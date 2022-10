Hopfenfest-Start: Bürgermeister zapft an, Wirtschaftsminister schwingt den Taktstock

Als Stabführer der „Rentnerband“ fand Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (r.) sichtlich Gefallen an der Musik der ehemaligen Mitglieder des Spielmannszugs. © Hellerbrand

Auch wenn das Wetter nicht mitspielte: Das Nandlstädter Hopfenfest erlebte am Donnerstag einen gelungenen Auftakt. Mit dabei war Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.

Nandlstadt – Feucht-fröhlich begann am Donnerstag das 63. Hopfenfest – im wahrsten Sinn des Wortes. Regen zum Auftakt brachte einiges durcheinander: Statt Blasmusikklänge vor dem Rathaus wurde das Standkonzert mit drei Musikformationen kurzerhand in die Hopfenhalle verlegt. Die Stimmung war trotzdem ausgelassen.

Für Gedränge und reges Treiben war gesorgt, als die frisch formierte Jugendblaskapelle am Eingangsbereich, die Rentnerband vor dem Hendlgrill und die Holledauer Musikanten auf der Bühne neben dem Bierfass die ankommenden Gäste mit ihren Klängen in Empfang nahmen. Natürlich auch den Ehrengast des Abends, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der nach dem Eintrag ins Goldene Buch im Rathaus Seite an Seite mit Bürgermeister Gerhard Betz die Hopfenhalle anvisierte. Und der prominente Gast durfte auch gleich den Taktstock schwingen, den ihm Stabführer Erwin Zischka reichte: Über zwei Dutzend Mitglieder der Rentnerband aus ehemaligen Mitgliedern des Spielmannszugs bliesen und trommelten sogleich auf seine Zeichen. Aiwanger gefiel das sichtlich, ebenso das Bad in der Menge zu Tönen des Defiliermarschs.

Mit drei Schlägen zapfte Bürgermeister Gerhard Betz bei seiner Premiere das erste Bierfass an. © Hellerbrand

Dann aber stand ein anderer im Mittelpunkt: Bürgermeister Gerhard Betz. Nach zweijähriger Corona-Pause war ihm endlich der Griff zum Bierschlegel vergönnt, um das Hopfenfest offiziell zu eröffnen. Der großen Aufgabe bewusst, ging Betz ganz konzentriert zu Werke, um unter den Augen der Besucher, darunter jede Menge Zapf-Profis in der Bürgermeisterriege, zu bestehen. Dann war es so weit: Drei Schläge mit dem Rundholz auf den Wechsel am 50-Liter-Fass, bange Blicke auf das schäumende Nass am Spundloch, dann war es geschafft. „O’zapft is“, rief Betz mit erhobenem Zapfschlegel überglücklich ins Publikum, wobei der eine Liter Bierverlust bei der erfolgreichen Premiere hinnehmbar war. Erfreut zeigte sich auch „Bräu“ Johannes Rauchenecker aus Hohenthann, der heuer erstmals den Festmärzen liefert. Weil das Bier bereits vor dem Anzapfen floss, verlief die Versorgung der Ehrengäste schnell und reibungslos.

Nicht zu Unrecht sang Hubert Aiwanger in seinen Grußworten ein Loblied auf die fleißigen Bedienungen, vor allem in Zeiten, „wo es immer weniger Leut’ gibt, die anpacken“. Auch das Ehrenamt, die Brauereien, die Hopfenpflanzer und generell das Vereinswesen würdigte der 51-Jährige aus Rahstorf bei Rottenburg. Das Dirigieren der „Rentnerband“ habe ihn gefreut, zugleich überrascht beim Anblick auf die Musiker. Aiwanger humorvoll: „Schicken die Nandlstooderer ihre Leut’ scho mit Mitte 40 in Rente?“.

Hendl, Haxn und Co. verteilten die fleißigen Bedienungen an die Hopfenfest-Gäste – und bekamen dafür ein Lob von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. © Hellerbrand

Apropos Taktstock. Den durfte auch Vize-Hopfenkönigin Julia Eichstetter schwingen, als die Holledauer Musikanten den „Kaiserjager“-Marsch aufspielten. Den Refrain „Mir san de Kaiserjager“ sang Kapellmeister Helmut Schranner selbst, wobei viele Besucher freute, dass sich der Faistenberger nach überstandener Krankheit offensichtlich auf dem Weg der Genesung befindet.

Sehr gut besucht war am Freitag auch der Seniorennachmittag, bei dem sich die älteren Bürger Nandlstadts eine Maß Bier und ein halbes Hendl auf Einladung der Gemeinde schmecken lassen durften.

Martin Hellerbrand

