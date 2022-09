Klage zurückgezogen: Nandlstadt gibt Windrad-Widerstand auf

Von: Andrea Hermann

In Nandlstadt darf nun ein Windrad gebaut werden. Ob der Antragsteller das auch macht, ist noch offen. © Armin Weigel/dpa

Die Gemeinde Nandlstadt gibt den Widerstand gegen ein Windrad bei Großgründling auf. Jetzt will sich die Kommune um die Ausweisung von Konzentrationsflächen kümmern.

Nandlstadt – Konsequent hat der Markt Nandlstadt in den vergangenen Jahren das gemeindliche Einvernehmen für ein Windrad bei Großgründling verweigert. Doch nun gab die Gemeinde den Widerstand auf – auf Anraten der Richterin und auf Empfehlung des eigenen Anwalts. Die Klage wird zurückgezogen – so hat es der Gemeinderat jüngst entschieden.

Rückblick: Am 24. Oktober 2013 wurde beim Landrats-amt Freising ein immissions-schutzrechtlicher Vorbescheid für zwei geplante Windkraftanlagen beantragt. Der Markt Nandlstadt verweigerte in den folgenden Jahren das gemeindliche Einvernehmen. Für eines der beiden Windräder gab das Landratsamt im August 2019 grünes Licht – knapp einen Monat später erhob der Markt Nandlstadt Klage beim Verwaltungsgericht München. Diese wurde abgelehnt. Im Februar beschloss der Marktrat mit 12:7 Stimmen, in Berufung zu gehen. In letzter Instanz hat die Gemeinde vor dem Verwaltungsgerichtshof München jedoch Mitte September den Kürzeren gezogen – mit einer klaren Botschaft der Richterin: Die Gemeinde solle doch die Klage zurückziehen, weil das Urteil klar gegen eine Berufung ausfallen würde (wir haben berichtet).

Mit Blick auf die aktuelle Lage gab der Rechtsanwalt der Gemeinde, Armin Brauns, eine Empfehlung an den Gemeinderat: „Nach Ende der mündlichen Verhandlung ist davon auszugehen, dass der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Klage abweisen wird.“ Deshalb könne „empfohlen werden, die Klage zurückzunehmen“. Mit 14:3 Stimmen folgte der Marktrat diesem Vorschlag in der jüngsten Sitzung. Mit der Rücknahme der Klage „sparen wir uns Kosten“, die möglicherweise nicht von der Rechtsschutzversicherung gedeckt sind, sagte Bürgermeister Gerhard Betz gegenüber dem FT: „Wenn man weiß, dass man verliert, und macht dann weiter, dann könnte es sein, dass die Versicherung nicht zahlt.“ Im Gegenzug seien alle Kosten, die bislang für die Klage angefallen seien, über die Versicherung gedeckt gewesen.

Nun will sich die Gemeinde auf die Ausweisung von Konzentrationsflächen für Windräder konzentrieren. Das Verfahren, das einst begonnen und zwischenzeitlich gestoppt worden war, soll nun fortgesetzt werden. Wichtig: „Es darf keine Verhinderungsplanung werden“, sagte Betz. Sollte man keine Flächen festlegen, verliere man möglicherweise das Mitspracherecht. Schließlich sei man mit Blick auf das neue Wind-an-Land-Gesetz gezwungen, Flächen für Windkraft in der Region auszuweisen.

Unterdessen darf der Antragsteller nun das zweite der beiden beantragten Windräder bauen. Ob er das auch macht, „weiß ich nicht“, sagte Bürgermeister Betz. Das Verfahren gegen das erste Windrad läuft noch.

Gut zu wissen

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 den Strom aus erneuerbaren Energien zu verdoppeln. Dabei spielt die Windkraft eine wichtige Rolle. Das „Wind-an-Land-Gesetz“ soll den Ausbau der Windenergie in Deutschland deutlich schneller voranbringen. Derzeit sind laut Mitteilung der Bundesregierung bundesweit 0,8 Prozent der Landesfläche für Windenergie an Land ausgewiesen – allerdings seien nur 0,5 Prozent tatsächlich verfügbar. Die Bundesregierung will daher die Flächen ausweiten und dazu gesetzlich verpflichtende Flächenziele vorgeben.

