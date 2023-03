Angespannte Finanzlage: Mobilitätsdrehkreuz stößt nicht auf die erhoffte Zustimmung

Von: Andrea Hermann

Damit die Busse von den Hallertauer Bürgern fleißig genutzt werden, beantragten die Nandlstädter Grünen die Errichtung eines Mobilitätsdrehkreuzes. Doch die erhoffte Zustimmung bleib vorerst aus. © FT-Archiv

Für eine dauerhaft bessere ÖPNV-Anbindung durch Busse fordern die Nandlstädter Grünen-Markträte auch Investitionen durch die Gemeinde. Doch die angespannte Finanzlage durchkreuzt die Pläne.

Nandlstadt – Mit der Einführung des 49-Euro-Tickets für den ÖPNV im Mai und der vom Kreistag beschlossenen besseren Bus-Anbindung der Hallertau werden – da sind sich die Nandlstädter Grünen-Markträte Erhard Schönegge und Bernd Stöckeler sicher – die öffentlichen Verkehrsmittel für die Bürger in der Hallertau immer attraktiver. Auf „dichtere Taktzeiten sowie eine deutliche Erweiterung des Angebots am Morgen sowie bis spät in die Nacht“ können sich die Bürger in der Hallertau einstellen, heißt es in einem Schreiben der Markträte an den Gemeinderat Nandlstadt.

Damit die Busse fleißig genutzt werden und das neue Angebot auch über eine Testphase hinaus erhalten werden kann, bedarf es auch „Investitionen vonseiten der Kommunen“, sind Schönegge und Stöckeler überzeugt. „Wir sehen hier an allererster Stelle den Ausbau einer Haltestelle zu einem echten Mobilitätsdrehkreuz“, schreiben die beiden Markträte.

Gedankenspiele über einen „Busbahnhof“

Damit dieser „Busbahnhof“ mit Rad und Auto angefahren werden kann, seien Parkplätze und „noch viel dringender“ Radabstellanlagen nötig. Letztere sollten so konzipiert sein, dass sie „auch den Namen verdienen“ und wertvolle Räder wie E-Bikes diebstahlsicher und wettergeschützt eingestellt werden könnten. Die GOL-Markträte hoffen, dass der „Busbahnhof“ bis zum Start des neuen Fahrplans im kommenden Jahr in Betrieb gehen kann.

Bevor Bürgermeister Gerhard Betz das Thema in der jüngsten Sitzung zur Diskussion freigab, sagte er deutlich: „Der Haushalt lässt ein solches Vorhaben derzeit nicht zu.“ Das sieht auch CSU-Marktrat Franz Mayer so: Mit Blick auf die angespannte Finanzlage der Gemeinde und größere anstehende Projekte wie die Neugestaltung des Friedhofs, dem Neubau eines Feuerwehrhauses der FFW Airischwand oder Investitionen in die Ganztags- und Mittagsbetreuung, „die wir machen müssen“, sieht er für dieses Projekt aktuell keine Diskussionsgrundlage. „Für alles ist das Geld nicht da.“

Prioritätenliste soll Überblick verschaffen

Nicht zuletzt, weil demnächst wieder Haushaltsberatungen anstehen, forderte Mayer, ein „Ranking“ aufzustellen. Jeder Marktrat und jede Fraktion solle sich Gedanken machen und „10 bis 15 Punkte raussuchen, die in den nächsten drei Jahren wichtig sind“. Daraus könne dann eine Prioritätenliste erstellt werden.

Mit dem Vorgehen zeigte sich Erhard Schönegge nicht zufrieden: Den Antrag „einfach ablehnen finde ich nicht gut, weil es ein wichtiges Thema ist“ – und eine „Aufgabe der Gemeinde“ sei. Sein dringender Appell: Das vorgeschlagene Mobilitätsdrehkreuz solle im Lenkungsausschuss der Gemeinde Nandlstadt diskutiert werden. Und er hofft, dass es doch noch „ein kommunales Thema“ wird.

Gegen die Stimme von Sebastian Löffler (BL) gab der Marktrat das Thema an den Lenkungsausschuss weiter.

Haushaltsberatungen

Die gemeindlichen Finanzen stehen im Mittelpunkt, wenn der Marktrat Nandlstadt am Donnerstag, 9. März, zur Sitzung zusammenkommt. Beginn ist um 19.30 Uhr im Rathaus Nandlstadt.

