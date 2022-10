Landjugendtheater spielt „Das sündige Dorf“ in Nandlstadt: Ein himmlischer Heidenspaß

Für Leben auf der Bühne sorgen Vevi (Mirjam Rieger) mit dem Roßberger (Hanse Huber) und Viola Treitinger (v. l.) als Stangassingerin. © Hellerbrand

Mit dem lustigen Laienspiel „Das sündige Dorf“ hat das Landjugendtheater jetzt sein Nandlstädter Publikum begeistert. Wieder mit auf der Bühne: Pfarrer Stephan Rauscher.

Nandlstadt – Wenn es in einem Ort Theater gibt und der Pfarrer im Mittelpunkt steht, lässt das nichts Gutes vermuten. Ganz anders in Nandlstadt, wo die Jugendlichen des Pfarrverbands derzeit wieder ein lustiges Laienspiel auf die Bühne bringen. Hauptakteur: Pfarrer Stephan Rauscher. „Das sündige Dorf“ heißt das Stück, was natürlich keinerlei Rückschlüsse auf den Pfarrverband zulässt.

Ebenso entfernt liegt die Rolle von Pfarrer Stephan Rauscher, der als Bauer Thomas Stangassinger während der Handlung offenbart, dass ihm ein Fehltritt in früheren Zeiten weiteren Kindersegen beschert hat.

Vollbesetzte Premiere

Doch der Reihe nach: Bei der Premiere des Landjugendtheaters im voll besetzten Nandlstädter Pfarrheim handelte es sich am Freitag um den Nachholtermin – wegen des Lockdowns im Jahr 2020. 17 Akteure, zwölf Musiker und viele Unterstützer hatten den Theater-Boden für einen tollen Abend bereitet. Auch die Kulissenbauer – denn direkt neben der Hauptbühne wurde ein Mini-Gotteshaus mit Empore, Orgel und Kirchenstühlen platziert.

Pfarrer Stephan Rauscher (r.) als Stangassinger-Bauer knöpft sich den Vogelhuber (Martin Heine, l.) vor. © Hellerbrand

Das Hauptgeschehen ging aber in der Bauernstube des Stangassinger-Hofs über die Bühne. Denn dort, so die Geschichte, hat Bäuerin Stasi (Viola Treitinger) alles unter Kontrolle. Vor allem ihre Söhne Sepp (Andreas Stöckeler) und Done (Kilian Kaindl) und natürlich ihren Mann Thomas (Stephan Rauscher). Zumindest vom Mundwerk. Denn die beiden Burschen sticht der Hafer, Objekt beider Begierde ist die schöne Vevi (Mirjam Rieger). „Papa“ Thomas, dem vor allem ein Fehltritt in früheren Jahren zu schaffen macht, hat seine wilde Zeit schon hinter sich. Eigentlich ist er der Papa von Vevi – weil die Vaterschaft aber von Korbinian Roßberger (Hanse Huber) anerkannt wurde, scherte sich bis dato kein Teufel darum. Dies wird nun anders, da Sepp und Vevi Gefühle füreinander empfinden. Das kann und darf nicht sein, die Not beim Bauern Stangassinger ist als Doppel-Vater von Braut und Bräutigam entsprechend groß.

Des Pfarrers Leid - des Zuschauers Freud

Großartig, wie Pfarrer Stephan Rauscher die Rolle des Geplagten und Getriebenen verkörpert, der Mittel und Wege sucht, um die Hochzeit zu verhindern – und das mit viel Humor. Des Pfarrers Leid wird des Zuschauers Freud’. Viel Spaß bereitet auch Hanse Huber als ewig Durstiger, der in „Halukinationen“ schwelgt und nicht vorhandene Schnapsgläser sieht. Viel Applaus gibt es an diesem Abend außerdem für die Anbahnung von Bauernsohn Done mit der reichen Vogelhuber-Tochter Afra (Doris Tafelmaier). Ein Heidenspaß für alle Gläubigen.

Die passenden Töne liefert die zwölfköpfige Theater-Kombo unter der Leitung von Manfred Treitinger (2. v. l.). © Hellerbrand

Dazu tragen auch die übrigen Akteure bei, vor allem die frommen Messbesucher Mare (Rebecca Bauer), Gitti (Mirjam Widmann) und Babett (Stella Kaiser) mit ihrem Kirchentratsch. Auch das Techtelmechtel von Kantorin Veronika (Helena Hobmeier) und Organist Sigmund (Florian Holzmaier) ist sehenswert. Für den guten Ton sorgt die Theater-Kombo um Manfred Treitinger, das Liedgut ist natürlich kirchenkonform: „Wir kommen alle, alle in den Himmel“.

Die schlechte Nachricht zum Schluss: Für die weiteren fünf Aufführungen gibt es keine Karten mehr. Die gute: Bereits im kommenden Frühjahr plant die junge Theatertruppe um Pfarrer Stephan Rauscher einen neuen Dreiakter.

Martin Hellerbrand

