Mit kleinen Weihnachtsgeschenken Brummifahrern ein Lächeln ins Gesicht zaubern

Von: Andrea Hermann

Geschenke an Brummifahrer hat Cindy Schneppe auch vor einem Jahr verteilt – zusammen mit (v. l.) Toni, Robin und Markus sowie Hund „Balu“. Anderen Leuten ein Lächeln schenken, wenn es einem selbst nicht gut geht, ist das Schönste. Cindy Schneppe © Privat

Bereits zum neunten Mal organisiert Cindy Schneppe aus Nandlstadt eine Weihnachtsaktion für Brummifahrer. Dafür sammelt sie aktuell Plätzchen, Süßigkeiten und Obst.

Nandlstadt – Brummifahrern an Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zaubern möchte Cindy Schneppe aus Nandlstadt auch in diesem Jahr wieder. Und so wird sie am 25. Dezember an den Autobahnraststellen unterwegs sein, um ihren Kollegen, die an den Feiertagen auf den Autobahn-Parkplätzen ausharren müssen, kleine Geschenke überreichen. Dafür braucht sie aber Unterstützung.

Die Nandlstädterin, die über 20 Jahre lang selbst Lkw gefahren ist, „weiß, wie es ist, wenn man allein auf einem Parkplatz steht“. An Weihnachten ist es für die Brummifahrer besonders schlimm: Es sind drei Tage am Stück, die sie nicht weiterkommen und fernab der Familie alleine ausharren – bei Wind und Wetter. Deshalb hat sich Cindy Schneppe vor neun Jahren überlegt, Weihnachtsgeschenke zu verteilen. Auch heuer sollen die Lkw-Fahrer wieder mit Plätzchen, Obst, Schokolade und Co. überrascht werden. 400 Tüten oder mehr wären gut, denn es sind einige Brummifahrer, die entlang der A9 stehen, weiß sie. Um ihre Aktion realisieren zu können, sammelt sie bis 23. Dezember Spenden. Über selbstgebackene Plätzchen freuen sich die Lkw-Fahrer immer besonders, aber auch Süßigkeiten und Obst kommen gut an. Mehr noch: Diese Form der Wertschätzung „tut den Jungs und Mädels richtig gut“.

Cindy Schneppe weiß aus eigener Erfahrung, wie respektlos Lkw-Fahrer oft behandelt werden: „Wenn Not am Mann ist, sind sie die gefeierten Helden – etwa in der Corona-Pandemie, wenn sie Klopapier und Nudeln liefern.“ Aber sonst komme man sich „wie ein Aussätziger“ vor. Nicht zu vergessen die Rahmenbedingungen, unter denen die Brummifahrer arbeiten, sagt die Nandlstädterin mit Blick auf den täglichen Kampf um die viel zu wenigen Lkw-Parkplätze an den Autobahnen, auf „versiffte Parkplatz-Klos“ und die Beschimpfungen, denen man ausgesetzt ist. Für ihre Kollegen hat Cindy Schneppe einen Wunsch: „dass man mit ihnen respektvoll umgeht und sie wie Menschen behandelt werden“.

Ein wichtiger Schritt dafür ist die Weihnachtsaktion – und das nicht nur für die Brummifahrer, sondern auch für die Organisatorin selbst: „Anderen Leuten ein Lächeln schenken, wenn es einem selbst nicht gut geht, ist das Schönste.“ Und so hofft sie, dass viele Bürger ihre Aktion unterstützen.

Gut zu wissen:

Wer Süßigkeiten, Plätzchen, Obst und Co. spenden möchte, kann sich bei Cindy Schneppe melden: Tel. (01 76) 62 11 36 20. Die Spenden können nach Absprache in der Hopfenstraße 19 in Nandlstadt sowie an der Esso-Tankstelle an der Erdinger Straße in Freising abgegeben werden.

