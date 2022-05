Rundum geglückte Premiere: Jugendblaskapelle Nandlstadt spielt zum ersten Mal auf - und begeistert 250 Zuhörer

Restlos begeistert: Rund 250 kleine und große Musikfreunde kamen in die Hopfenhalle und sparten nach Interpretationen von „Narcotic“ oder der „Star Wars“-Titelmelodie nicht mit Applaus für die Bühnenkünstler. © Lorenz

Auf diesen Tag wurde lange hingefiebert: Die Jugendblaskapelle Nandlstadt hatte ihren ersten offiziellen Auftritt. Unterstützung gab es von der A-cappella-Gruppe Auer Voices.

Nandlstadt – Am Samstag war es endlich so weit: Drei Jahre nach ihrer Gründung durfte die Jugendblaskapelle Nandlstadt zum ersten Mal ihr Können öffentlich unter Beweis stellen. Zusammen mit dem A-cappella-Ensemble Auer Voices lockte der musikalische Nachwuchs um die 250 Musikfreunde in die Hopfenhalle und riss die Zuhörer zu Begeisterungsstürmen hin.

Zwar gibt es die Jugendblaskapelle Nandlstadt schon seit 2019, zu einem Auftritt allerdings war es aufgrund der Corona-Situation seitdem noch nicht gekommen, wie Dirigent und gute Seele der Formation Helmut Schranner einleitend erklärte. Entstanden ist die Jugendblaskapelle aus dem ersten Abschlussjahrgang der Bläserklasse der Grund- und Mittelschule Nandlstadt, inzwischen ist die Kapelle schon auf 30 Nachwuchskünstler angewachsen. Dass sie trotz Corona-Widrigkeiten dennoch ein Konzert auf die Beine stellen konnten, sei für Schranner eine „sensationelle Leistung“.

Zum ersten Mal seit der Gründung 2019 trat die Jugendblaskapelle unter Leitung von Helmut Schranner vor Publikum auf. © Lorenz

Und dass der Nachwuchs fleißig geübt hat, war bereits nach den ersten Tönen von der „Sternpolka“ völlig klar – dynamisch, punktgenau und wunderbar umgesetzt. Wer aber glaubte, die Jugend würde sich nur an den Klassikern der Volksmusik auslassen, wurde eines besseren belehrt, wie vor allem zwei Movie-Themes bewiesen. Beeindruckend holte die Jugendblaskapelle Luke Skywalker mit der berühmten Signatur von „Star Wars“ nach Nandlstadt – freilich mit einem ganz gewissen bayerischen Anstrich. Gleiches galt für die Titelmelodie von „Fluch der Karibik“.

Von den Stühlen riss die Besucher aber vor allem die Interpretation des Liquido-Songs „Narcotic“, der von beiden Ensembles auf die Bühne gebracht wurde und mit so viel Druck und Charme daherkam, dass diese Version hitverdächtig das Original überflügelte. Mit „Bad Guy“, „Human“ und „Get Lucky“ rundeten die Vokal-Ausnahmetalente das kurze, aber sehr feine Programm mit viel Herzblut und noch mehr Talent formidabel ab. Hier gab es auch Lob von Schranner an den Chorleiter Thomas Hofstetter: „Riesenrespekt! Wenn man sich da vorstellt, dass Thomas mal Schüler bei uns war.“

Machten gemeinsame Sache: Die A-cappella-Gruppe Auer Voices unterstützte die jungen Blasmusiker. © Lorenz

Tiefste Anerkennung zollte auch der ehemalige Konrektor der Mittelschule Nandlstadt, Simon Pelczer, der durch das Konzert führte und sich eines vom Nachwuchs dringend wünschte: „Bitte macht mit der Musik weiter! Ihr macht uns damit allen eine Riesenfreude.“ Für ihn sei das Ensemble der Auer Voices zudem nicht weniger als „das musikalische Aushängeschild der Region“. Seit Kurzem ist die A-cappella-Formation Mitglied im wachsenden Musikverein Nandlstadt e.V., zu dem die Jugendblaskapelle ebenfalls gehört. „Ohne Helmut wäre die Kapelle nicht das, was sie jetzt ist“, betonte 1. Vorsitzender des Musikvereins, Thomas Hässler. „Ich bin sehr stolz auf diesen Verein.“

Richard Lorenz

