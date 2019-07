Mittelschule Nandlstadt: Abschied mit Wehmut und Liebe

An der Nandlstädter Mittelschule wurden jetzt die diesjährigen Absolventen gefeiert. Vielen fiel der Abschied nicht leicht.

Nandlstadt – Mit Zeugnissen in der Hand verlassen 36 Neuntklässler die Mittelschule Nandlstadt. Die Zeit des Bankdrückens ist damit vorbei, zumindest auf denen in der Marktgemeinde. Der Schlusspunkt erfolgte am Donnerstag bei einer Abschlussfeier mit vielen Dankesworten und musikalischer Unterhaltung durch die Big-Band.

Dem Anlass entsprechend hatten sich die Absolventen mächtig herausgeputzt. Während die Mädchen im Ballkleid oder Dirndl auftraten, machten die meisten der Burschen mit weißem Hemd und Sakko eine gute Figur. Sehr zur Freude der Eltern der 16- und 17-Jährigen, wobei mancher Mama der Stotz über ihren jungen Anzugträger ins Gesicht geschrieben war. Auch die Geschwister ließen sich den bedeutenden Tag im Leben ihres Familienmitglieds nicht entgehen.



Der begann in der Pfarrkirche St. Martin. Wie immer fand Pfarrer Stephan Rauscher in der Predigt die passenden Worte zum Anlass, daneben werden sich viele der Neuntklässler auch später noch gerne an ihre Einzelsegnung am Gottesdienstende erinnern können. Für den guten Ton sorgte eine Abordnung des Chors Soul of Mosaic, besonders der Refrain des Schlusslieds „Und bis wir uns wieder sehen, halte Gott dich fest in seiner Hand“ ließ manche Träne kullern.



+ Sichtlich stolz waren Lehrerin Ariane Eichenlaub (l.) und ihre Kollegen beim Blick auf die 36 Absolventen mit einer Quali-Quote von 78 Prozent. © Hellerbrand Wie schwer der Abschied fällt, zeigte dann die Zeremonie bei der nachfolgenden Feier. Vom hohen Rednerpult hieß Rektorin Elke Gold die Gäste willkommen, besonders Festprediger Stephan Rauscher sowie die Bürgermeister Karl Ecker aus Au, Konrad Schickaneder aus Rudelzhausen sowie Michael Hobmaier aus Hörgertshausen. Nandlstadt war durch Vize Jens-Uwe Klein sowie 3. Bürgermeister Gerhard Betz vertreten, das Marktoberhaupt Jakob Hartl hatte sich an seinem Geburtstag entschuldigen lassen. Die Stimmung war dennoch bestens, vor allem am Bürgermeistertisch. Denn Ecker, Schulverbands-Vize und mit Redemanuskript wie immer bestens vorbereitet, war auf der Grußwortliste gar nicht vorgesehen, was dem Pfarrer und den Kollegen diebische Freude bereitete.



Bedauern, sogar Wehmut herrschte zuvor auch bei der Zeugnisübergabe. Vor allem bei Lehrerin Ariane Eichenlaub: Die Pädagogin aus Haslach erinnerte daran, dass sie und mehrere Schüler dieses Jahrgangs „letzte Überbleibsel“ aus Au seien, die nach der Mittelschulen-Zusammenlegung 2015 in Nandlstadt beide Einrichtungen genießen durften. Auch von ihrem Kollegen Dominik Schöffel kamen viele lobende Worte für die Schüler – wie auch für Eichenlaub: „Wir waren uns zwar nicht immer einig, aber in den wichtigen Themen schnell.“ Elternbeiratsvorsitzende Anita Stanglmaier appellierte an die Abschlussschüler: „Wichtig sind ein offener Geist, offene Ohren, Instinkt und Mut.“ Ein Satz Eichenlaubs über die Zukunft der Absolventen erhielt dann besonders viel Applaus: „Jeder von euch ist ab September untergebracht.“



+ Für einen würdigen Rahmen des Abschlussballs sorgte die Nandlstädter Big-Band um Dirigent und Musiklehrer Helmut Schranner. © Hellerbrand Auch sonst war der Jahrgang, der auf Abschlussfahrt fünf Tage Verona und Bibione erkunden durfte, ein besonderer. Und ziemlich herzlich. Besonders trefflich kam dies in den Worten der Schülersprecher Megzon Perjejaj, Eren Gökükoglu, Sude Sengül und Jonas Keyser herüber. So bat man Ariane Eichenlaub und Dominik Schöffel um Verzeihung, „dass wir Sie ab und zu belasten mussten“, ehe Schülersprecher Megzon Perjejaj über Eichenlaub das schönste Kompliment über die Lippen kam: „Wir werden Sie vermissen – wir lieben Sie!“



Martin Hellerbrand