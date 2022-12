Nach Autopanne in Aiglsdorf: 60-Jähriger wird von BMW erfasst und verletzt

Teilen

Schnelle Hilfe: Feuerwehr und Rettungsdienst waren in Aiglsdorf im Einsatz. © Hellerbrand

Nach einer Autopanne am frühen Samstagabend in Aiglsdorf wurde ein Mann (60) von einem BMW erfasst, als er die Straße überqueren wollte. Er zog sich mittelschwere Verletzungen zu.

Nandlstadt/Aiglsdorf – Ein Ehepaar hatte am Samstag gegen 17.40 Uhr in Aiglsdorf (Markt Nandlstadt) eine Autopanne. Nachdem der 60-jährige Mann und seine Ehefrau (52) das Fahrzeug verlassen hatten, wollten sie die Straße überqueren. Genau in diesem Moment näherte sich ein BMW, der von Figlsdorf her kam. Als der 18-jährige die Fußgänger in der Dunkelheit sah, bremste er zwar stark ab, erfasste aber den 60-Jährigen, der sich dabei mehrere Frakturen am Bein sowie am Arm zuzog.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Wie die Polizei Moosburg mitteilte, wurde nach dem Unfall ein Alkoholtest durchgeführt. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 60-Jährige ordentlich „getankt“ hatte: Der Wert lag bei 1,9 Promille. Am Pkw des 18-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.