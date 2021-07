Marktrat stimmt Mädchen-Wohngruppe zu: Nandlstadt macht Weg frei für Einrichtung in Baumgarten

An der Unteren Dorfstraße in Baumgarten soll eine Therapeutische Mädchen-Wohngruppe entstehen.

Nach kontroversen Debatten

In der Frage, ob sich in Baumgarten eine Therapeutische Mädchenwohngruppe einrichten darf, hat nun auch der Marktrat Nandlstadt eine Entscheidung getroffen.

Nandlstadt – Viel wurde bereits über die geplante Therapeutische Mädchenwohngruppe in Baumgarten diskutiert, spekuliert und informiert. Am Donnerstag lag es nun an den Markträten, über die Nutzungsänderung der beiden Reihenhäuser, die Silke Wozniak für ihr Projekt angemietet hat, von Wohnbereich auf Gewerbe abzustimmen.

In der Sitzung gab es keine Diskussion mehr über die Einrichtung, in der ab Herbst vier Mädchen betreut werden sollen – lediglich die Anmerkung von Vize-Bürgermeister Rainer Klier (CSU), die dortige Parkplatz-Situation „im Auge zu behalten“. Zuvor hatte Bürgermeister Gerhard Betz (UWN) noch angemerkt, dass es „keinen Grund für eine Verweigerung“ gebe. Zumal der Rathauschef bereits bei der Informationsveranstaltung vor einer Woche klargestellt hatte: „Wenn der Gemeinderat dagegenstimmt, wird das Landratsamt die Genehmigung erteilen.“ Letztlich stimmte das Gremium dem Vorhaben zu – gegen die Stimmen der Baumgartener Markträte Sebastian Unger (CSU) und Michael Buchberger (UWN).

