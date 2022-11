Keine Motivationshilfe: Marktrat Nandlstadt lehnt Förderung für Solaranlagen ab

Von: Andrea Hermann

Die Errichtung von Solaranlagen auf Dächern oder zumindest kleinere Balkonkraftwerke hätten die Grünen-Markträte gerne bezuschusst. © Christian Ohde via IMAGO

Private Hauseigentümer mit einem finanziellen Zuschuss dazu motivieren, Solaranlagen zu errichten, war das Ziel des Grünen-Antrags im Marktrat Nandlstadt. Doch der Vorschlag wurde abgelehnt.

Nandlstadt – Es war ein erneuter Versuch der GOL-Markträte Erhard Schönegge und Bernd Stöckeler, die nachhaltige Energieversorgung in der Gemeinde Nandlstadt weiter voranzubringen. Ziel ihres jüngsten Antrags im Gemeinderat: „private Hauseigentümer zu motivieren, Solaranlagen auf ihren Dächern zu installieren“. Eine finanzielle Unterstützung seitens der Gemeinde könnte den nötigen Anreiz schaffen, so ihr Vorschlag. Eine Idee, die bei den Marktratskollegen nicht so gut ankam.

„Seitens der Verwaltung wird das kritisch gesehen“, schickte Bürgermeister Gerhard Betz der Diskussion voran. Zum einen sei der Verwaltungsaufwand „sehr groß“ – man werde „Schwierigkeiten bekommen, das zu stemmen“. Mehr noch: „Wir werden möglicherweise im Verwaltungshaushalt Probleme kriegen“, sagte er mit Blick auf die angespannte Finanzlage und verwies auf den „Grundsatz der Sparsamkeit“.

Mit Balkonanlagen könnte man „viel erreichen“

Dass steigende Stromkosten auch die Gemeinde vor eine große Herausforderung stellen werden, weiß Erhard Schönegge – und formulierte noch in der Sitzung eine neue Möglichkeit: Statt Solaranlagen auf den Dächern zu fördern, für die ein erster Vorschlag auf 500 Euro je Anlage (fünf kwp) und etwa 200 Anlagen lautete, wäre auch ein Zuschuss für Balkonanlagen mit 600 Watt denkbar. Der Vorteil hier: Der Verwaltungsaufwand wäre überschaubar und man könnte auch mit diesen kleinen Anlagen „viel erreichen“, ist der GOL-Marktrat überzeugt. „Das Potenzial in Nandlstadt könnten 1000 Balkonanlagen sein. Es wäre schön, wenn wir hier ein Zeichen setzen.“

3. Bürgermeister Michael Schranner (BL) betonte: „Der zweite Vorschlag gefällt mir deutlich besser.“ Denn 100 000 Euro für Förderungen von Solaranlagen auf dem Dach, wie die GOL in ihrem Antrag als Zahl genannt hat, seien mit Blick auf die Finanzen nicht drin: Beim nächsten Haushalt werden man ohne diese Förderung schon „den Rotstift ansetzen“ und „vom Wunschzettel Sachen runterstreichen“ müssen.

PV-Anlage auf dem Kindergarten gewünscht

Alexander Mörwald (UWN) fand den Antrag „grundsätzlich gut“ und warb dafür, „als Kommune Verantwortung zu übernehmen“ und das Thema Energiewende „nicht an Bund und Länder abzuschieben“. Martin Forster (CSU) nannte „das alles sehr löblich“, kritisierte dieses Vorgehen aber als „Gießkannenprinzip“ und damit wenig effektiv. Er warb dafür, andere Möglichkeiten ausschöpfen – etwa die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach des Johannes-Kindergartens. „Das ist die perfekte Lage, aber es wird nicht gemacht.“ Beim Kindergarten sähe auch Mörwald noch eine Möglichkeit, aber „alles andere ist baulich nicht geeignet“. Stöckeler sieht das anders. Er ist überzeugt, dass Nandlstadts Kapazitäten „noch nicht erschöpft“ sind: So habe er etwa für die Dachfläche auf dem Bauhof „eine Lösung präsentiert, aber die wurde vom Bauamtsleiter vom Tisch gefegt“.

Mit Blick auf den Antrag sagte Andreas Selmayer (CSU) abschließend: „Die Wirtschaftlichkeit widerspricht der Förderung.“ Das sahen offenbar viele Markträte so. Der Antrag wurde abgelehnt – nur Schönegge, Stöckeler, Mörwald und Robert Urbaneck (UWN) stimmten dafür.

