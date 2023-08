Leben wie in einer Roadnovel: Walter Obermeier aus Nandlstadt feiert 85. Geburtstag

Die Zeit vergeht halt, das kannst einfach nicht aufhalten. Walter Obermeier, 85 Geschenke zum 85. Jubeltag: der Jubilar Walter Obermeier, seine Ehefrau Josefine und Bürgermeister Gerhard Betz. © rl

Nandlstadts Bürgermeister Gerhard Betz gratuliert Walter Obermeier zum 85. Geburtstag und erfährt dessen spannende Lebensgeschichte.

Nandlstadt – Seine Lebensgeschichte liest sich wie eine bayerische Roadnovel: Ein junger Mann, der sich nach einer entbehrungsreichen Kindheit auf den Weg zum eigenen Glück macht und dabei vor allem eines findet, nämlich die große Liebe. Obwohl das freilich alles schon lange zurückliegt, erinnert sich Walter Obermeier noch äußerst gern daran – natürlich auch, weil er die zahlreichen Rückschauen mit einer großen Familie teilen kann.

Vergangene Woche feierte Obermeier seinen 85. Geburtstag, einige Tage später gratulierte auch Bürgermeister Gerhard Betz zum Jubeltag und brachte ein ganz besonderes Lob mit. „Für mich“, so Betz, „schaust du immer schon aus wie der Bud Spencer!“

Walter Obermeiers Lebensgeschichte klingt wie bayerische Roadnovel

Bei Kaffee und Kuchen ließ Obermeier am vergangenen Dienstag sein Leben ein wenig Revue passieren: „Geboren wurde ich in Poppenberg bei Schöllnach (Landkreis Deggendorf)“, erzählte er – und zwar am 17. August 1938. Sieben Geschwister habe er gehabt, die Kindheit sei aber alles andere als glücklich und einfach gewesen. Viel wollte Obermeier darüber nicht erzählen, das sind nämlich Dinge, die spürbar tief in der Seele liegen.

Mit 16 Jahren war er dann „fortgekommen“, genauer gesagt nach München zum Arbeiten auf dem Bau und bei anderen Gelegenheitsjobs. Irgendwann sei er dann weitergezogen, um genauer zu sein, ist er damals in Richtung Nandlstadt getrampt. Der Grund: Dort lebten Bekannte von ihm, und es boten sich Arbeitsmöglichkeiten an. Bis nach Mauern brachte ihn der Autostopp, den restlichen Weg legte er dann zu Fuß fort, freilich ohne zu wissen, dass er schnurstracks in seine neue Heimat ging.

Schnell fand Obermaier in der Marktgemeinde Arbeit, unter anderem bei der damals ansässigen Holzwolle-Fabrik und der örtlichen Ziegelei. Länger blieb er dann beim Ziegelwerk Hanrieder in Kratzerimbach, nämlich so um die zwölf Jahre, bevor er dann die Arbeitsstelle seines Lebens fand. Bei BMW in München stand Obermeier nämlich um die 25 Jahre bis zu seiner Pensionierung in der Gießerei.

Privat hat Walter Obermeier sein Glück in seiner Josefine gefunden

Aber nicht nur beruflich ging es Schlag auf Schlag, sondern auch privat. Bereits 1961 heiratete nämlich Obermeier seine Josefine, geborene Andre – und zwar in der Wieskirche bei Freising.

Kennengelernt hatten sich die beiden in der damaligen Druckerei Klaus, wo es gleich im ersten Moment gefunkt hat. Neun Jahre später bezogen die Obermeiers dann ihr neugebautes Haus in der Reichertshausener Straße, die damals noch kaum besiedelt war. Woran sich viele Nandlstädter freilich noch gut erinnern können: der traditionelle Christbaumverkauf zur Adventszeit vor dem Obermeier-Anwesen, vor dem Rathaus und auch in Freising über einen Zeitraum von mehr als dreißig Jahren.

Die Zeit vergeht halt, das kannst einfach nicht aufhalten.

Was der Jubilar noch gern in seiner Freizeit gemacht hat, ist das Besenbinden für Freunde und Bekannte –selbst der Bürgermeister ist ein stolzer Besitzer von solchem Kehrwerkzeug.

Heutzutage lässt es der gebürtige Niederbayer allerdings ruhig angehen – wenn man das überhaupt sagen kann, bei dieser großen Familie. Neben ihren Kindern Walter (64), Edith (61) und Herbert (59) bekommen die Beiden nämlich auch oft Besuch von ihren Enkelkindern Daniel, Sascha, Vanessa, Nadine und Marina – wie auch von ihren Urenkeln Ben, Josefine, Carla, Maxl, Niklas, Emma und Emilian. „Die Zeit vergeht halt, das kannst einfach nicht aufhalten“, so der Jubilar nach der Kaffeerunde. Was Betz versprach: „Ich komm zu deinem Hundertsten wieder, keine Frage!“

von RICHARD LORENZ

