Sicher ist sicher: Heuer regieren in Nandlstadt gleich vier Prinzenpaare

Einen Tanz unter dem Motto Märchenland brachte der Hofstaat aufs Parkett. © Lorenz

Diese Frage war hoch brisant und streng unter Verschluss: Wer wird heuer das Nandlstädter Prinzenpaar? Antwort: Die Narrhalla hat sich vierfach abgesichert.

Nandlstadt - Um die Spannung nochmal hochzutreiben, hat sich der Hofstaat dann auch gleich mal was Narrisches und Närrisches im Huberhof in Airischwand beim Weinfest und Proklamation einfallen lassen – nämlich eine Sketch-Show mit dem Thema „Märchen in Nandlstadt“. Weil das Raumzeitkontinuum aufgrund eines verlorenen Prinzenpaars praktisch durchbrochen war, stolperten nämlich plötzlich Märchenfiguren im Huberhof herum – unter anderem Alice vom Wunderland und die dazugehörige Herzkönigin, die stilecht das Prinzenpaar in Gefangenschaft hielt.

Die Herzkönigin hatte nur geblufft, von einem Prinzenpaar war weit und breit keine Spur

Auch dabei: Die Kartensoldaten mit aufgepappten Spielkarten am Hemd, die allerdings von einigen Feen via Jahrhundertrausch in den Schlaf befördert wurden. Letztendlich wurde aber eines klar: Die Herzkönigin hatte nur geblufft, von einem Prinzenpaar war weit und breit gar keine Spur. Der Grund: Wegen der vergangenen Corona-Jahre hatte sich niemand finden können, für viele war das Risiko dann doch zu hoch und die Zeit zu knapp. Beeindrucken ließ sich die Narrhalla davon aber nur kurz und so machten sie aus der Not eine Tugend und präsentierte am Freitag eine durchaus innovative Lösung, mit der niemand gerechnet hatte.

Denn während andere Vereine, wie beispielsweise die Moosburger Narrhalla, auf das Prinzenpaar vom vorigen Jahr zurückgreifen, beziehungsweise einfach die Amtszeit verlängern, trumpft die Narrhalla Nandlstadt gleich mal mit vier ehemaligen Prinzenpaaren auf.

Den rund 100 Feierwilligen in Airischwand gefiel die Lösung derart gut, dass der Applaus gar nicht mehr abreißen wollte

Der Plan ist einfach und genial gleichermaßen: Es gibt vier große Bälle in Nandlstadt, die dann jeweils von einem Prinzenpaar und der dazugehörigen Show übernommen werden. Den rund 100 Feierwilligen in Airischwand gefiel die Lösung derart gut, dass der Applaus gar nicht mehr abreißen wollte – ein Applaus, von dem sogar die Narrhalla-Präsidentschaft, Sebastian Fichtner und Katharina Hörhammer, schwer beeindruckt und berührt war, wie auch die anwesenden Prinzenpaare aus dem Jahr 2020 und 2007. Gefeiert wurde dann noch lange, und auch die Herzkönigin, alias Andreas Stanglmair, konnte jetzt den Abend ganz beruhigt bei einer Halben Bier ausklingen lassen – wie es sich halt gehört in einem Nandlstädter Märchenland.

Schwer beeindruckt von der Begeisterung der Gäste zeigten sich (v. l.) Bürgermeister Gerhard Betz, Sebastian Fichtner (Präsident Narrhalla), Birgit Klepzik (Prinzessin 2007), Georg Nißl (Prinz 2007), Susanne Bruns (Prinzessin 2020), Daniel Bruns (Prinz 2020) und Katharina Hörhammer (Präsidentin Narrhalla). © Lorenz

Die Prinzenpaare für die aktuelle Saison sind: Susann und Daniel Bruns (2020), Angela und Florian Brunnbauer (2012), Vanessa Waldhüter und Sebastian Löffler (2016) sowie Birgit Klepzik und Georg Nißl (2007).

Gut zu wissen

Der Inthronisationsball der Narrhalla Nandlstadt findet am 30. Dezember statt, der Kartenvorverkauf startet am 10. Dezember in der Hopfenhalle, ab 10 Uhr. Weitere Informationen unter www.narrhalla-nandlstadt.de.

Richard Lorenz