Treffpunkt Café International: Arbeitskreis Asyl bietet in Nandlstadt eine Anlaufstelle für Flüchtlinge an

Das Café International in Nandlstadt ist ein Treffpunkt und eine Anlaufstelle für Flüchtlinge. Marina Samoilova (l.) und Dazia Tepezik (stehend) aus der Ukraine nehmen das Angebot gerne an – zur Freude von (v. r.) Ljiljana Stanic´, Miloslava Künzel, Ricarda Thaler und Gabi Bergmiller.

Von Andrea Hermann schließen

Das Café International in Nandlstadt ist für Flüchtlinge eine beliebte Anlaufstelle. Seit Mai treffen sich hier ukrainische Frauen - unter anderem, um etwas Deutsch zu lernen.

Nandlstadt – Für die ukrainischen Flüchtlinge ist das Café International in Nandlstadt eine wichtige Adresse: Hier lernen sie Deutsch, hier knüpfen sie Kontakt, hier bekommen sie Hilfe. Dass die Räume an der Marktstraße ihrem Namen endlich gerecht werden, ist Ricarda Thaler und ihren Kollegen vom Arbeitskreis Asyl zu verdanken: Sie haben die Räume einer ehemalige Metzgerei, die zwischenzeitlich als Kleiderkammer gedient haben, in mühevoller Arbeit hergerichtet – und mit Leben gefüllt.

Als im Frühjahr die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in die Marktgemeinde gekommen sind, haben es sich Ehrenamtliche wie Ricarda Thaler zur Aufgabe gemacht, die Frauen und Kinder zu unterstützen – wie sie es auch früher schon mit Flüchtlingen etwa aus Afghanistan oder Syrien gemacht haben. Besorgungsfahrten, Behördengänge und viele weitere Aufgaben verlangen den Helfern viel ab. Doch es war und ist auch wichtig, dass die Flüchtlinge Deutsch lernen. Und so bietet Ricarda Thaler seit Mai Deutsch-Kurse im Café International an – zweimal pro Woche zwei Stunden. Acht Frauen waren es zu Beginn. „Es ging darum, die Zeit zu überbrücken, bis der Integrationskurs begann“, erzählt Thaler. Zahlen, Uhrzeiten und alltägliche Wörter wurden ebenso geübt wie Mini-Dialoge, die man im Alltag benötigt.

Marina Samoilova ist eine der Schülerinnen von Ricarda Thaler. Die 38-Jährige lebt seit Mai mit ihrer Tochter und ihren Eltern in Nandlstadt. Immer dienstags und mittwochs kommt sie ins Café International, um Deutsch zu lernen. „Sie ist sehr fleißig und macht ihre Hausaufgaben sehr gut“, lobt die Lehrerin. Ein paar Sätze spricht sie auch schon deutsch, nutzt aber meist noch den Übersetzer auf ihrem Handy oder behilft sich mit Englisch – die erste Fremdsprache in ihrer Heimat. Während die Frauen Deutsch lernen, kümmern sich Miloslava Künzel und Ljiljana Stani´c um den Nachwuchs: Im benachbarten Pfarrheim spielen die beiden Frauen mit den Kindern – mit Duplo-Steinen bauen die Kleinen gerne, und auch die Spielküche kommt gut an. Beim Malen sind die Mädchen und Buben im Alter von drei bis fünf Jahren mit Eifer dabei.

Von den anfangs acht Frauen, die zum Kurs gekommen sind, sind nicht mehr viele übrig: Die einen besuchen einen Integrationskurs, andere haben ein neues Zuhause in einer anderen Gemeinde gefunden – wie etwa Dazia Tepezik, die demnächst nach Mainburg ziehen wird. Etwas wehmütig wird Thaler bei dem Gedanken schon: „Sie werden mir abgehen“, sagt sie. „Aber so ist das Leben.“ Immerhin: Marina Samoilova bleibt in Nandlstadt. Sie hat eine Wohnung und einen Job gefunden. Und ab September wird auch sie einen Integrationskurs besuchen.

Wie das Angebot im Café International künftig aussehen wird, wissen Ricarda Thaler und ihre Kolleginnen noch nicht genau. Auf alle Fälle sollen die Räume an der Marktstraße weiterhin ein Treffpunkt für alle Asylbewerber sein – eine Anlaufstelle, bei der man Hilfe und Unterstützung bekommt, bei der man Kontakte knüpfen und Deutsch sprechen kann. Und bei der es Kaffee gibt – eine Besonderheit, die die Gäste sehr genießen.

