Kläranlage Nandlstadt: „Auf die Bürger kommen Zahlungen zu, die nicht unerheblich sind“

Von: Andrea Hermann

Für gut fünf Millionen Euro wurde in Nandlstadt die Kläranlage ertüchtigt und erweitert sowie ein neues Regenüberlaufbecken gebaut. © Hellerbrand

Nötige Baumaßnahmen an Nandlstadts Kläranlage haben gut fünf Millionen Euro verschlungen. Nun ging es darum, wie man die Kosten auf die Bürger umlegen kann.

Nandlstadt – Die Erweiterung und Ertüchtigung der gemeindlichen Kläranlage sowie der Neubau des Regenüberlaufbeckens waren nicht nur notwendig, sondern auch teuer. Nun lag es am Gemeinderat Nandlstadt, eine humane Lösung zu finden, wie man die Kosten von gut fünf Millionen Euro auf die Bürger umlegen kann – gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Drei Varianten stellte Bürgermeister Gerhard Betz den Räten in der Sitzung am Donnerstag vor:

Variante 1: Die Kosten werden zu 100 Prozent durch sogenannte Verbesserungsbeiträge finanziert. Will heißen: Die Bürger müssen eine Pauschale bezahlen, was zwar eine einmalig hohe Belastung wäre, aber der Gemeinde entsteht dadurch keine Neuverschuldung. Auch unbebaute Grundstücke werden voll veranschlagt und Grundstücke mit hoher Bebauung und wenig Verbrauch wie etwa Supermärkte berücksichtigt.

Variante 2: Die Kosten werden zu 50 Prozent durch die Verbesserungsbeiträge finanziert, die restlichen 50 Prozent werden auf die neu zu kalkulierenden Abwassergebühren umgelegt. Vorteil hier: Die finanzielle Belastung für den Bürger verteilt sich. Die Gemeinde hätte laut Verwaltung eine „vertretbare Neuverschuldung“, dafür aber einen „vergleichsweise hohen Verwaltungsaufwand im Vergleich zum Ertrag“.

Variante 3: Die Kosten werden zu 100 Prozent durch Gebühren finanziert. Das bedeutet zwar keine einmalig hohe Belastung für die Bürger, dafür aber einen hohen Anstieg der laufenden Kosten – insbesondere für Personen ohne Wohneigentum. Zudem werden unbebaute Grundstücke nicht berücksichtigt.

Rund 5,7 Millionen Euro sind für die Kläranlage ausgegeben worden. Abzüglich 505.000 Euro für die Straßenentwässerung bleiben rund 5,2 Millionen Euro übrig, die nun von den Bürgern gestemmt werden müssen. Um die Maßnahme zu finanzieren, wurden zwei Millionen Euro den Rücklagen der Gemeinde entnommen – Geld, das laut Patrick Nocker (UWN) möglichst schnell zurückgeführt werden soll. Die Frage war nur, auf welchem Weg.

„Wir machen Minus“

Eines ist allen klar: „Auf die Bürger kommen Zahlungen zu, die nicht unerheblich sind“, fasste es CSU-Marktrat Franz Mayer zusammen. Schon ohne die Kläranlagen-Kosten werden sich die Gebühren von aktuell 1,69 Euro je Kubikmeter Abwasser deutlich erhöhen, kündigte der Rathauschef an – Beträge von 3,60 bis vier Euro pro Kubikmeter wurden grob geschätzt. Grund für die Erhöhung: „Wir machen Minus“, so Betz. Hinzu kommt noch die Umlage.

Mit Blick auf die finanzielle Belastung für die Bürger hätte Regina Schillinger (UWN) „Vorauszahlungen für sinnvoll gefunden“. Doch „dieser Zug ist abgefahren“. Auch Franz Mayer weiß, dass „wir zu spät dran sind“ und „eigentlich nur 50:50 übrig bleibt“. Das sah Michael Schranner (BLN) anders: „Ich bin für reine Gebühren. Ich kann nicht vertreten, dass wir den Leuten einen Pauschalbetrag abverlangen.“ GOL-Marktrat Bernd Stöckeler sprach sich auch für Variante 3 aus. Seine Hoffnung: „Das kostbare Gut Wasser wird wieder geschätzt.“ Aber: „Ich kann auch die Variante 2 mitgehen.“

Letztlich einigte sich das Gremium mit 16:4 Stimmen auf die 50:50-Variante. Das ist nicht nur für Regina Schillinger eine „faire Variante“. Auch Patrick Nocker fand, dass das „für die Gemeinde und die Bürger das Beste“ ist. Mit dem Geld der Bürger werden zuerst die zwei Millionen Euro den Rücklagen wieder zurückgeführt, und dann werden die Schulden abgebaut.

Gut zu wissen Bei einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 30. April, können sich die Bürger ab 10 Uhr ein Bild von der Kläranlage machen.

