nächtelang lagen die Burschen und Madl nur auf der Lauer. „Dann“, schwärmt Jonas, „ist der Funke aber übergesprungen.“

Den ersten klauten die Holledauer, junge Menschen aus Baumgarten, Mauern und Tegernbach, Anfang April in der Nähe von Bergen – ein als Kindsbaum getarntes Stangerl, hier laufen die Auslöseverhandlungen sogar noch. Den zweiten gab’s bei Langenpreising – gut zwei Wochen später war das. Und das ist heuer schon ein klein wenig das Problem. Weil die Holledauer hierzulande – wegen der sechs Bäume 2022 – quasi bekannt wie ein bunter Hund sind, mussten sie in die Landkreise Erding und Landshut ausweichen. Notgedrungen, am Ende aber vielleicht das große Glück. Macht nämlich nix, auch dort läuft das Maibaumklau-Geschäft prächtig.

Den in Langenpreising bezeichnet Jonas indes als mit schwierigsten Baum der bisherigen Klau-Geschichte. Nächtelang mussten die Diebe vor Ort auskundschaften, sich mit den technischen Begebenheiten betraut machen, schmiedeten daheim im stillen Kämmerlein Plan um Plan und bauten die Szenerie zum Teil nach. „Es soll ja vor Ort nix kaputt gehen“, betont Jonas. Altes Maibaumdiebe-Ehrenwort. Am Ende gehörte der Baum den Holledauern, lag irgendwann an einem sicheren Ort und wartete seiner Auslöse.

Bei Regenwetter geht’s leichter

Der dritte Baum in Auerbach war wieder vergleichsweise leichte Beute, hing hoch oben unter einem Vordach, 40 Holledauer Männer und Frauen hoben ihn geübt herunter. Geholfen hat auch, dass es an dem Tag geregnet hat, „da hast fast nix gehört“, sagt Jonas. Es gibt es also, das perfekte Maibaum-Klau-Wetter. Bestes Fritz-Walter-Wetter. „Am Ende haben wir sogar den Gartenzaun wieder komplett rückgebaut“, ergänzt Jonas.

Am meisten gefreut haben sich die Baumgartner aber über den Baum aus Mühlstetten – der eigentlich den Burschen aus Eching, Landkreis Landshut gehört und nun erneut gestohlen wurde. Als Maibaumdieb bist der Depp, wenn dir ein geklauter Baum nochmal entwendet wird. „Da sind die Verhandlungen recht komplex“, schmunzelt Jonas.

Für den bis dato letzten Baum mussten die Holledauer dann nicht mehr weit fahren: In Abens, Gemeinde Au, haben sie’s von Mittwoch auf Donnerstag nicht ganz so ernst genommen mit dem Aufpassen. Weg war das Stangerl. Leichtes Spiel für die Baumdiebe: Mit allem Drum und Dran dauerte der Diebstahl keine halbe Stunde.

Unsere Leut‘ san hoaß.

Ob’s das jetzt war mit fünf Bäumen? Eher nicht, das weiß jeder, der die Holledauer kennt. „Unsere Leut’ san hoaß“, schwärmt Jonas. Man könne anrufen, wann man wolle, viele seien sofort bereit. „Und wir sind ja nicht mal immer nur auf die Auslöse aus“, beschwichtigt Jonas. Der Weg ist also das Ziel, nicht die vielen hundert Liter Freibier, auch wenn Maibaumklauen freilich durstig macht. „Deswegen machen wir schon weiter.“

+ Heikle Angelegenheit: Der Langenpreisinger Baums war der schwierigste in der Klau-Geschichte – aber trotzdem nicht unmöglich für die Holledauer. Mit der richtigen Vorbereitung lief’s dann doch wie geschmiert. © privat

Und die Maibaum-Eigentümer in den Landkreisen Freising, Erding und Landshut? Für die hat Jonas sogar ein paar Tipps parat, völlig kostenlos. Freilich gelte es jetzt, noch besser aufzupassen, und: „Es geht nix über eine menschliche Wache“, warnt der Maibaumklau-Experte. Mehr Ratschläge gibt’s dann aber schon nicht mehr. Da halten es die Holledauer wie ein guter Taschenspieler. Noch lässt sich schließlich der Maibaumklau-Rekord aus dem vergangenen Jahr überbieten. Fünf Nächte blieben am Mittwoch noch Zeit – für zwei Bäume.

