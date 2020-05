Nach 30 Jahren ist Schluss: Hartl übergibt Amtskette an Betz

Nandlstadt hat einen neuen Bürgermeister: Am 1. Mai hat Jakob Hartl die Amtskette an Gerhard Betz übergeben.

Nandlstadt– 30 Jahre lang war Jakob Hartl Bürgermeister von Nandlstadt. Am Donnerstag endete seine Amtszeit – wegen der Corona-Pandemie zwar nicht mit einer großen Feier oder Verabschiedung, dafür aber mit vielen herzlichen Worten. So waren etwa die Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen der gemeindlichen Kindergärten vors Rathaus gekommen, um sich mit einem Lied und Dankesworten bei ihrem langjährigen Chef zu verabschieden – natürlich mit Mundschutz und dem erforderlichem Abstand. Hartl freute sich riesig über den Besuch – und auch über das Geschenk, das ihm das Kindergarten-Personal überreichte: Für den Hobby-Gärtner, der gerne wieder mehr Zeit im Garten verbringen möchte, gab’s eine Gießkanne und einen Rechen.

Hartl fiel der Abschied von all seinen Mitarbeitern sehr schwer: Er bedankte sich bei ihnen für die stets gute Zusammenarbeit und wünschte ihnen alles Gute. Schließlich galt es am 1. Mai noch, die Amtskette an seinen Nachfolger Gerhard Betz zu überreichen. „Ich habe sie 30 Jahre lang mit großer Achtung bei besonderen Ereignissen getragen. Ich hab sie in Ehren gehalten, und ich würde mich freuen, wenn du diese Amtskette als besonderen Ausdruck des Nandlstädter Bürgermeisters auch in Ehren halten würdest“, sagte er dem neuen Rathauschef und hängte ihm die Amtskette um.

+ Nach 21 Jahren gab Gerhard Betz seinen Job beim BRK auf. Die Schlüssel übergab er an Moosburgs Dienststellenleiter Markus Schmid-Hermann (l.). © Hermann Gerhard Betz, der am Vortag von Moosburg BRK-Dienststellenleiter Markus Schmid-Hermann nach 21 Dienstjahren verabschiedet worden war, wird nun in den kommenden sechs Jahren die Geschicke des Marktes leiten. Zu seiner ersten Aufgabe gehört es heute, sich bei den Gemeindemitarbeitern sowie in der Schule und in den Kindergärten vorzustellen. ANDREA HERMANN

Gut zu wissen

Offiziell vereidigt werden Bürgermeister Gerhard Betz und die neuen Markträte in der konstituierenden Sitzung am Donnerstag, 7. Mai, um 19.30 Uhr in der ehemaligen Turnhalle der Grund- und Mittelschule.

Lesen Sie auch: „Ein Traumjob“: Bürgermeister Jakob Hartl blickt auf 30 Jahre Arbeit für Nandlstadt zurück