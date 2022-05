Motorsport-Erlebnis bei Nandlstadt: Am Sonntag wird in der Hallertau wieder Autoslalom gefahren

Zum 5. ADAC-Slalom Holledau lädt der MSC Nandlstadt in den Ortsteil Faistenberg ein. © MSC

Motorsport-Fans im Landkreis Freising dürften dem Wochenende entgegenfiebern: Am Sonntag steigt bei Nandlstadt der 5. ADAC-Slaloms Holledau. Hier gibt‘s alle Infos.

Nandlstadt – Zwei mal musste er verschoben werden, nun darf es wieder rund gehen: Diesen Sonntag, 22. Mai, veranstaltet der MSC Nandlstadt wieder seinen ADAC-Automobilslalom durch die Holledau. Wie bereits 2019, so befindet sich das Fahrerlager auch heuer auf dem Hof der Firma Schranner in Faistenberg. Auch die Streckenführung führt erneut von Bauernried nach Faistenberg und zurück. „Für Zuschauer bietet die Wende an der Kreuzung in Faistenberg den besten Platz“, betont MSC-Vorsitzender Christian Loos. Von dort aus sei auch das Fahrerlager zu Fuß erreichbar.

Schnelligkeitist nicht alles

Auf der 900 Meter langen Strecke geht es nicht nur um Schnelligkeit, sondern um fehlerfreies Fahren, denn jede umgeworfene Pylone wird mit drei Strafsekunden geahndet. So ist die perfekte Fahrzeugbeherrschung der Weg zu einer guten Platzierung.

Nach einem Trainingslauf sind zwei Wertungsläufe zu bestreiten. Nachdem vormittags die Serienfahrzeuge der Gruppe G an den Start gehen, dürfen am Nachmittag die verbesserten Fahrzeuge der Gruppen F und H starten. In der Gruppe G starten Fahrzeuge, bei denen außer besseren Sitzen und einem Überrollkäfig keine Änderungen erlaubt sind. Bei den Fahrzeugen der Gruppe F sind Umbauten am Fahrwerk, der Innenausstattung und dem Motor erlaubt. Nahezu alles darf bei der Gruppe H verbessert werden, dort sind auch andere Motoren oder komplette Fahrwerksumbauten zulässig.

Besonders interessant ist der Autoslalom laut MSC-Vorsitzendem Christian Loos für alle Einsteiger des Motorsports, da eine Teilnahme schon mit 16 Jahren möglich sei. „Nach Absolvieren eines Sichtungslehrgangs können die Jugendlichen in der eigenen Klasse SE – Slalomeinsteiger – schon ihr Können beweisen.“

ft

Gut zu wissen

Der Autoslalom am 22. Mai in Faistenberg bei Nandlstadt zählt als Lauf zur Südbayerischen ADAC-Slalommeisterschaft, zur Niederbayerischen Maier-Korduletsch-Motorsport-Meisterschaft und zur Slalommeisterschaft der Oberlandrunde. Die auf 80 Starter begrenzte Veranstaltung beginnt um 8.30 Uhr. Die Organisatoren bitten darum, die Sicherheitszonen an den Strecken zu beachten.

